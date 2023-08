Ce spune mama Elodiei despre eliberarea lui Cristian Cioacă. Emilia Ghinescu își atacă dur fostul ginere

Mama Elodiei, avocata dispărută fără urmă în 2007, este revoltată că fostul său ginere a fost eliberat condiționat din închisoare. Cristian Cioacă este liber, după ce a executat 9 ani din condamnarea pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, al cărei cadavru nu a fost găsit niciodată.

Emilia Ghinescu din Brașov își plânge și acum fiica dispărută în urmă cu 16 ani. Fostul poliţist a fost condamnat iniţial la 22 de ani de închisoare pentru uciderea soției sale, însă în iunie 2014 Curtea de Apel Piteşti i-a diminuat pedeapsa. A fost condamnat la 15 ani şi opt luni de închisoare din care a executat doar 9 ani. Mama avocatei a declarat pentru Observator că bărbatul nu trebuia eliberat, iar decizia instanței i se pare nedreaptă.

"Nu trebuia instanţa să-i dea drumul deoarece a săvârşit o faptă deosebit de gravă, mai ales arzând şi cadavrul. Este strigător la cer! Nu se poate aşa ceva, el trebuia să îşi ispăşească pedeapsa. Mai ales că are să ne dea două miliarde şi jumătate daune. Şi mie, şi fiului meu şi băiatului, lui Patrick (n.r: fiul Elodiei și al fostului polițist)".

„Nu ştiu unde este”

De-a lungul anilor, femeia s-a luptat cu toate puterile pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica sa. În 2014, la aflarea sentinței de condamnare a fostului său ginere, Emilia Ghinescu a declarat pentru Adevărul: „Mi-a omorât fiica şi i-a batjocorit cadavrul. Merita o pedeapsă mult mai mare. Mi-am pierdut copilul din cauza lui. A fost totul premeditat, merita o pedeapsă pe viaţă sau cel puţin 25 de ani de închisoare. Pentru mine e un coşmar care nu se mai termină. Nu am un mormânt, o cruce, unde să-mi plâng copilul. Nu ştiu unde este Elodia. Dacă ar fi găsită şi am putea să o îngropăm, ne-ar mai alina puţin suferinţa. Este îngrozitor, mai ales că ştim că nu o vom mai vedea niciodată pe Elodia!”.

Pașii greșiți făcuți de fostul polițist

Probele criminaliştilor, prelevate chiar din locuinţa Elodiei şi a lui Cristian Cioacă l-au indicat pe poliţist responsabil de uciderea avocatei şi tranşarea acesteia. Probe de sânge - identificate cu un aparat special, Crime Light - prelevate de sub zugrăveala apartamentului (sechestrat de anchetatori după ce l-au pus sub acuzare pe Cioacă-n.r.) au fost expertizate, stabilindu-se că grupa sanguină aparţine Elodiei. Poliţistul Cristian Cioacă a făcut mai mulţi paşi greşiţi care i-au determinat pe anchetatori să-l suspecteze. Primul pas suspect de Cioacă după dispariţia Elodiei a fost să schimbe yala la apartament şi să ceară ca soţia să fie scoasă de la întreţinere. Al doilea pas suspect este anunţarea dispariţiei Elodiei abia în 5 septembrie, la şase zile după dispariţie. Două zile mai târziu a reclamat o inundaţi în apartament, dar specialistului i s-a părut că robinetul a fost smuls intenţionat din perete. În schimb perdeaua de la duş fusese schimbată şi lipseau şi câteva prosoape. Cioacă a picat şi testul poligraf la mai multe întrebări cruciale.

Un alt semn de alarmă a fost dispariţia unui cuţit de bucătărie din locuinţă. La percheziţiile din septembrie 2007 anchetatorii au găsit mai multe urme de sânge în baie şi în dormitor. Locaţia stropilor i-a făcut pe anchetatori să creadă că Cioacă a lovit-o pe Elodia, iar acesta ar fi decedat, după ce în cădere s-ar fi lovit de un corp dur.