Asigurarea obligatorie a locuinței în 2026: Prețuri, pașii de încheiere și amenzile uriașe pentru cei care nu au PAD

Indiferent dacă locuiești în mediul urban sau în cel rural, ca proprietar de locuință ai obligația legală să îți asiguri casa împotriva dezastrelor naturale. Această asigurare obligatorie se numește pe scurt PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) și acoperă daunele provocate de cutremure, inundații și alunecări de teren. Lipsa unei astfel de polițe nu doar că te expune financiar în caz de dezastru, dar constituie și o încălcare a legii

PAD este polița de asigurare obligatorie a locuinței împotriva dezastrelor naturale, instituită prin Legea nr. 260/2008. Ea este emisă de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România) – un organism special creat pentru a gestiona acest sistem – și se aplică tuturor locuințelor din România, fie ele în mediul rural sau urban, deținute de persoane fizice ori juridice. Practic, PAD este primul nivel de protecție pentru casa ta în caz de dezastre naturale.

Această poliță acoperă strict trei riscuri majore prevăzute de lege: cutremur, inundație (fenomene naturale) și alunecare de teren. Nu sunt incluse alte pericole precum incendiul, furtul sau vijeliile – acestea pot fi asigurate separat prin polițe facultative (opționale). Suma maximă despăgubită de PAD, în caz de dezastru, este 100.000 lei pentru o locuință de tip A și 50.000 lei pentru o locuință de tip B. Tipul A include clădirile cu structură de rezistență solidă (beton armat, cărămidă arsă, piatră etc.), iar tipul B se referă la construcții din materiale tradiționale nesupuse tratamentelor (de exemplu, chirpici). Indiferent de eveniment, despăgubirea nu va depăși aceste plafoane (100.000 sau 50.000 lei), iar riscurile acoperite sunt doar cele trei menționate.

Ce amenzi se pot aplica

Conform legii, toți proprietarii de case și apartamente din România – persoane fizice sau juridice – sunt obligați să încheie o asigurare PAD pentru locuințele pe care le dețin. Această obligație legală se aplică indiferent de mediul în care se află locuința (urban sau rural) și indiferent dacă imobilul este folosit ca domiciliu permanent, casă de vacanță sau închiriat. Dacă deții o locuință, trebuie să ai o poliță PAD valabilă – este atât o responsabilitate civică, cât și o cerință expresă a legii.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție, adică o încălcare a legii. În termeni practici, asta înseamnă că poți fi sancționat cu amendă (conform legii, între 100 și 500 lei) pentru lipsa asigurării obligatorii. Primăriile, prin intermediul poliției locale, au sarcina de a verifica dacă proprietarii și-au asigurat locuințele și de a aplica sancțiuni celor care nu s-au conformat. Așadar, obligația de a încheia PAD nu este una opțională sau simbolică, ci este impusă prin lege, cu mecanisme de control și penalizare în cazul neconformării (vom detalia imediat ce amenzi riști și cum se aplică acestea).

Cât costă polița PAD și cum se încheie

Unul din avantajele majore ale asigurării PAD este costul accesibil, stabilit prin lege. Prima de asigurare (prima anuală) are o valoare fixă: 130 lei pe an pentru o locuință de tip A și 50 lei pe an pentru o locuință de tip B. Aceste tarife sunt actualizate în lei (valorile au fost majorate în 2023, de la 20 euro, respectiv 10 euro, la nivelul actual în lei) și sunt foarte mici în raport cu beneficiile oferite. Practic, pentru aproape 11 lei pe lună (în cazul locuințelor tip A) sau puțin peste 4 lei pe lună (tip B), îți protejezi casa la o sumă asigurată considerabilă (100.000/50.000 lei) împotriva celor mai devastatoare trei calamități naturale. Polița PAD se încheie pe o perioadă de 12 luni, iar apoi trebuie reînnoită anual pentru a rămâne acoperit în continuare.

Polița obligatorie este emisă în numele PAID, însă poate fi cumpărată prin aproape orice companie de asigurări autorizată sau prin brokeri de asigurare – majoritatea firmelor de asigurări generale intermediază PAD, având calitatea de partener PAID. Ai și opțiunea comodă de a încheia asigurarea online: de exemplu, PAID România pune la dispoziție un portal unde îți poți face PAD direct, iar platforme de asigurări precum asigurari.ro îți permit să obții oferta și polița rapid, fără deplasări. Ai nevoie doar de actul de identitate și de datele imobilului (adresa, suprafața etc.), iar plata primei se poate face instant online sau prin bancă. Polița intră de obicei în vigoare imediat ori în ziua următoare emiterii, așa că nu există un interval mare de așteptare.

Este important de știut că asigurarea PAD nu înlocuiește asigurarea facultativă a locuinței, ci o completează. PAD acoperă doar riscurile de bază (dezastre naturale), pe când o poliță facultativă de locuință acoperă o gamă mai largă de riscuri (incendiu, explozie, furt, inundații de la instalații, alunecări de teren neacoperite de PAD, răspundere civilă față de terți, furtul bunurilor din casă etc.). Pentru a încheia o asigurare facultativă standard, trebuie mai întâi să ai o poliță PAD valabilă – în practică, multe companii nu îți vor oferi asigurare facultativă dacă nu ai îndeplinit obligația asigurării obligatorii.