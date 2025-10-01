Andreea Lambru, director la Electrica S.A, are omisiuni în declarația de interese. Nu a menționat o firmă la care este acționar

Andreea Lambru, director Executiv pentru Dezvoltarea Afacerii de la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație de la Electrica Furnizare, nu și-a trecut în declarația de interese una din firmele la care este acționar, arată News Online.

Este vorba despre declarația depusă pe la 15 iunie 2024, adică de la momentul ocupării acestor poziții la Electrica (o entitate de interes strategic național în domeniul energetic, cu capital majoritar deținut de statul român), dar și de declarații mai vechi, potrivit sursei citate.

Verificările efectuate de newsonline.ro în evidențele publice ale Registrului Comerțului dar și în alte baze au indicat că Ioana Andreea Lambru figura la acel moment ca asociat la societatea Noora SRL și ca asociat și în cadrul societății Globetrotter International Consulting SRL. În aceste două firme Lambru figurează ca parte și în prezent.

În declarația de interese a Andreei Lambru din 15 iunie 2024 apare doar calitatea de acționar la societatea Avrakedabra Communication Group SRL.

Avrakedabra nu mai exista însă sub acest nume la momentul completării declarației. Din verificările newsonline.ro, Avrakedabra Communications și-a schimbat denumirea în Noora SRL, care nu apare în declarațiile lui Lambru, potrivit sursei citate.

La Avrakedabra (actuala firmă Noora SRL) este administrator Georgeta Camelia Gafița. În 2023, Camelia Gafița apărea ca șefă de Serviciu în cadrul Hidroelectrica, fostul loc de muncă al Andreei Lambru.

În declarația de avere din 15 iunie 2024 declara dividende de 67.966 lei fără să menționeze de la ce firmă au venit acestea.

În aceeași declarație de interese ale Andreei Lambru nu apare deloc menționată firma Globetrotter Internațional Consulting SRL, aşa cum nu apare nici în declarațiile de interese mai vechi.

La firma Globetrotter, Lambru este asociată în cote egale - conform datelor de pe termene.ro - cu Romulus Cristian Anton, cel care a fost consilierul apropiat al fostului președinte ANAF, Gelu Diaconu.