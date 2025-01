Sindicatele din Educație se pregătesc să iasă în stradă. Când vor avea loc primele pichetări

În contextul în care „Ordonanța trenuleț” își produce deja efectele, sindicatele din învățământ solicită premierului Marcel Ciolacu să iasă la rampă pentru discuții și negocieri. Profesorii amenință cu proteste dacă nu vor primi în acest an majorările salariale promise în urma grevei istorice din 2023.

„Dacă nu ne vom înțelege, dacă nu vom ajunge la un numitor comun, cel mai probabil în luna februarie vom ieși în stradă. Nu este însă o promisiune. Vom vedea cum vor decurge lucrurile până atunci”, a declarat pentru „Adevărul” Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale (FNS) „Alma Mater”.

Acesta a precizat că o primă întâlnire cu ministrul Educației, Daniel David, a avut deja loc. „Însă noi vrem să avem o întâlnire chiar la nivel mai înalt și sperăm ca aceea să se materializeze. O întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu. Dacă nu se va ajunge la nici o înțelegere, vom proceda ca de obicei, mai întâi cu pichetări. Vom începe protestele gradual. Probabil în săptămânile viitoare, adică din februarie. Dar asta nu înseamnă că deja am dat un anunț. Rămâne de văzut. Se pot schimba multe până atunci”, a mai declarat Anton Hadăr.

De ce nu au ieșit până acum sindicaliștii în stradă. „Ne-au împiedicat protestele politice din acestă perioadă”

Sindicalistul a anunțat în decembrie anul trecut că „în perioada 13-15 ianuarie vom avea primele proteste deja materializate”. Reacția sa a venit în contextul adoptării Ordonanței-trenuleț, care prevede că, în 2025, salariile sunt înghețate la nivelul lunii noiembrie 2024. Aceste proteste nu au avut însă loc. Motivul? Protestele AUR și cel pentru susținerea lui Călin Georgescu le-au dat sindicaliștilor planurile peste cap. „Nu am organizat aceste proteste pentru că s-ar fi suprapus cu alte proteste organizate de susținătorii unor partide politice. Și era complicat să venim și noi. Așa că am decis să mai așteptăm puțin până se mai liniștesc apele”, a explicat Anton Hadăr.

„Așteptăm să fim invitați la discuții”

Și Dragoș Neacșu, reprezentantul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a precizat pentru „Adevărul” că „până nu avem o întâlnirile cu domnul ministru Daniel David și poate chiar cu reprezentanții Guvernului, adică cu primul ministru, nu ne putem pronunța cu privire la proteste. Noi așteptăm să fim invitați la discuții, iar acest lucru sper să se întâmple chiar săptămâna viitoare, când urmează să discutăm mai aplicat”.

Dragoș Neacșu a precizat că prima întâlnire a sindicatelor cu ministrul Educației a avut loc săptămâna trecută. „Dar a fost o întâlnire de tatonare a terenului, fără discuții de substanță. Nu am discutat nimic clar. Iar asta pentru ministrul are nevoie de timp pentru a se pune la punct cu situația. Nu putea după două zile după ce a fost investit să vină și să spună putem face asta, nu putem face asta”.

Sindicalistul a precizat că, în afara creșterilor salariale, deocamdată blocate, există și alte nemulțumiri. „Avem o listă întreagă de nemulțumiri, pe lângă partea cu salarizarea, însă nu o putem face, deocamdată, publică. Ce pot să vă spun însă este că așteptăm ca Guvernul să-și respecte promisiunile din 2023, după greva generală de atunci. Și anume ca salariul minim în învățământ, cel al profesorilor debutanți, să fie egal cu salariul mediu pe economie”.

Daniel David, ministrul Educației: „Mă aștept la proteste”

Întrebat cum le răspunde profesorilor care amenință cu greva dacă nu primesc majorarea salariala promisă în acest an, ministrul de Finanțe Tanczos Barna a declarat că 2025 este un an special, cu foarte multă influență din 2024. „Cred că majorările din 2024 sunt semnificative, au fost realizate. Au avut loc majorări în învățământ în 2024. Obiectivul meu este să putem asigura plata acelor salarii în 2025. Este un an special din acest punct de vedere, cu foarte multă influență din 2024 pe 2025. Obiectivul nostru este să putem plăti și pensiile și salariile la nivelul acela”, a mai transmis oficialul.

