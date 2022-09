Reacția ministrului Educației când un părinte îi arată plasa ruptă a porții de fotbal: Vreau să văd absolut tot înlocuit

Ministrul Educației a fost prezent la deschiderea anului școlar la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, unde a fost tras la răspundere de un părinte cu privire la plasa ruptă a porții de fotbal.

Sorin Câmpeanu, în urma discuției cu părintele în cauză, a chemat conducerea unității de învățământ și i-a cerut directoarei ca problema să fie rezolvată „în cel mult trei zile”, precizând că va trece personal pentru a verifica, conform Digi24.

„Doamna director. În trei zile se înlocuiește tot acest panou de plasă. Nu este conform. Săptămâna aceasta voi veni împreună cu colegii de la presă și vreau să văd absolut tot înlocuit. Săptămâna aceasta”, i-a precizat ministrul Educației directoarei de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din Capitală.

Ministrul Educației: Școala nu se face pentru note. Să eliminăm presiunea inutilă generată de ele

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a transmis în prima zi a noului an școlar că vrea să elimine „goana după note”, afirmând că mulți părinți nu înțeleg că „Școala nu se face pentru notă”.

„Fiecare profesor ştie să-şi evalueze cel mai bine elevii, ritmic, pe parcursul întregului an şcolar în aşa fel încât să fie eliminată acea presiune a notei, fără să eliminăm media generală la finalul fiecărui an de studiu.

Să eliminăm acea presiune inutilă generată de goana după note, goana după note a elevilor, goana după note, din păcate, a multor părinţi care nu înţeleg că şcoala nu se face pentru notă, şcoala se face pentru ca ai lor copii să deprindă acele competenţe care îi vor ajuta să se dezvolte în viaţă conform propriilor aspiraţii de dezvoltare atât personală şi cât şi profesională pentru fiecare dintre acei copii care vor alege un domeniu”, a afirmat ministrul Educaţiei luni, în prima zi a anului şcolar 2022-2023.

Ministrul a precizat că asigurarea unui curriculum care să fie la dispoziţia şcolilor trebuie să asigure elevilor „şansa de a atinge potenţialul maxim”.

Un alt subiect abordat de Cîmpeanu în prima zi de școală a fost legat de uniforme. Acesta a spus că nu a vorbit niciodată de introducerea obligatorie a acestora pentru elevi.

„Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine - atât cât am văzut în sisteme de educaţie avansate, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa – să avem elevi mândri de şcoala lor, să poarte un însemn, fie că este un pin, aşa cum purtăm tricolorul putem purta însemnul şcolii, fie că este o cravată, fie că este o eşarfă, pentru fete, îmi doresc să fie mândri de şcoala lor şi acest lucru să se vadă şi prin însemne. Însemne de apreciere la adresa şcolii nu înseamnă uniformă obligatorie”, a afirmat ministrul Educaţiei luni, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, scrie News.ro.