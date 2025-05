George Simion, despre războiul din Ucraina: „Dispariția biologică a unora e singura soluție. Să avem răbdare, să-i lăsăm să moară”

George Simion, candidat la alegerile prezidențiale, a susținut, vineri, o conferință de presă la Paris, în care a afirmat că „are pericole serioase în față” și că unul dintre cele mai probabile scenarii este ca el sau oponentul său „să fie atacați sau omorâți”. Ulterior, Simion a atacat Comisia Europeană și pe președintele francez Emmanuel Macron. Nepoata lui Marine Le Pen, prezentă lângă Simion la conferință pentru a participa alături de acesta la sesiunea de întrebări și răspunsuri, s-a scuzat și a plecat. Totodată, liderul AUR a susținut că soluția la actualul război e dispariția biologică.

„Vă puteți imagina că după ce s-au anulat niște alegeri se poate întâmpla orice și noi ne imaginăm orice scenariu pentru ca ei să rămână la putere. Am reușit să depășim obstacolele. Avem pericole serioase în față, am reușit să le depășim. Unul dintre cele mai probabile scenarii este că eu sau oponentul meu am putea fi atacați sau omorâți. Acum privim spre alegerile de duminică și mă aștept să fie o victorie covârșitoare. Ne îngrijorează oamenii morți de pe listele electorale, așa că vom monitoriza ca oamenii să nu se ridice din morți să voteze”, a declarat George Simion.

De asemenea, Simion a mai declarat că „va fi viitorul președinte al României” și că „știe deja care vor fi rezultatele la alegeri, dacă vor fi libere și corecte de data asta”, relatează Antena 3.

„Sunt aici să mă întâlnesc cu voi, am avut o victorie istorică duminică, voi fi viitorul președinte al României, vreau să cooperez cu voi pentru că admir și respect poporul francez, dar știu că guvernul vostru nu reprezintă cum trebuie cultura și poporul francez. De aceea sunt aici, în ultima zi a campaniei cu voi”, a mai spus Simion.

În timpul conferinței, liderul AUR a atacat în mod constant Comisia Europeană și pe președintele francez Emmanuel Macron.

„Pentru noi, UE este un avantaj, v-am spus că am muncit mult să fim în Piața Unică și să fim membri ai UE, dar nu doar pentru România ci pentru toți europenii, Comisia actuală e o amenințare și provoacă sărăcie, lipsă de scuritate și va duce la extincția lumii occidentale așa cum o știm. Am spus nu doar că Macron e dictator, am spus și că, dacă continuați așa, nu cred că în 20-50 de ani vom mai putea vorbi de Franța așa cum o știm și o iubim și de la care am învățat cultură și civilizație. Poate că folosesc vorbe grele, dar singurul lucru care mi-a adus 41% (din voturi) a fost că am spus adevărul”, a spus George Simion în timpul conferinței de presă din Franța.

Referitor la poziția României în Uniunea Europeană, în contextul în care există temeri privind poziția sa eurosceptică, Simion a dat asigurări că apartenența la blocul comunitar nu este negociabilă. „Ca viitor președinte nici nu mă gândesc la a renunța la UE. Am depus eforturi pentru a fi parte din UE. 14 ani am fost deprivați de drepturile depline pe care le implică calitatea de membru. Mesajul meu e că suntem aici să rămânem. Nu puteți scăpa de noi”.

După aceste cuvinte, nepoata lui Marine Le Pen, prezentă lângă Simion la conferință pentru a participa alături de acesta la sesiunea de întrebări și răspunsuri, s-a scuzat și a plecat.

„Să avem răbdare, să-i lăsăm să moară”

Întrebat dacă va permite staționarea trupelor franceze pe teritoriul României în cazul în care Macron trimite trupe de pace în Ucraina, liderul AUR a respins această ipoteză:

„Macron ar trebui să îi întrebe pe francezi dacă vor să trimită trupe în Ucraina dacă vrea să înceapă un război cu Rusia. Nu cred că acest război va merge undeva, nu vor fi învinși rușii pe cale militară și cred că dispariția biologică a unora e singura soluție, să avem răbdare și să-i lăsăm să moară pe cont propriu, pentru că au provocat moarte și suferință. NATO e o alianță de apărare, nu am intenția de a merge la război, promovez pacea. Așa că nu vom pune infrastructura noastră și țara pentru a ne implica într-un război. Am plătit mult participând la efortul de război, timp de 3 ani, oamenii s-au săturat, au probleme economice”, a declarat el.

Simion, interviu la o televiziune din Franța: Macron are tendințe dictatoriale

Joi, 15 mai 2025, candidatul AUR la prezidențiale George Simion a făcut noi declarații incendiare la postul francez CNews, unde a criticat dur valorile occidentale și politica președintelui Emmanuel Macron, vorbind despre identitate națională și credință.

În timpul emisiunii, Simion a afirmat că „în Franța se iau decizii care amintesc de regimuri autoritare”, făcând o paralelă cu sistemul din Iran, unde ayatolahii decid cine poate sau nu să candideze.

O altă acuzație lansată de liderul AUR a fost la adresa lui Macron, despre care a spus că are „tendințe dictatoriale”.

„Macron e singurul președinte european care a vorbit de ingerința rusă (în alegeri – n.red.), care nu există”, a afirmat Simion.

În ciuda poziției postului CNews, cunoscut pentru apropierea de extrema dreaptă din Franța (Marine Le Pen), moderatorul francez a reacționat și i-a atras atenția că merge prea departe.

„Franța este o democrație, nu poate fi comparată cu Iranul. Nu cred că după asemenea afirmații veți fi primit prea curând la Palatul Elysee. Dacă deja vă numiți omologii dictatori, e promițător pentru relațiile României cu Franța”, a spus jurnalistul.