Și ministrul David a venit cu o serie de declarații. „Mi-ar plăcea să nu fie foarte probabile (n. red.: protestele). Sunt în discuție cu sindicatele, țin legătura cu oamenii din sistem, încerc să explic că țara trece prin această situație complicată”, a spus ministrul. El a completat că dacă este să discutăm cinstit, nu au existat tăieri salariale. „Sunt lucruri negative, dar nu sunt foarte grave, fiindcă practic ce s-a încercat să se facă a fost să se stabilizeze și să se pornească anul 2025 cu resursele pe care le-am avut oarecum în 2024. Dar, sigur, oamenii sunt nemulțumiți, iar în sistemul nostru, mai ales în zona de educație, nemulțumirea este un pic mai mare pentru că au fost foarte multe angajamente și promisiuni care au fost făcute pentru a opri greva în domeniul Educației”, a detaliat ministrul Educației.

Oficialul a precizat că „Ordonanța trenuleț” nu va cauza probleme în zona de titularizare. „Sunt lucruri care au fost înghețate. Nu sunt probleme și nu vor fi probleme în zona de Titularizare/supliniri, dar mă aștept să fie - sigur - proteste, mă aștept să fie nemulțumiri. Premierul a spus la întâlnirea cu partenerii de dialog social că este conștient de faptul că domeniului i-au fost promise niște drepturi și că pe măsură ce se situația economico-financiară, se redresează Educația va fi prioritară în a primi acele drepturi.”

Cum afectează „Ordonanța trenuleț” Educația

România stă în aceste zile pe un butoi cu pulbere gata să răbufnească pe fondul unor frământări sociale care ne amintesc de greva istorică a profesorilor din 2023. Măsurile de austeritate adoptate de Guvern le taie profesorilor primele didactice și voucherele de vacanță. De asemenea, dascălii vor fi afectați atât de înghețarea salariilor, cât și de blocarea posturilor.

Potrivit OUG adoptate de Guvern, primele didactice se acordă doar dacă pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile. Transformarea ISJ-urilor în direcții județene este amânată, în timp ce profesorii care coordonează proiecte europene nu vor mai beneficia de reducerea normei didactice. Guvernul încearcă să strângă bani și de pe urma școlilor: se taie suplimentul de cost standard pentru școlile defavorizate, iar limitele pentru numărul de elevi în clasele de liceu sunt suspendate. „Ordonanța trenuleț” umblă și la banii copiilor. Este vorba, mai exact, despre tichetele educaționale pentru elevii din familiile sărace care vor veni numai din surse externe nerambursabile, ceea ce este foarte puțin probabil să se întâmple în acest an. Apoi, voucherele pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sunt și ele amânate până la începutul anului școlar 2026-2027. De asemenea, Guvernul a „umblat” și la banii studenților: reducerile la biletele de tren au fost restrictionate iar bursele înghețate.

„De ce mai facem legea salarizării dacă nu o aplicăm?”, s-a întreabat în acest context liderul sindical Anton Hadăr. „Când dăm o lege, haideți să o aplicăm. Sau mai bine nu o mai facem. De ce să întreținem speranța oamenilor că ne se mărește salariul și după aia, când vine „Ordonanța trenuleț” să anuleze totul? Trebuie să facem aceste acțiuni (n. red.: protestele) pentru a-i determina pe politicieni să găsească și alte soluții”, a spus Hadăr.

Banii profesorilor, sbiect controversat pe rețelele de socializare

Dezbateri aprinse sunt și în mediul online, pe rețelele de socializare, acolo unde taberele sunt și ele împărțite. Sunt voci care spun că un salariu mai mare acordat profesorilor nu s-ar justifica, în condițiile în care mulți dintre aceștia sunt extrem de slab pregătiți. Omul de afaceri Cristian Sima, doctor în Matematică, a postat un mesaj foarte dur la adresa dascălilor. „Credeti ca ăla care predă Matematică la Mizil și nu știe teorema lui Pitagora dacă îi dublezi salariul va învăța teorema lui Pitagora? Nu. Credeți că un profesor va face problemele din Gazeta Matematică sau va citi Dostoievski? Nu. Nu se va întâmpla nimic. Cu mai mulți bani viața profesorilor va fi mai frumoasă, dar nu vor fi mai buni”. Postarea a atras un val de comentarii, iar mulți utilizatori contestă această logică. În general, oamenii spun că salariile mai mari vor atrage în sistem oameni mai buni, mai bine pregătiț care acum fug de catedră și se îndreaptă către domenii mai atractive financiar.