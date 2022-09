Învățătoare din București, înregistrată țipând la elevi: „Analfabetă! Ești varză! Școală îți trebuie, nu înot!”

Mama unui copil de la Școala nr. 79 din București o acuză pe învățătoare că își umilește și jignește constant elevii. Aceasta a adunat și înregistrări audio în care dascălul ridică tonul la copii și îi face „analfabeți” sau „mincinoși”.

Învățătoarea, care se află în ultimul an înainte de pensionare, spune că nu are un comportament nepotrivit, iar directoarea școlii o scuză că are doar „un timbru impunător”. Ceilalți părinți o apără, de asemenea.

Școala Gimnazială nr. 79 din București, ora de limba și literatura română, clasa a IV-a. Învățătoarea Mihaela Radu verifică temele copiilor. Una dintre eleve citește cerința cu voce tare, apoi dă răspunsul. „- De ce l-a trezit mama pe Nică mai devreme? – Mama l-a trezit pe Nică mai devreme ca să-i spună câtă treabă are”. – Ca să-i spună «am multă treabă, culcă-te la loc»?! Așa ai înțeles tu?! Ia dă încoace caietul!” Continuă, cu ton ridicat: „«La trezit»?! Așa se scrie? Și așa mi-ai spus?! Cum mi-ai citit mie răspunsul!? Că am auzit că te bâlbâiai… cum trebuia să-mi răspunzi? (…) Ia uite, și «la rugat», fetițooo! Ești clasa a IV-a, analfabetă, scrii «l-a rugat, l-a chemat» fără cratimă?! (…) Nu ți-e rușine? Cum ai ajuns, fato, în clasa a treia? Măi fetiță, măi! (…) Vai, vai, vai”.

„Ești varză”

Pe măsură ce găsește mai multe greșeli de ortografie în caietul elevei, învățătoarea țipă și mai tare și decide să-i dea „Insuficient” la temă. Fetița începe să plângă. „Du-te la loc, hai, lasă boceala, lasă boceala! Ce să-ți povestesc… Unde te duci tu în fiecare zi? La înot? Da!? Du-te la înot și-o să ai notele… să înoți. Foarte slabă ești în ultimul timp! Uită-te și tu hal de temă, ție nu ți-e rușine?! Vă trebuie școală, nenică! Ce să faci cu înotul!? Ce să spun…”, continuă învățătoarea. Pe fundal se aude plânsul elevei.

„Ia-ți caietul, ești varză! Pune mâna și învață ortograme. Și pune mâna și fă-ți temele cu seriozitate, nu în bătaie de joc! Du-te de aici, să nu te mai văd!”, își încheie învățătoarea discursul, apoi continuă să-i verifice pe elevi la teme.

Dialogul este dintr-o înregistrare audio a unuia dintre părinții care au copil în clasa învățătoarei Mihaela Radu, de la Școala Gimnazială nr. 79. Instituția de învățământ se numără printre cele mai bune din Capitală.

Într-o altă înregistrare se înțelege cum învățătoarea, enervată de faptul că unul dintre elevi nu a subliniat cuvintele necunoscute din text, începe să țipe și să-i facă mincinoși pe copii. „Cine nu a mai auzit că trebuie să subliniați?! Nu vă e, mă, rușine? Vreți să promovați, vreți să evoluați, vreți să luați calificative bune… cum vreți, mă, dacă nici nu mă auziți când vorbesc în clasă?? Ești în prima bancă, ce faci, dormi?! Prima dată ai zis că n-ai avut timp. Ai văzut că nu-ți merge, acum ai zis că n-ai auzit! Câte minciuni mai vrei să spui? (…) Nu ți-e rușine?! Stai jos și dormi până n-oi mai putea! Mincinoși ce sunteți, vă iese minciuna pe gură!”, este discursul învățătoarei.

Acuzată de abuz

„Copilul meu nu vrea să mai meargă la școală. Din punct de vedere psihologic, este un abuz. S-a întâmplat inclusiv să-i lovească pe copii cu cartea în cap”, spune, într-un dialog cu Libertatea, mama unuia dintre elevi, singura care a și reclamat comportamentul cadrului didactic.

Femeia o acuză pe învățătoarea Mihaela Radu că-i terorizează constant pe copii. „Urlă continuu la ei, ba mai mult, îi umilește și îi jignește în fața clasei. Copiii sunt intimidați, își pierd încrederea în ei. Le spune mereu că sunt proști, că sunt analfabeți, că sunt cei mai slabi elevi. Când am auzit înregistrările, mi s-a făcut rău”, susține femeia.

Ea mai povestește că, până acum, copilul nu a avut curaj să-i spună că învățătoarea obișnuiește să țipe la clasă și să-i jignească atunci când greșesc. Spune că a vrut să-și transfere copilul în altă clasă, însă directoarea școlii, Liliana Murguleț, i-a răspuns că nu sunt locuri în celelalte clase. „Nu-mi doresc ca al meu copil să aibă parte de o învățătoare care țipă constant la el și îl terorizează. E un copil sensibil”, adaugă ea.

Învățătoarea, apărată de conducerea școlii

Contactată, directoarea școlii din București, Liliana Murguleț, îi ia apărarea învățătoarei. „Doamna Radu Mihaela se află la final de carieră și niciodată în activitatea ei nu s-a făcut vreo altă sesizare, este prima oară când se întâmplă așa ceva. Noi toți am fost uimiți și am făcut verificări. Am vorbit cu președintele comitetului de părinți, care a fost vocea celorlalți părinți de la clasă, și nu mi s-au adus la cunoștință alte nemulțumiri legate de activitatea dumneaei”, a explicat directoarea. Există și o justificare pentru comportamentul învățătoarei, după cum explică doamna directoare. „Noi, profesorii, avem câte 33-34 de copii la clasă, sigur că mai avem tendința să vorbim tare ca să fim auziți. Avem această deformație profesională. Doamna Radu Mihaela are un timbru ridicat al vocii și noi știm asta. Ceilalți părinți au zis și ei că știu de timbrul impunător și că nu-i deranjează”, a explicat directoarea școlii.