Cărbunaru: Numărul mediu maxim de personal pentru operatorii din industria de apărare, suplimentat cu 425

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care a fost suplimentat cu 425 de salariaţi numărul mediu maxim de personal pentru anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Executivul a decis „suplimentarea cu 425 de salariaţi a numărului mediu maxim de personal pentru anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi în conformitate cu Legea privind industria naţională de apărare. Este vorba de o sumă de 25 de milioane de lei alocaţi în acest sens Ministerului Economiei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului", a arătat Cărbunaru, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Conform notei de fundamentare, prin acest act normativ se asigură protecţia personalului şi implicit a operatorilor economici în perioadele neacoperite cu comenzi sau contracte a operatorilor economici din industria naţională de apărare.

„Astfel, la fondurile alocate asigurării plăţilor salariale pentru un număr mediu maxim de 1.380 salariaţi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în cuantum de 77.400 mii lei s-a impus suplimentarea cu un număr mediu maxim de 425 salariaţi, aferent sumei de 25.000 mii lei alocaţi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin Hotărârea Guvernului nr. 1157/2022”, prevede sursa citată.

Potrivit proiectului, operatorii economici beneficiari ai suplimentării număr mediu maxim de personal sunt C.N. Romarm SA - exclusiv pentru filialele sale, pentru un număr mediu maxim de 360 salariaţi, Societatea Romaero SA pentru un număr mediu maxim de 40 salariaţi, Societatea Avioane Craiova S.A. pentru un număr mediu maxim de 20 salariaţi şi Societatea Uzina Mecanică Oraştie S.A. pentru un număr maxim de 5 salariaţi.

„Proiectul de act normativ oferă operatorilor economici posibilitatea păstrării personalului specializat în realizarea produselor specifice sectorului de apărare, menţinerii în stare de funcţiune a capacităţilor de producţie specializate, realizării programelor strategice de înzestrare ale armatei aprobate prin Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi satisfacerii necesarului de produse şi servicii la mobilizare sau război", se mai arată în nota de fundamentare.

Alte suplimentări de posturi

Tot în ședința de Guvern de miercuri au mai fost două documente discutate, prin care are loc suplimentarea numărului de posturi. Unul are ca obiect Agenția Naționale pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei, unde este înființată o nouă funcție de conducere, adică de subsecretar de stat, însă are loc și mărirea schemei de personal, de la 51 de posturi la maxim 56 de posturi.

De asemenea, a fost aprobat un memorandum privind înființarea în cadrul Secretariatului General al Guvernului a unei structuri pentru asigurarea executării hotărârilor pronunțate de CEDO prin care s-a constat încălcarea Convenției ca urmare a neexecutării unor hotărâri judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici din România. Cinci posturi noi vor fi astfel la SGG.