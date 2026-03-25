Cine este noul director general al Romsilva. Jean Vișan are mandat până în 2029

Jean Vișan a fost desemnat, miercuri, în funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, de către Consiliul de Administrație a instituției.

Procedura de selecţie a directorului general, desfăşurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii, a precizat Romsilva printr-un comunicat.

Până la termenul limită, s-au înscris 13 persoane, dintre care pe lista lungă au ramas 8 persoane, întrunind toate condițiile de participare. Comisia de selecție a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenție și a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Selecția s-a desfăsurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii bine definite, iar tot procesul a fost monitorizat de către specialiști independenți.

Cine este Jean Vişan

Jean Vişan are 49 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania" din Braşov, unde a obţinut şi titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. Din august 2025, acesta a deţinut funcţia de director general al RNP - Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecţie.

De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău. Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii - Mecanizare şi director al Direcţiei Regenerare - Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Vişan deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei.

„Doresc să mulțumesc Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru că a creat cadrul pentru o selecție corectă, transparentă, și să felicit ceilalți candidați care s-au prezentat la această procedură. Mulțumesc și membrilor Comisiei de selecție și celor din Consiliul de Administrație pentru munca depusă. Este o onoare să conduc Regia Naționala a Pădurilor – Romsilva, însă și o mare responsabilitate, mai ales în această perioadă plină de provocari", a declarat directorul general al Romsilva, Jean Vișan.

RNP - Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri, proprietatea publică a statului, şi asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional, se mai arată în comunicat.