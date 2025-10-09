search
Argumentele SRI în dosarul unui imigrant acuzat de legături cu Hamas au fost reprinse de instanță

Publicat:

Curtea de Apel București a respins, luna trecută, cererea Parchetului privind expulzarea cetățeanului palestinian Zemeili Mahmoud, stabilit în România de 40 de ani, despre care Serviciul Român de Informații (SRI) susține că ar fi radicalizat și ar avea legături cu gruparea Hamas. Motivul respingerii deciziei este lipsa unor probe concrete care să demonstreze implicarea bărbatului în activități subversive sau amenințări directe la adresa securității naționale a României, notează știrileprotv.ro.

Procesul se află în prezent în faza de recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce Parchetul a contestat decizia instanței de fond, urmând un termen pe 16 octombrie.

La începutul lunii august, Parchetul a solicitat în instanță ca Zemeili Mahmoud să fie declarat indezirabil pe teritoriul României pentru o perioadă de 10 ani, invocând motive de securitate națională. Procurorii au depus documente clasificate ale SRI, potrivit cărora bărbatul „se află într-un stadiu avansat al procesului de (auto)radicalizare, a desfășurat, desfășoară și există indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că intenționează să desfășoare activități subversive în favoarea grupării teroriste Hamas”.

Conform SRI, acesta ar fi adept al ideologiei radicale promovate de organizație, accesând și diseminând materiale de propagandă teroristă, ceea ce ar constitui amenințări la adresa securității naționale.

De cealaltă parte, avocații palestinianului au prezentat instanței dovezi că Zemeili Mahmoud s-a născut în 1964 în Ramallah, a intrat legal în România în 1984 și a locuit constant în Timișoara timp de 36 de ani. În 2011 s-a căsătorit cu o româncă, de care a divorțat în 2023, stabilindu-se apoi în București, unde lucrează ca administrator la o firmă de construcții. Avocații au subliniat că, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), expulzarea unui imigrant pe termen lung trebuie să țină cont de legăturile sale sociale, familiale și culturale cu țara gazdă.

Judecătorii Curții de Apel București au explicat că probele SRI nu sunt consistente și că acuzațiile nu evidențiază „riscuri concrete, directe, grave și actuale” pentru securitatea națională.

„Cu titlu preliminar și important de remarcat este aspectul că, deși atât în sesizarea Ministerului Public, cât și în adresa SRI, a fost reținută existența a trei ipoteze ce ar justifica declararea pârâtului ca indezirabil pe teritoriul României, Curtea constată absența totală a oricăror probe ce ar putea susține teza desfășurării de către pârât, atât în trecut cât și în prezent, a unor acțiuni în favoarea organizației teroriste”, se arată în motivarea instanței.

Magistrații au subliniat că afirmațiile privind riscul de auto-radicalizare „rămân într-o zonă abstractă, fără acoperire în planul dovezilor impus a fi fost făcute”.

De asemenea, documentele clasificate prezentate de SRI conțin, în mare parte, imagini însoțite de deducții teoretice, fără a putea fi atribuite în mod cert bărbatului. Instanța a luat în considerare și postările palestinianului pe Facebook, care arată forme de manifestare a libertății de gândire și a credințelor sale, fără dovezi că ar fi promovat acte teroriste.

„Fără a nega gradul de violență crescut a conținutului unora dintre probele administrate, reținând în schimb contextul general și implicațiile personale ale pârâtului din perspectiva rudelor rămase în zona de conflict și punând în balanță faptele concrete imputate acestuia, pentru care nu a fost evidențiată o intenție concretă de a întreprinde acțiuni efective în sprijinul organizației teroriste și, totodată, luând în considerare vârsta pârâtului (61 ani), perioada lungă de ședere în România (41 ani) și viața privată pe care acesta o are exclusiv în România, Curtea apreciază că acuzațiile nu justifică expulzarea pe o perioadă de 10 ani”, se mai arată în concluzia judecătorilor.

