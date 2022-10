Copii adoptați în străinătate. Familie regăsită după zeci de ani, prin intermediul Facebook

O tânără în vârstă de 31 de ani, adoptată de o familie din SUA de mică, a reușit să își găsească mama naturală, grație paginii de Facebook „The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României”.

Tânăra a scris că ultima dată a locuit aproximativ o lună cu mama biologică undeva în Sectorul 5 din București, până s-au finalizat documentele de adopție.

„Probabil m-aș naște a doua oară”

„Numele meu înainte de adopție a fost Angela Sandu. M-am născut pe 11 ianuarie 1991 în București și astăzi a venit rândul meu să o caut pe cea care mi-a dat viață. Dacă mă puteți ajuta să o găsesc, probabil m-aș naște a doua oară. Numele mamei mele era Sandu Irina, locuia temporar în București, Sector 5, dar de loc era din comuna Vârfuri, Dâmbovița. Tot ce am nevoie este distribuirea voastră. Este foarte important pentru mine să ajungă la ea mesajul meu pentru că tare mult as vrea să o cunosc, vreau să înțeleg cât mai multe din trecutul meu. Vă mulțumesc”, este mesajul postat pe pagina de Facebook „The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României”.

Nu a durat mult, iar Angela Sandu a reușit să afle adresa mamei sale și s-au întâlnit în Spania, acolo unde femeia muncește.

„Totul e bine când se sfârșește cu bine! Felicitări tuturor celor care ajută ca dorințele să se îndeplinească”, a transmis Eugenia Nani, una dintre urmăritoarele paginii care a reușit să întregească zeci de familii din țară în ulmii ani. Alte câteva sute de copii își caută, în continuare, familiile biologice.

Sute de copii adoptați din România sunt în căutarea familiilor lor biologice. Fiecare așteaptă cu nerăbdare să-și cunoască mama care i-a dat viață, tatăl, frații și surorile.

Peste 1.000 de persoane adoptate în România și în străinătate în urmă cu zeci de ani au reușit să-și găsească părinții biologici prin intermediul paginii de Facebook „Copiii niciodată uitați ai României”.

Pagina a fost creată, în 2015, de Ileana Cunniffe Băiescu, o româncă originară din judeţul Buzău şi stabilită în Irlanda, care a început să îşi caute fratele adoptat în străinătate, în urmă cu 26 de ani.

În România, sunt aproape 50.000 de copii în sistemul de protecţie, potrivit StirileProtv.ro. Doar 5.000 au însă dosarele finalizate și pot fi adoptați acum. Însă nici pentru ei nu sunt suficienți doritori, pentru că numai 3.000 de români sunt atestaţi pentru adopţie.

În primii ani de după Revoluție, România a fost o adevărată piaţă de adopții de copii şi multe dintre adopţii s-au făcut fără a fi înregistrate în documentele oficiale. Astfel, mii de copii au fost adoptați în Europa sau America, fără acte și fără ca statul să știe ceva despre ei.

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/romania-are-cel-mai-mare-numar-de-copii-in-grija-statului-din-ue-cate-adoptii-au-avut-loc-in-2021.html