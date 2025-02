Mașina preotului Ciprian Mega, acuzat că a fost plantat în Biserica Ortodoxă a României (BOR) de către Biserica Ortodoxă Rusă, a luat foc pe DN 76, pe raza comunei Drăgănești și a ars în totalitate.

Ciprian Mega se deplasa spre București și a oprit în afara carosabilului, unde a coborât din mașină și s-a urcat într-un alt vehicul.

„Am vrut să mergem să căutăm o benzinărie cu cafenea. Nu era niciun local deschis. Povesteam în timp ce ne aflam în mașina lor și căutam un loc. La un moment dat, unul dintre ei a văzut că a luat foc ceva la depărtare, dar nu știam ce anume. Ne-am apropiat, ca să sunăm la 112, și atunci am văzut era chiar mașina mea. Eu am sunat la pompieri”, a declarat acesta pentru ebihoreanul.ro.

Acesta a relatat incidentul și pe pagina sa de Facebook, unde a criticat „instigarea la ură”, promovată prin suspendarea sa din Episcopia Ortodoxă a Oradiei.

"Așadar, am toată convingerea că tristul eveniment prin care am trecut nu are nicio legătură cu episcopul Oradiei, nici cu intențiile dumnealui în ceea ce mă privește. Ar fi o nedreptate să-l bănuiască cineva de așa ceva.

(...) Ceea ce consider, totuși, că ar trebui să-i reproșeze fie Părintele Patriarh, fie consensul lucidității sinodale, ar fi instigarea la ură, mai ales că acest demers s-a făcut prin minciuni evidente, beneficiind de vocea instituțională pe care o modelează după bunul său plac", a scris el pe pagina sa de Facebook, alături de mai multe imagini foto.

În urma cercetărilor făcute la fața locului, autoritățile au stabilit că incidentul a avut loc din cauza unor probleme ale mașinii, care a fost afectată de un scurtcircuit.

„La fața locului au fost mobilizați pompierii din cadrul stației Beiuș. Autoturismul a fost afectat în totalitate, iar cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind de natură electrică, adică un cablu conductor electric defect sau instalat necorespunzător”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor, lt. col. Camelia Roșca

La rândul său, Poliția Bihor a transmis o informare în care arată că, așa cum se întâmplă în asemenea cazuri, a deschis o anchetă pe marginea evenimentului.

„Din primele investigații ale polițiștilor a rezultat că, în timpul deplasării, conducătorul autoturismului ar fi simțit miros de fum și ar fi oprit autovehiculul pe partea dreaptă, ulterior manifestându-se incendiul. La fața locului, pompierii bihoreni au lichidat incendiul, stabilind cauza probabilă ca fiind efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect ori neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată”, se arată într-o informare transmisă de Alin Laza, de la Biroul de presă al Poliției Bihor.

Cine este Ciprian Mega

Ciprian Mega este un preot orădean, dar și regizor de film. Acesta a regizat filmul „21 de rubini”, care îi are ca protagonişti pe celebrii actori Mickey Rourke, Anthony Delon şi Elisabetta Pellini, dar şi pe actorii români Corina Moise, Manuela Hărăbor, Carmen Tănase, Răzvan Vasilescu.

Acesta a participat cu producţia „21 rubini” la Festivalul de Film de la Moscova, unde s-ar fi întâlnit cu Putin, dar și că l-a primit pe preotul Kiril Tatarka în biserica Sf. Spiridon la 12 decembrie, cu ocazia hramului bisericii.

El a încercat să se înscrie în cursa pentru prezidențiale în octombrie 2024, după ce a strâns 219.951 de semnături adunate în secret.

BEC i-a respins candidatura, după ce a constatat că poate „contoriza”, din diferite motive, doar 176.493 de semnături.