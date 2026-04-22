Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Ce semnificație are Ziua Planetei Pământ, sărbătorită pe 22 aprilie 2026

Ziua Planetei Pământ 2026, sărbătorită pe 22 aprilie, este un moment global dedicat conștientizării problemelor de mediu și protejării planetei. A fost declarată sărbătoare oficială de către Organizația Națiunilor Unite (ONU), în anul 2009, dar prima celebrare a avut loc în anul 1970, în Statele Unite.

Ziua Planetei Pământ 2026 este sărbătorită pe 22 aprilie. Foto Shutterstock

Ziua Planetei Pământ este ziua în care atenția globală se concentrează asupra protejării naturii, a resurselor planetei și a modului în care activitatea umană influențează ecosistemele. Evenimentul este marcat anual în peste 190 de țări și reunește instituții publice, organizații neguvernamentale, școli, companii și milioane de cetățeni într-un efort comun de conștientizare și acțiune.

Coordonarea globală a evenimentelor este realizată de Earth Day Network, o organizație internațională care promovează educația ecologică și inițiativele de protecție a mediului la scară globală.

Ziua Planetei Pământ are o relevanță tot mai mare, pe fondul intensificării efectelor schimbărilor climatice. Fenomene precum creșterea temperaturilor globale, topirea ghețarilor, pierderea biodiversității și poluarea aerului și a oceanelor fac ca mesajul acestei zile să fie mai important ca oricând.

Ziua nu este doar un eveniment simbolic, ci și un apel la acțiune colectivă. Ea încurajează guvernele să adopte politici de mediu mai eficiente, companiile să investească în tehnologii verzi, iar cetățenii să adopte un stil de viață mai sustenabil.

Astfel, Ziua Planetei Pământ 2026 reprezintă atât o celebrare a naturii, cât și un moment de reflecție asupra responsabilității comune pe care o avem față de viitorul planetei.

De ce sărbătorim Ziua Planetei Pământ pe 22 aprilie

Data de 22 aprilie are o semnificație istorică importantă. Prima celebrare a avut loc în anul 1970, în Statele Unite, fiind inițiată de senatorul american Gaylord Nelson, care a dorit să atragă atenția asupra poluării industriale, degradării mediului și lipsei de reglementări ecologice. Evenimentul a mobilizat atunci aproximativ 20 de milioane de oameni, devenind una dintre cele mai mari manifestări civice din istoria modernă.

Această primă ediție, cunoscută ca Earth Day 1970, a reprezentat momentul de început al mișcării ecologiste moderne. Succesul său a dus la crearea Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) și la adoptarea unor legi importante privind aerul curat, apa și conservarea naturii.

Alegerea datei de 22 aprilie a fost strategică: ea se situează între vacanțele academice din SUA și perioada de primăvară, când condițiile meteo sunt favorabile activităților în aer liber. În prezent, această dată a devenit un simbol global al responsabilității față de mediu și al acțiunilor colective pentru un viitor sustenabil.

Ce evenimente au loc în lume

Ziua Planetei Pământ 2026 este marcată printr-o gamă largă de evenimente desfășurate la nivel global, adaptate contextului local al fiecărei țări. În marile orașe, autoritățile organizează campanii de conștientizare privind schimbările climatice, reducerea poluării și tranziția către energie verde.

Printre cele mai comune activități se numără acțiunile de plantare de copaci, ecologizarea parcurilor, râurilor și zonelor naturale, precum și proiecte de refacere a habitatelor afectate de intervenția umană. În multe comunități, voluntarii participă la colectarea deșeurilor și la campanii de reciclare, promovând un comportament responsabil față de resursele naturale.

În paralel, instituțiile de învățământ organizează lecții tematice, expoziții și proiecte educaționale despre protecția mediului. Universitățile și centrele de cercetare găzduiesc conferințe dedicate sustenabilității, biodiversității și inovațiilor în domeniul energiei regenerabile.

De asemenea, companiile și instituțiile publice se implică prin inițiative de reducere a amprentei de carbon, utilizarea energiei curate sau implementarea unor politici de mediu mai stricte. În unele orașe, sunt organizate marșuri ecologice sau evenimente simbolice, precum oprirea temporară a iluminatului în clădiri emblematice, pentru a atrage atenția asupra consumului de energie.

Un element esențial al Zilei Planetei Pământ 2026 este implicarea directă a cetățenilor. Chiar și acțiunile individuale, cum ar fi reducerea consumului de plastic, economisirea apei sau alegerea transportului sustenabil, sunt promovate ca parte a unui efort global de protejare a planetei.

Ziua Pământului - Teme anuale

Ziua Planetei Pământ se desfășoară anual în jurul unei teme. Iată câteva dintre cele mai recente:

2018 - Punem capăt poluării cu plastic;

2019 - Protejați-ne speciile;

2020 - Acțiune privind clima;

2021 - Restaurăm Pământul nostru;

2022 - Investiți în planeta noastră;

2023 - Investiți în planeta noastră;

2024 – reducerea poluării cu plastic;

2025 – tranziția către energie regenerabilă.

În anul 2026, tema Zilei Pământului este „Puterea noastră, planeta noastră”, potrivit earthday.org.

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat
stirileprotv.ro
image
Nu doar alegerile se anulează fără explicații, ci și concursurile de angajare din MAE. Sute de candidați au aflat că au dat degeaba interviul din cauza unui „incident tehnic”/ Sursele Gândul dezvăluie motivul uluitor pentru care concursurile au fost anulate
gandul.ro
image
Cum îi aduce IA înapoi pe cei dragi decedați și schimbă modul în ne jelim morții
mediafax.ro
image
Surpriză: FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR, devansate! Clubul din SuperLiga care a atras cei mai mulți bani de la sponsori
fanatik.ro
image
Un „TripAdvisor” al escortelor. Cum funcționează și ce riscuri implică piața prostituției online din București: „Autoritățile știu. Alegerea de a nu interveni sau de a interveni selectiv și ineficient este o decizie politică”
libertatea.ro
image
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Inter - Como 3-2! Nota primită, după "remontada" și calificarea în finala Cupei
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Zonele în care e cod galben de ninsori până miercuri seară
observatornews.ro
image
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
cancan.ro
image
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensiei?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
playtech.ro
image
Răspunsul aiuritor al șefei Centrului de Sănătate Mintală, după ce a cheltuit 40.000 de lei pe telefoane iPhone 17 și Samsung S25: ”Consumă mai puțină energie”
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan, la Kasimpașa!
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Liderul PNL care se bucură de cum e tratat Bolojan de PSD: „Să vadă ce pățim noi de când suntem cu ei la guvernare, lăsați singuri în luptă”
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Alertă în SUA: Trump a vrut să acceseze arma nucleară. Cine a reușit să-l oprească
mediaflux.ro
image
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”
click.ro
image
Gabriela Cristea, sinceră despre metoda prin care a slăbit. Decizia radicală luată după problemele de sănătate: „Simțeam că mor”
click.ro
image
De ce a decis Codruța Filip să rupă căsnicia cu Valentin Sanfira. Ce scrie în actele de divorț
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
image
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
image
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!