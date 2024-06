Evaluarea Națională 2024. Subiectele și baremele de la proba la Matematică au fost publicate | DOCUMENT

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare a lucrărilor elevilor la proba de Matematică. Pe baza acestui barem cadrele didactice vor nota lucrările elevilor clasei a VIII-a.

La subiectul I, exerciţiul 1, elevii au avut de efectuat operaţii cu o adunare și o împărțire. La exercițiul 2 au avut de aflat suma cu care un produs este redus de la prețul inițial cu 20%. Exercițiile 3 și 4 au avut cerințe legate de numere reale și mulțimi. Iar la subiectul al II-lea, absolvenţii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat cerinţe legate de geometrie.

Evaluare Națională 2024. Când se depun contestațiile

Contestațiile pot fi depuse în perioada 3 iulie 2024 (ora 16.00—ora 19.00) - 4 iulie 2024 (ora 8.00—ora 12.00), urmand a fi soluționate în perioada 4 iulie—9 iulie 2024.

În cadrul etapei de soluționare a contestatiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat. Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau in minus, fata de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Aceasta notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Când se afișează rezultatele finale

Afișarea rezultatelor finale la examenul de Evaluare Națională 2024, după soluționarea contestațiilor, va avea loc pe data de 9 iulie 2024. Comunicarea acestora se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele și prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba susținută de aceștia. Comisiile din centrele de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizati și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia. Rezultatele examenului de Evaluare Națională sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare, pentru o perioadă de 2 ani.

Calendarul examenului