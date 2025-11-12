Câţi bani trebuie să-i dea statul român despăgubire fostului premier Victor Ponta, după ce a fost achitat în Dosarul Turceni-Rovinari

Fostul premier Victor Ponta a obținut în instanță o sumă de zece ori mai mică decât cea solicitată inițial, după ce a fost achitat definitiv în Dosarul Turceni-Rovinari . Hotărârea nu este definitivă și urmează să fie analizată de Curtea de Apel București săptămâna viitoare.

Victor Ponta urmează să fie despăgubit de stat în urma achitării definitive din Dosarul Turceni-Rovinari, însă nu pentru un dosar instrumentat abuziv, ci pentru durata excesivă a procedurii, arată Tribunalul București în hotărârea civilă.

Instanța i-a acordat fostului premier 100.000 de lei daune morale pentru depășirea „termenului rezonabil” al procesului penal și 24.706,50 lei daune materiale, reprezentând cheltuieli judiciare, la care se adaugă dobânda legală calculată din aprilie 2024 până la plata efectivă.

În iunie 2025, Tribunalul București a admis parțial acțiunea civilă, iar cauza a fost trimisă spre judecare la Curtea de Apel București, care urmează să se pronunțe pe 18 noiembrie 2025. Hotărârea nu va fi definitivă, ultima instanță competentă fiind Înalta Curte de Casație și Justiție, cea care l-a achitat pe Ponta în dosarul penal.

Suma obținută este, însă, de zece ori mai mică decât cea solicitată de Victor Ponta, care ceruse 1,5 milioane de lei daune morale și materiale. În cererea sa, fostul premier invoca prejudicii aduse reputației, onoarei și demnității, precum și încălcarea dreptului la soluționarea procesului într-un termen rezonabil.

Vă reamintim că ancheta în acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a devenit primul premier postdecembrist trimis în judecată în timpul mandatului, în decembrie 2023 el fiind achitat definitiv în acest dosar.

Dosarul Turceni-Rovinari

Cazul în care Victor Ponta a fost judecat alături de Dan Șova și mai mulți directori ai complexurilor energetice Turceni și Rovinari a vizat mai multe contracte de consultanță juridică încheiate ilegal în perioada 2007-2008. Potrivit DNA, societatea de avocați „Șova și Asociații”, unde Dan Șova era coordonator, iar premierul Victor Ponta colaborator, ar fi obținut contractele prin atribuire directă, fără competiție, producând un prejudiciu de peste un milion de euro complexurilor energetice. Procurorii îl acuzau atunci pe Victor Ponta ar fi primit 181.439 de lei pentru activități care nu ar fi fost efectuate.

Instanța supremă l-a achitat, însă, definitiv pe fostul premier în decembrie 2023, invocând lipsa probelor și redefinirea abuzului în serviciu de către Curtea Constituțională, care a eliminat faptele ce nu implicau încălcarea unei legi sau ordonanțe.

Printre motivele achitării s-au numărat și inconsistența probelor, mai exact faptul că principalele rapoarte de activitate depuse la dosar erau doar copii, neputând fi expertizate grafologic, iar principala martoră a acuzării și-a modificat declarațiile.

Victor Ponta trebuie, la rândul său, să-i plătească daune morale lui Mircea Negulescu

Într-un alt proces civil, Victor Ponta a fost obligat, în primă instanță, să plătească 25.000 de lei daune morale fostului procuror Mircea Negulescu, după ce l-ar fi acuzat public, la un post de televiziune, că ar fi contribuit la decesul cumnatului său, Iulian Herțanu, care a decedat pe parcursul anchetei.

Instanța a stabilit că afirmațiile au fost nefondate, Mircea Negulescu neavând atribuții în acel dosar.