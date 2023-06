Adrian, șofer de TIR în Anglia, găsit mort în cabină în a treia zi de muncă! Sora tânărului îsi strigă durerea: „Ai murit departe! Pentru niște amărâți de bani”

Un român, șofer de camion, a murit în Anglia în a treia lui zi de muncă la o nouă companie. Acum, familia bărbatului se străduiește să adune banii necesari pentru a-l aduce acasă pe Adrian și a-l înmormânta alături de mama lor, notează știridiaspora.ro.

Adrian era din Fălticeni, însă lucra ca șofer pe comunitate de mai mult timp

„S-a dus prea devreme, un suflet drag, o inimă bună… De ce ai plecat copile? Mai voiam s mai stăm de vorbă... să mai povestim… să mai râdem… să ne spui aventuri din cursele tale.

Viața a fost cruda cu tine. Nu te vom uita niciodată! Ai murit departe! Pentru niște amărâți de bani, dar o sa te aducem acasă, unde ai crescut și unde îți plăcea.

Mergi liniștit lângă mama ta, sunt sigur ca o sa aibă grija de tine.

Rog pe toți cu suflet mare sa punem mâna de la mână, după posibilități, sa îl îngropăm creștinește, în țara noastră. A murit in Anglia, într-o cabina blestemata de TIR.

O are doar pe sora lui, e în Italia, dar nu are posibilitate sa-l aducă singură, are nevoie de sprijin din partea oricui cu suflet mare. Vă doresc sa nu aveți nevoie de astfel de ajutoare niciodată!”, este un mesaj postat de un cunoscut al lui Adrian pe un grup de socializare.

Maria Mirela, sora lui Adrian, este stabilită în Italia și are nevoie de ajutor pentru a repatria trupul neînsuflețit al fratelui său și a-l aduce lângă cel al mamei lor.

„Fratele meu a decedat in cabina de TIR unde muncea de numai 3 zile. Cu mare durere în suflet apelez la oricine mă poate susține în momentul de față. Suma de care avem nevoie nu este foarte mare, deoarece s-au strâns deja ceva bănuți. Prietenii s-au mobilizat și sunt alături de mine. Vă mulțumesc“, este mesajul Mirelei postat pe site-ul dedicat donaților, gofundme.com.

Reacțiile și mesajele de condoleanțe nu au întârziat să apară:

„Adrian, în loc sa ne chemi la nunta ta, ai ales sa ne frângi inimile tuturor de tristețe și neputință... acum cred ca te uiți la noi și râzi de fiecare“, a fost mesajul unui apropiat.

„Sincere condoleanțe familiei!! Ne-am cunoscut in Austria… Un tip deosebit… Dumnezeu să-l odihnească in pace“, a fost un alt comentariu.