Pluralul cuvântului „complex”, exercițiul care i-a pus in dificultate pe elevi la Evaluarea Națională

Deși profesorii spun că dificultatea examenului de Evaluare Națională 2024 proba la Limba și literatura română a fost redusă, elevii s-au plâns că unele subiecte le-au dat bătăi de cap. Pluralul cuvântului „complex” de exemplu, pe care mulți candidați nu au știu să-l scrie.

Evaluarea Națională 2024. Care este pluralul cuvântului „complex”

La primul subiect, absolvenții au primit două texte. Primul a fost din „Cireșarii”, de Constantin Chiriță, iar cel de-al doilea, “Portret”, de Cella Delavrancea. Elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe în legătură cu cele două texte primite, iar printre acestea s-a numărat și forma corectă a unor cuvinte. Concret, copiilor li s-a cerut să aleagă care este varianta corectă a pluralului cuvântului “complex”.

„Exercițiul cu pluralul cuvântului complex, nu știam dacă este cu x sau cș, dar am ales cș”, „A fost o fază cu complecși, nu știam dacă se scrie la plural cu x sau cș, dar am scris cș, am scris bine, da? ”, au susținut unii dintre elevii clasei a VIII-a, potrivit Observator.

Pluralul adjectivului "complex" este complecși.

Examenul a debutat cu scandal

În cadrul examenului de Evaluare Națională 2024 au avut loc și incidente. La doar o jumătate de oră după primirea subiectelor, o angajată a unei școli din Baia Mare, care monitoriza camerele video, a trimis subiectele pe WhatsApp unui profesor. Acesta le-a dat mai departe părinților, iar apoi au ajuns în presă. „A fost un viciu de procedură, o nesupraveghere a spaţiului unde se descarcă subiectele şi, din păcate, o persoană iresponsabilă a trimis unei alte persoane şi de acolo au ajuns în presă", a declarat Mihai Pop, inspector ISJ Maramureș, potrivit sursei citate.

Proba la Limba și literatura română din cadrul examenului de Evaluăre Națională 2024 a fost susținută ieri, 25 iunie, e aproximativ 153.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Mâine, 27 iunie, are loc proba la Matematică, iar cea la Limba maternă este programată pe 28 iunie.