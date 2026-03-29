Alertă la bord. Un zbor Wizz Air, adus de urgenţă la sol, din cauza unei defecţiuni la motor

Un zbor Wizz Air spre Istanbul a fost nevoit să se întoarcă la Iași după apariția unei probleme tehnice la motor, la scurt timp de la decolare.

Momente tensionate în cursul serii de sâmbătă, 28 martie, pentru pasagerii şi echipajul unui avion Wizz Air care urma să opereze ruta Iași – Istanbul, dar care a fost nevoit să se întoarcă pe Aeroportul Iași la scurt timp după decolare, informează BoardingPass.

Potrivit sursei citate, echipajul a decis revenirea imediată în timp ce aeronava, un Airbus A320 înmatriculat 9H-WZR, se afla la nord de Constanța, după ce a fost semnalată o problemă serioasă la unul dintre motoare.

Piloții au reacționat prompt și au solicitat revenirea pe aeroportul de origine, reușind să aterizeze în siguranță, fără incidente pentru pasageri.

„Avionul companiei low-cost a aterizat în siguranță la Iași, iar zborurile programate între Iași și Istanbul în noaptea de 28 martie au fost operate cu o altă aeronavă”, a precizat sursa BoardingPass.

Surse din cadrul Aeroportului Iași au mai declarat că aeronava implicată va fi repusă ulterior în funcțiune. Aceasta urmează să plece astăzi spre Katowice, în Polonia, unde va fi supusă unor verificări tehnice amănunțite și, dacă va fi necesar, unor reparații.