Apelurile telefonice din diaspora către România vor avea același cost ca apelurile locale, anunță MAE

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis miercuri, 12 noiembrie, că apelurile românilor din diaspora europeană „vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute.”

Potrivit ministrului, Actul privind Infrastructura Gigabit a intrat în vigoare miercuri și prevede eliminarea treptată a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul.

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană, apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute.

Astăzi a intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit, care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, transmite Oana Țoiu pe Facebook.

Nu în ultimul rând, aceasta a transmis că Alin Mituța, fost europarlamentar și raportor al legii care va elimina costurile suplimentare pentru apelurile internaționale în UE, a avut un rol important în obținerea acestui rezultat concret pentru români.

„Ați auzit poate prima dată despre asta acum o vreme, de la Alin Mituța, care a fost raportor pe acest dosar în mandatul lui de europarlamentar. El poate răspunde oricând nu doar la întrebarea «Ce face UE pentru noi?», ci și la întrebarea «Ce ai făcut tu acolo la Bruxelles pentru români?».

Cel mai bun instrument pentru a combate narativul anti-UE sunt rezultatele concrete.

Sunt recunoscătoare că Alin a ales să se întoarcă acasă, în România, în rolul de șef de cabinet în MAE, pentru a contribui la protejarea acestui extraordinar proiect politic, UE, și la creșterea asertivității agendei României în UE”, adaugă Țoiu.