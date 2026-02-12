Alertă pe plajă: dronă găsită între Costinești și Tuzla, observată de trei tineri la plimbare cu bicicleta

Resturi ale unei drone au fost descoperite joi, 12 februarie, pe plaja situată între stațiunile Costinești și Tuzla. Acestea au fost observate de mai multe persoane aflate la plimbare, care au alertat autoritățile prin apel la 112.

La fața locului s-au deplasat echipe ale poliției și pompierilor, care au început verificările pentru identificarea obiectului și stabilirea provenienței acestuia.

Drona a fost observată pentru prima dată în dimineața zilei de joi de trei persoane care se plimbau cu bicicleta. Acestea au alertat autoritățile prin apel la 112.

Autoritățile recomandă populației să nu atingă resturile și să anunțe imediat poliția în cazul identificării unor obiecte similare pe plajă.

Reamintim că luni seară, resturi de dronă au fost găsite și pe plaja din Mamaia.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că fragmentele de dronă găsite luni pe o plajă din Mamaia ar putea proveni din exercițiile militare desfășurate săptămâna trecută în poligonul Capu Midia. În cadrul acestor activități, forțele participante au executat trageri asupra unor ținte aeriene de unică folosință, toate fiind doborâte deasupra mării.

„În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a fost anunţat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă. Echipe specializate ale instituţiilor din domeniul securităţii şi apărării naţionale au intervenit conform procedurii şi au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiştii MApN nu au fost solicitaţi să intervină, procedura fiind una obişnuită, aplicată şi în alte situaţii similare”, a amintit, miercuri seară, MApN.