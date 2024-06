LIVE TEXT. Evaluare Națională 2024. Vineri are loc ultima proba a examenului, cea la Limba maternă

Examenul de Evaluare Națională 2024 continuă astăzi cu a treia probă, cea la Limba maternă. Această probă este susținută de absolvenții claselor a VIII-a care studiază într-una dintre limbile minorităților. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate pe siteul Ministerului Educației, la ora 15.00, dar și pe adevarul.ro.

Elevii minoritari din România vor da examen la limbile maghiară, germană, croată, italiană, sârbă, slovacă, ucraineană și la limba rromani. Examenul începe la ora 9.00, iar candidații au la dispoziție 120 de minute să rezolve subiectele.

Evaluare Națională 2024, proba la Limba maternă. Reguli în sala de examen

Se interzice intrarea în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Elevii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

Evaluare Națională 2024. Afișarea primelor rezultate și depunerea contestațiilor

Primele rezultate la examenul de Evaluare Națională 2024, cele de dinaintea depunerii contestațiilor, vor fi afișate pe 3 iulie, până la ora 14.00. Contestațiile pot fi depuse în perioada 3 iulie 2024 (ora 16.00—ora 19.00) - 4 iulie 2024 (ora 8.00—ora 12.00), urmand a fi soluționate în perioada 4 iulie—9 iulie 2024.

În cadrul etapei de soluționare a contestatiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat. Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau in minus, fata de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Aceasta notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale la examenul de Evaluare Națională 2024, după soluționarea contestațiilor, va avea loc pe data de 9 iulie 2024. Comunicarea acestora se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele și prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba susținută de aceștia. Comisiile din centrele de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizati și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia. Rezultatele examenului de Evaluare Națională sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare, pentru o perioadă de 2 ani.