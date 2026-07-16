Un masterat care te duce mai departe în carieră

Azi, 16 iulie, ASE începe înscrierile, exclusiv online, la programele universitare de masterat, care se vor desfășura până luni, 20 iulie, ora 14.00, pe platforma master.admitere.ase.ro

Într-o piață a muncii în care specializarea și competențele aplicate fac diferența, studiile universitare de masterat reprezintă o investiție în dezvoltarea profesională și în oportunitățile viitoare de carieră. Academia de Studii Economice din București deschide, în perioada 16–20 iulie 2026, înscrierile pentru admiterea la programele universitare de masterat, oferind absolvenților de licență posibilitatea de a-și continua pregătirea într-una dintre cele mai prestigioase universități din România.

Pentru anul universitar 2026–2027, ASE pune la dispoziția candidaților 4.783 de locuri, dintre care 2.002 sunt finanțate de la buget, în cadrul a 83 de programe de masterat, organizate în limbile română, engleză, franceză și germană, la cele 13 facultăți ale universității: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Bucharest Business School; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie și Comunicare în Afaceri; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

Alegerea unui program de masterat înseamnă și alegerea universității care îți poate oferi cele mai bune condiții pentru dezvoltarea profesională. ASE își confirmă constant această poziție prin rezultatele obținute în clasamentele universitare internaționale. Universitatea ocupă primul loc la nivel național în Times Higher Education World University Rankings 2026, pentru al șaptelea an consecutiv, și se află în Top 500 mondial în clasamentul QS World University Rankings by Subject 2026, în domeniile Economics & Econometrics și Business & Management Studies. Aceste rezultate confirmă recunoașterea internațională a calității actului educațional și a cercetării desfășurate în cadrul ASE.

Înscrierea la concursul de admitere se realizează exclusiv online, prin platforma dedicată admiterii - master.admitere.ase.ro. Pentru majoritatea programelor, admiterea se desfășoară prin concurs, media fiind calculată ca medie ponderată între rezultatul probei de specialitate (50%) și media examenului de licență (50%). Pentru programele cu predare într-o limbă străină este organizat și un interviu online de competență lingvistică, în condițiile prevăzute de Regulamentul de admitere.

Pe lângă oferta academică diversificată, studenții beneficiază de un campus universitar modern, situat în centrul Bucureștiului, de aproximativ 5.000 de locuri de cazare, cantine, bibliotecă, burse și numeroase oportunități de dezvoltare profesională. Prin programele Erasmus+, studenții pot urma unul sau două semestre la universități partenere din străinătate, iar cele 487 de acorduri de colaborare active ale ASE cu universități, companii și instituții publice facilitează accesul la stagii de practică și la experiențe relevante pentru integrarea pe piața muncii.

Candidații au la dispoziție informații complete pe siteul instituțional ase.ro/admitere/masterat, pe canalele oficiale de comunicare ale universității și prin Chatbot ASE. În sprijinul pregătirii pentru concursul de admitere, Biblioteca ASE pune la dispoziție, în format digital, materialele bibliografice aferente programelor de masterat.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, subliniază că programele universitare de masterat sunt dezvoltate în strânsă legătură cu evoluția mediului economic și cu cerințele angajatorilor.

„Programele de masterat ale Academiei de Studii Economice din București sunt concepute pentru a răspunde cerințelor actuale ale pieței muncii și pentru a oferi absolvenților competențele necesare unei cariere de succes. Parteneriatele solide cu universități de prestigiu din străinătate și cu mediul de afaceri, precum și orientarea permanentă către calitatea actului educațional, creează un cadru academic modern, conectat la realitățile economiei contemporane. Îi invităm pe absolvenții studiilor de licență să se alăture unei comunități universitare puternice, în care performanța academică și dezvoltarea profesională merg împreună.”

Cu o comunitate de aproximativ 25.000 de studenți și peste 350.000 de absolvenți, Academia de Studii Economice din București reprezintă universitatea de referință a învățământului superior economic din România și unul dintre cele mai importante centre universitare de profil din Europa Centrală și de Est.

Academia de Studii Economice din București urează succes deplin tuturor candidaților săi și speră să îi întâlnească în amfiteatrele sale la începutul anului universitar 2026-2027!