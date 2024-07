Rezultatele Evaluării Naționale 2024, un dezastru! Notele, comentate de doi profesori de Limba română și Matematică. „Nu este posibil să greșești aici!”

Rezultatele examenului de Evaluare Națională 2024 au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației și vin cu o surpriză foarte neplcută: sunt cele mai slabe din ultimii ani. Iar profesorii cu care am vorbit au și câteva explicații.

„Cine a luat 10, chiar știe matematică!”

La Matematică, spun cifrele transmise de către Ministerul Educației, 105.122 de elevi (68,7%) au primit note mai mari sau egale cu 5. Ca o comparație, anul trecut am avut 75,4%, iar acum doi ani 77,5% dintre elevi au obținut note de trecere. Cât despre notele de 10, doar 1060 de copii au reușit această performanță.

Denisa Tănăsescu, profesoară de matematică la Colegiul Național „I.L.Caragiale” din București, a precizat pentru „Adevărul” că la matematică subiectele au fost destul de dificile. Este și motivul pentru care avem un procent atât de mare de copii cu note egale sau mai mari de 5. „Elevii slabi, care nu au învățat pentru acest examen, copiii care se îndreaptă mai ales către școli profesionale nici nota 5 nu cred că au luat. Nu cred că se încadrează în acest procent de 68%. Subiectele nu au fost deloc confortabile, mai ales pentru ei. I-au descurajat din start”, a declarat dascălul. „Au fost subiectele de geometrie plană puțin mai delicate. Trebuia în cele două ore să vezi din prima cum iei triunghiurile acelea, rapoartele, trebuia să fii direct pe subiect, să știi din start rezolvarea. Copiii nu au avut timp la dispoziție să se gândească prea mult”.

Cât despre notele de 10 la Matematcă, profesoara consideră că numărul elevilor care au luat notă maximă este rezonabil. „La câte județe avem în țară nu este un număr nici foarte mic, nici foarte mare. Copiii de 10 la matematică sunt niște copii foarte buni, care au lucrat intens, care s-au dedicat acestui examen. Copii care au muncit. Copii lucrați, cu inteligența necesară, cu raționament geometric dezvoltat. Pus la punct. Cine a luat nota 10 la acest examen, chiar știe matematică”.

Prof. Denisa Tănăsescu este de părere că notele atât de mici din acest an sunt rezultatele unui examen greu la Matematică, mai greu decât ce au primit elevii la Simulare.

„Copiii nu înțeleg idei simple. Nu pot face diferența între un câine și un băiețel”

Și la Limba română s-au înregistrat rezultate slabe. Ministra Ligia Deca anunța astăzi că la proba de Limba şi literatura română, 119.088 de elevi - 77,6% - au obţinut note mai mari sau egale cu 5, iar 407 elevi au fost notaţi cu 10. „Dezamăgitor! Având în vedere cât de accesibile au fost subiectele, nu este posibil ca elevii să greșească la modul la care au făcut-o”,a comentat Ruxandra Achim, profesoară de Limba română la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București. „Au fost note mici pentru subiecte foarte ușoare, însă mulți elevi nu au citit mai nimic la viața lor. Mulți nu au înțeles textul, deși a fost foarte simplu. Asta ne spune că la capitolul literație elevii stau foarte prost. Textul primit din Constantin Chiriță nu a fost un text literar metaforic, greu de înțeles, cu cine știe ce substraturi. Acolo e chiar acțiune. Sunt lucruri simple, clare. Dar copiii nu mai înțeleg lucruri minimale, de bază. De fapt, lucrăm din ce în ce mai puțin pe partea asta de text”.

Rezultatele slabe din acest an nu au nici o legătură cu evaluarea digitalizată, consideră profesoara. „Nici nu vreau să mă gândesc la rezultatele pe care le vor avea acești copii la Bacalaureat peste 4 ani. Ei nu înțeleg texte standard. „Cireșarii”, de exemplu, este o lectură pe care generația mea a făcut-o în clasa a treia, pe când aveam 9 ani. Ei, la 14 ani, nu se descurcă! Nu înțeleg diferența dintre un câine și un băiețel! E penibil! Nu mă așteptam la așa dezastru”.

Profesoara de Limba română Ruxandra Achim este de părere că părinții ar trebui să se implice mai mult în educația copiilor. „Să petreacă mai mult timp cu ei, să le povestească, să-i pună să învețe, să-i ajute, să-i susțină când este nevoie. Generația de azi e generația TikTok. Iar copiii au ajuns să nu mai știe să gândească. Mă sperie lucrul acesta!”

La Limba română, 407 elevi din întreaga țară au luat nota 10. „Vorbim despre un număr corect de copii, căci nu putem avea inflație de note maxime. Mi se pare cinstit la cum a fost examenul. Eu am corectat la Evaluare. Și am dat un singur 10 din 74 de lucrări. Din aceste 74 de lucrări vreo zece au fost între 9 și 9.90, restul sub nouă. Și multe sub nota 5”, a mai declarat dascălul.

Ministra Ligia Deca susține că rezultatele la Evaluarea Națională și subiectele acestui examen nu pot fi comparate de la un an la altul. Pentru asemenea comparații, a afirmat ea în conferința de presă susținută miercuri, este nevoie de evaluări standardizate. „În cazul în care suntem, în contextul nostru de astăzi, asigură evaluarea testarea nivelului mediu de obținere a competențelor pentru elevii de gimnaziu, dar nu putem face comparații între generații. Este o chestiune pur științifică, de cercetare, pe care, de altfel, am văzut-o subliniată și în presă în repetate rânduri”, a spus Ligia Deca.