Avioanele de spionaj ale NATO s-au înghesuit din nou pe cerul României. Cu ce sisteme moderne îi monitorizează Aliații pe ruși VIDEO

Activitate neobișnuit de intensă pentru această perioadă, în care războiul dintre Rusia și Ucraina pare „înghețat”, a avioanelor de spionaj aliate deasupra României, în proximitatea graniței româno-ucrainene sau chiar deasupra Mării Negre.

În primul rând a fost vorba de un Boeing RC-135W Rivet Joint al US Air Force care sub indicativul JAKE17 a patrulat în buclă între Constanța și Bacău. RC-135W Rivet Joint este un aparat de recunoaștere construit de Boeing și care are un cost orar de exploatare de peste 30.000 de dolari.

Apoi, tot un Boeing RC-135W Rivet Joint britanic cu indicativul RRR7219 a „măturat” granița estică a României, dar a ieșit și în Marea Neagră pentru a putea monitoriza și eventualele mișcări ale flotei ruse. Cel mai probabil, a fost însoțit de două avioane de luptă Eurofighter Typhoon FGR.4.

În fine, US Navy a adus deaspra Dobrogei un puternic avion Boeing P-8A Poseidon care este specializat în război antisubmarin (ASW), război împotriva navelor de suprafaţă (ASUW) şi interdicţie de transport maritim. Avionul de tip Boeing P8 Poseidon, estimat la 397 milioane de euro, este cel mai sofisticat avion de vânătoare de submarine şi detectare de nave din arsenalul Statelor Unite. Aeronava poate plasa în apă geamanduri cu sonare pentru a detecta vase inamice şi este echipată cu un radar sofisticat, de tip APY-10.

Principalele capacităţi ale navei sunt clasificate, însă experţi au estimat că P8 Poseidon poate cartografia o zonă radar transversală de 10.000 de metri pătraţi de la o distanţă de 220 de mile (354 de kilometri). Ca sisteme de armament, P8 Poseidon poate fi dotat cu până la 11 rachete AGM-84 Harpoon, AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-88 AARGM-ER, AGM-158C LRASM, torpile, mine marine și lovituri de adâncime împotriva submarinelor, dar este puțin probabil ca în misiunea deasupra României avionul să fi fost înarmat.