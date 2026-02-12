search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă pe plajă: dronă găsită între Costinești și Tuzla, observată de trei tineri la plimbare cu bicicleta

0
0
Publicat:

Resturi ale unei drone au fost descoperite joi, 12 februarie, pe plaja situată între stațiunile Costinești și Tuzla. Acestea au fost observate de mai multe persoane aflate la plimbare, care au alertat autoritățile prin apel la 112. 

Fragmente de dronă găsite la Costinești FOTO: Constanța TV
Fragmente de dronă găsite la Costinești FOTO: Constanța TV

La fața locului s-au deplasat echipe ale poliției și pompierilor, care au început verificările pentru identificarea obiectului și stabilirea provenienței acestuia.

Drona a fost observată pentru prima dată în dimineața zilei de joi de trei persoane care se plimbau cu bicicleta. Acestea au alertat autoritățile prin apel la 112.

Autoritățile recomandă populației să nu atingă resturile și să anunțe imediat poliția în cazul identificării unor obiecte similare pe plajă.

Reamintim că luni seară, resturi de dronă au fost găsite și pe plaja din Mamaia.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că fragmentele de dronă găsite luni pe o plajă din Mamaia ar putea proveni din exercițiile militare desfășurate săptămâna trecută în poligonul Capu Midia. În cadrul acestor activități, forțele participante au executat trageri asupra unor ținte aeriene de unică folosință, toate fiind doborâte deasupra mării.  

„În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a fost anunţat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă. Echipe specializate ale instituţiilor din domeniul securităţii şi apărării naţionale au intervenit conform procedurii şi au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiştii MApN nu au fost solicitaţi să intervină, procedura fiind una obişnuită, aplicată şi în alte situaţii similare”, a amintit, miercuri seară, MApN.  

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Cu cât cresc toate pensiile românilor de la 1 ianuarie 2027. Calcul estimativ
gandul.ro
image
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
mediafax.ro
image
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Andriy Shevchenko s-a săturat și vrea acționeze
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
„Apă, apă, apă!” Oamenii disperați din Curtea de Argeș au ieșit din nou la protest. Au adus sticle cu apa plină de mâl de la robinet
antena3.ro
image
Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
observatornews.ro
image
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Robert Negoiță, rezultat pozitiv la testul antidrog acceptat! Ce spune primarul despre ce avea în organism
playtech.ro
image
Lewis Hamilton, pus la zid pentru relația cu Kim Kardashian. Cuplul anului 2026, sortit eșecului?
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celor doi soți care și-au pierdut viața în evenimentul din Ciortești. Detaliul important care lipsește de pe una dintre cruci
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
O zi liberă în plus pe lună pentru femeile din România. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Avertisment național! „Fiți pregătiți măcar pentru 72 de ore”
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
VIDEO Robert Negoiță, test pentru consumul de cocaină, live pe Facebook. Marian Ceaușescu a făcut public rezultatul: „Du-te, bă, de aici”
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer