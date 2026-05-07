Reușita României la cea de-a 43-a Olimpiadă Balcanică de Matematică: Elevii au obținut o medalie de aur, una de argint și patru de bronz

Elevii români au obţinut o medalie de aur, o medalie de argint şi patru medalii de bronz la a 43-a Olimpiadă Balcanică de Matematică desfăşurată la Salonic, au anunţat joi, 7 mai, oficiali de la Ministerul Educaţiei.

„O medalie de aur, o medalie de argint și patru medalii de bronz pentru elevii români la cea de-a 43-a Olimpiadă Balcanică de Matematică (BMO 2026), desfășurată în perioada 3–8 mai 2026, la Salonic, în Grecia. Felicitări celor șase elevi din echipa noastră”, au scris reprezentanții Ministerului Educației pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit acestora, o medalie de aur a fost obținută de Andrei Vila de la Liceul Internațional de Informatică București, iar o medalie de argint a fost obținută de David-Vlad Marghidan de la Liceul Internațional de Informatică București.

Cei patru elevi români care au obținut medalii de bronz sunt: Mircea Maxim Rebengiuc, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”; Ștefan-Cătălin Savu, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești; Aida Mitroi, Liceul Internațional de Informatică București și Ciobotea Alexandru, Liceul Internațional de Informatică București.

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București (leader) și însoțită de profesor Ovidiu Șontea de la Colegiul Național „Tudor Vianu” din București (deputy).

„Felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor, părinților și celor care au făcut posibilă această reușită”, a mai transmis Ministerul Educației.

La BMO 2026 au participat echipe din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia și Turcia (țări membre), precum și echipe din Algeria, Arabia Saudită, Azerbaijan, Franța, Georgia, Italia, Kazakhstan, Kirgistan, Lituania, Malaysia, Turkmenistan, Uzbekistan și Marea Britanie (țări invitate).

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin doamna Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/județene/municipale și naționale ale acestor competiții”, se mai arată în mesaj.