Astronomi faimoși vin în România: Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au păşit pe Lună, ajunge la Bucureşti

Românii au ocazia, pentru prima dată, să-l întâlnească pe astronautul american Charles Duke, unul dintre cei doar 12 oameni care au pășit pe Lună, prezenţa sa la SpaceFEST 2026 transformând ediția de anul acesta într-un moment istoric.

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, prin Facultatea de Inginerie Aerospaţială, anunță un moment istoric pentru România. În parteneriat cu Agenţia Spaţială Română (ROSA) şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA), instituția organizează, în perioada 7 - 9 mai, cea de-a IV-a ediţie a SpaceFEST, eveniment considerat deja cel mai amplu festival dedicat explorării spaţiale din Europa Centrală şi de Est.

Potrivit comunicatului transmis joi, 9 aprilie, către Agerpres, ediția din acest an aduce o premieră absolută pentru publicul românesc: vizita astronautului american Charles Duke, membru al echipajului Apollo 16 și unul dintre cei doar 12 oameni care au pășit vreodată pe Lună, prezenţa sa, pentru prima dată în România, transformând SpaceFEST 2026 într-un reper al conectării publicului larg cu istoria explorării spațiale.

Charles Duke e, care rămâne și astăzi cel mai tânăr astronaut care a atins suprafața selenară, va împărtăși experiențele unei cariere legendare în programul Apollo.

Alături de această prezență în premieră, la București revine și Nicole Stott, astronaut NASA cu peste o sută de zile petrecute în spațiu. Ea este apreciată nu doar pentru misiunile sale pe Stația Spațială Internațională, ci și pentru contribuția artistică unică: este prima persoană care a realizat o pictură în acuarelă în spațiu, un gest care simbolizează întâlnirea dintre știință și expresia creativă.

„Ne dorim ca SpaceFEST 2026 să fie mai mult decât un festival, ne dorim ca acest eveniment să reprezinte o experienţă care inspiră, educă şi deschide noi perspective pentru tineri. Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, este esenţial să oferim acces direct la modele autentice, la oameni care au depăşit limitele cunoscute. Prezenţa lui Charles Duke are o semnificaţie cu totul specială, vorbim despre unul dintre cei doar 12 oameni care au păşit pe Lună, pilot al modulului lunar în misiunea Apollo 16 şi, până astăzi, cel mai tânăr astronaut care a ajuns pe suprafaţa lunară. (...) Ne dorim să aducem mai aproape de publicul larg, de elevi şi studenţi, dar şi de toţi cei pasionaţi de ştiinţă, oportunitatea de a interacţiona direct cu oameni care au scris istorie. Prezenţa lui Nicole Stott completează această experienţă, oferind publicului din România şansa de a descoperi nu doar poveşti extraordinare, ci şi inspiraţia necesară pentru a visa mai departe. Îi invităm pe toţi cei curioşi, pasionaţi şi dornici să exploreze necunoscutul să ni se alăture la SpaceFEST 2026, un eveniment care aduce universul mai aproape de noi şi transformă Bucureştiul într-un punct de întâlnire al inovaţiei şi explorării”, a transmis rectorul Universităţii de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu, subliniază viziunea festivalului:.

Pe durata celor trei zile, campusul Politehnicii se va transforma într-un centru al inovației și descoperirii, destinat atât specialiștilor și cercetătorilor, cât și publicului larg.

Vizitatorii vor putea experimenta expoziţii de tehnologie aerospaţială, simulatoare de zbor, demonstraţii de robotică, lansări de rachete educaționale, dar și activități interactive pentru copii și tineri. De asemenea, vor fi disponibile experiențe VR și AR ce permit explorarea digitală a cosmosului.

Un punct central al ediției din acest an va fi Summitul European SpaceFEST, platformă ce reunește lideri și experți din industria aerospaţială din România și Europa, evenimentul punând în discuție teme majore pentru viitorul domeniului, de la cercetare și inovație la cadrul legislativ necesar dezvoltării industriei spațiale.