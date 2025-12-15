A fost concediat managerul clinicii stomatologice unde o fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Crystal Dental Clinic, unde în noiembrie o fetiță de doi ani a murit din cauza complicațiilor după o anestezie, a transmis noi informații după finalizarea anchetei administrative interne.

Potrivit comunicatului transmis de Crystal Dental Clinic, „analiza internă a confirmat că responsabilitatea finalizării autorizației sanitare revenea în sarcina a doi colegi cu atribuții administrative directe: unul dintre ei este membru al departamentului administrativ, iar celălalt era managerul de clinică”.

Potrivit clinicii dentare, cei doi nu au informat administratoarea societății că autorizația finală nu fusese încă emisă, iar activitatea a fost pornită în baza unei comunicări interne incomplete.

„Reiterăm faptul că personalul medical nu avea atribuții administrative, nu a fost informat despre lipsa autorizației și nu poartă nicio responsabilitate în această situație”, transmite Crystal Dental Clinic.

În urma anchetei interne, clinica a evaluat responsabilitatea administrativă și coordonarea managerială. Ca rezultat, contractul managerului responsabil de coordonarea sediului a fost încetat.

De asemenea, activitatea în sediul respectiv rămâne suspendată. Toate tratamentele au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, complet autorizate și pe deplin funcționale.

„Crystal Dental Clinic SRL continuă să coopereze integral cu instituțiile implicate în ancheta medico-legală și cea penală, punând la dispoziție toate documentele solicitate. Așteptăm concluziile oficiale ale anchetei externe pentru a putea oferi informații suplimentare”, precizează sursa citată.

Amintim că, în noiembrie, o fetiță de doi ani a murit după ce a suferit complicații în urma unei anestezii administrate într-o clinică dentară din București. Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic, iar medicii nu au mai reușit să o salveze.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator”, potrivit unui comunicat al Poliției.

Personalul medical a încercat să o resusciteze timp de aproximativ 40 de minute. Micuța a intrat de trei ori în stop cardiorespirator, de două ori a dat semne că răspunde manevrelor, însă în final, organismul ei a cedat.

Medicul care a efectuat intervenția lucrează și la Spitalul de Urgență Floreasca.