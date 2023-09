Avioanele-spion ale NATO au umplut cerul Dobrogei stând cu senzorii pe ruși

Aliații și-au continuat și vineri misiunile cu avioane de supraveghere deasupra Dobrogei pentru a monitoriza mișcările rușilor în Crimeea și Marea Neagră.

În primul rând, pe cerul României a evoluat un Lockheed EP-3E Aries II („Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System”), un avion de supraveghere electronică al US Navy, care a zburat sub indicativul DR21 la o altitudine de aproximativ 8.000 de metri în buclă între Mila 23 și Mangalia. Aeronava are un cost orar de operare de peste 35.000 de dolari și dispune de o multitudine de senzori ELINT (Electronic Intelligence), SIGINT (Signals Intelligence) şi COMINT (Communications Intelligence).

Apoi, a fost vorba de un avion AWACS („Airborne early warning and control”) care a evoluat sun indicativul NATO11 tot în buclă, dar între Tulcea și Mangalia. Aeronavele AWACS pot supraveghea o suprafață de circa 312.000 de kilometri pătrați și sunt folosite atât pentru operațiuni aeriene defensive, cât și pentru unele ofensive și reprezintă pentru forțele aeriene integrate sau antrenate de NATO și SUA ceea ce este centrul de informații de luptă pentru o navă de război, pe lângă faptul că este o platformă radar extrem de mobilă și puternică. Sistemul este folosit ofensiv pentru a direcționa luptătorii către locațiile țintă și, în mod defensiv, pentru a dirija contraatacuri asupra forțelor inamice, atât aeriene, cât și terestre.