Acuzații de sabotaj, după ce a fost găsită otravă pentru șobolani în mâncarea pentru bebeluși. Ce spun autoritățile din România

Compania HiPP anunță că borcanele de hrană pentru bebeluși în care a fost găsită otravă pentru șobolani ar fi fost contaminate într-un act de sabotaj. Anchete sunt în desfășurare în cel puțin două țări.

„HiPP este victima unui sabotaj”, a anunțat compania luni. Polițiștii germani și austrieci au deschis o anchetă în acest sens, scrie Spiegel.

HiPP, cu sediul în orașul german Pfaffenhofen an der Ilm, este în centrul unei anchete coordonate de Poliția Criminală din Ingolstadt, unde a fost creată o echipă specială

„Niciun borcan contaminat cu otravă nu a fost găsit în Germania”, potrivit unui comunicat al Poliției din Bavaria Superioară Nord.

Cele cinci borcane contaminate au fost confiscate înainte de a fi consumate. Un alt borcan ar putea fi încă în circulație în Austria, iar autoritățile îl caută în prezent.

Ancheta a fost declanșată după un e-mail trimis de presupusul autor. Poliția din Ingolstadt nu oferă detalii, dar le cere oamenilor să fie atenți la borcanele de hrană pentru bebeluși. Autoritățile recomandă verificarea sunetului la deschidere, a mirosului și a eventualelor semne suspecte, precum un autocolant alb cu cerc roșu pe fundul borcanului.

Pe site-ul său, HiPP a publicat informații despre incident și subliniază: „Acest caz nu are nicio legătură cu calitatea sau procesul de fabricație al produselor HiPP. Sistemele noastre de producție, control și calitate funcționează în mod normal.

Autorul ne-a trimis un mesaj într-o căsuță de e-mail generală, verificată periodic. Imediat ce am aflat, am informat poliția și autoritățile competente și am format o echipă internă de criză.”

Poliția a avertizat populația asupra modului în care ar putea fi identificate produsele suspecte de contaminare cu otravă de șobolani.

Conform stării actuale a anchetei, produsele suspecte pot fi identificate prin următoarele marcaje:

• Autocolant alb cu un cerc roșu pe fundul borcanului de sticlă,

• Capac deja deschis sau deteriorat,

• Lipsa sigiliului de siguranță (nu se aude niciun „clic” la prima deschidere),

• Miros neobișnuit sau alterat (conform declarațiilor martorilor).

Potrivit ProTV, atât Autoritatea Sanitar Veterinară, cât și Institutul Național pentru sănătate Publică spun că în România nu există motive de îngrijorare.

Autoritățile anunță că monitorizează situația, iar dacă vor apărea modificări, vor emite imediat alerte către populație.

„Produsele și canalele de distribuție din alte țări europene nu sunt afectate. Nici România nu a fost afectată. Acest incident nu este legat de calitatea produselor și nici de procesul de fabricație”