E oficial! Din toamnă, elevii își vor putea nota profesorii. Cum a fost primită vestea: „Dascălii exigenți ar putea primi un feedback negativ”

Elevii au cerut, Ministerul a aprobat. Este vorba despre fișa de feedback față de profesori care a fost inclusă în Statutul Elevului și pe care copiii o completează anonim. Cum este privită această măsură din cealaltă tabără, cea a dascălilor, ne-a explicat chiar unul dintre aceștia.

Fișa de feedback și metodologia de acordarea a acestuia au fost publicate în Monitorul Oficial încă din anul 2021, însă abia acum au fost incluse și în Statutul Elevului. Această decizie de includere în Statut a fost luată la cererea reprezentanților elevilor care, spun ei, își doresc o comunicare mai bună, mai eficientă și mai transparentă cu cadrele didactice. Copiii vor, de asemenea, să beneficieze realmente de acest drept. Spunem asta pentru că măsura, deși se află în vigoare de trei ani, a fost pusă în practică de foarte puțini dascăli.

„Anonim e perfect. Contează problema, nu cine o semnalează”

Sunt însă și profesori care au cerut feedback din partea elevilor și care l-au primit an de an. Corneliu Riegler, diriginte și profesor de Istorie la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București, este unul dintre aceștia. „Mi se pare o decizie foarte bună, mi se pare un lucru normal care trebuie să se întâmple. Eu, personal, fac asta din proprie inițiativă de mai bine de 30 de ani. Este foarte bine că există și o comunicare neoficială între profesori și elevi. Fiecare dintre noi ne putem mărturisi gândurile și opiniile fără teama de a fi sancționați. Anonim e perfect. Până la urmă, problema contează, nu cine o semnalează”, a declarat dascălul pentru Adevărul.

Însă, mai spune acesta, măsura vine la pachet și cu riscuri. „Vă spun sincer: aproximativ 75% dintre elevi apreciază un profesor care nu le predă nimic, în schimb le dă note de 10. E foarte important, prin urmare, felul în care se pune în aplicare o asemenea măsură, pentru că pot exista măsuri pozitive, dar felul în care sunt aplicate să fie exact pe dos. Măsuri care în teorie sunt corecte și bune, iar în practică sunt un eșec”.

„Mulți elevi vor evalua pozitiv profesorii care nu-și fac datoria”

Profesorul Riegler vine cu câteva exemple din propria lui experiență la clasă. „Spun asta pentru că am întâlnit tot felul de situații. În anumite chestionare mai specializate și mai elaborate am verificat pe de-o parte modul în care răspund elevii, problemele pe care le ridică, iar pe de altă parte am urmărit sinceritatea și atenția lor. Știți ce am constatat? Că mulți copii nu înțeleg întrebările din chestionar, nu cunosc sensul anumitor cuvinte uzuale. I-am întrebat pe elevi dacă sistemul de evaluare de la orele de Istorie li se pare subiectiv sau obiectiv, iar unii nu știau ce înseamnă aceste două cuvinte. A trebuit să le explic. Apoi, ca diriginte, i-am întrebat ce ar face dacă ar fi ei diriginte o săptămână. Majoritatea elevilor a răspuns că ar motiva toate absențele, că i-ar lăsa pe elevi să chiulească sau i-ar lăsa să facă ce vor ei”.

Prin urmare, spune profesorul, există riscul ca elevii să evalueze pozitiv activitatea profesorului în funcție de cum NU își face acesta treaba.

Dascălii, temători pentru imaginea și cariera lor didactică

O consecință a acestui fapt ar fi că mulți profesori ar putea bate pasul înapoi, ar putea deveni mai toleranți. „Îi vor lăsa pe elevi să-și facă de cap. Căci un dascăl neimplicat mulțumește pe toată lumea. Nu-l reclamă nimeni, cu toții sunt mulțumiți. S-ar putea instaura o teamă colectivă. Pentru a evita un feedback negativ care să le șifoneze statutul, imaginea, chiar cariera, mulți dascăli ar putea renunța la exigențe”, consideră prof. Corneliu Riegler.

Dascălul este de părere că aceste fișe de feedback ar trebui gestionate la clasă, de profesori și fără a ajunge mai departe, pe masa conducerii, de exemplu. Și vine și aici cu un exemplu. „Am avut un elev care mi-a dat o bilă negră, să spun așa. În chestionar a notat că sistemul de evaluare al testele pe care le dau la clasă este unul subiectiv. Însă, eu dau doar teste grilă. Deci, ori e albă, ori e neagră. Subiectivismul nu-și are loc aici. Am constatat, ulterior, că fusese vorba despre o eroare, că elevul respectiv nu înțelesese termenul, nu știa ce înseamnă cuvântul subiectiv”. Însă ce s-ar fi întâmplat dacă acel formular de feedback ar fi ajuns mai departe? Conducerea unității școlare ar fi crezut că profesorul chiar este subiectiv în notare. Ceea ce ar fi fost fals.

În tot acest context, din spate vine puternic și presiunea părinților, mai spune profesorul Corneliu Riegler, care ține să mai precizeze un aspect: „Să nu cădem însă în extreme! Pe vremea mea erau profesori care nu dădeau deloc note de 9 și 10. 10 era pentru Dumnezeu, 9 pentru profesor. Elevul nu putea lua, așadar, mai mult de nota 8. Acum sunt profesori care dau numai note mari! Mai ales cei care predau la școala generală. Elevii vin din școala generală la liceu cu medii mari și foarte mari, iar apoi suferă un adevărat șoc. Sunt unii cu 10 pe linie la Istorie însă, de fapt, ei sunt de nota 5. Iar părinții se supără când văd nivelul real al copiilor lor”.

Ce întrebări conține fișa de feedback

În document, chiar la început, elevilor li se explică ce este acest formular: „Sunteți invitați oferiți feedback cu privire la activitatea la clasă. E recomandat ca feedback-ul să fie obiectiv, limbajul decent, iar opiniile exprimate să fie justificate. Această fișă este anonimă și poate fi completată electronic sau în format tipărit”.

Apoi, elevii trebuie să completeze două câmpuri cu numele disciplinei și al profesorului care o predă. Urmează lista propriu-zisă cu 16 afirmații, pe care elevii trebuie să le noteze de la 1 la 5, unde 1 înseamnă dezacord, sau „în foarte mică măsură”, iar 5 înseamnă acord sau „în foarte mare măsură”.

„În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitate la clasă?”

Profesorul explică clar materia Profesorul îmi explică modul în care să învăț mai eficient Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor Profesorul încurajează cooperarea între elevi Mă simt motivat să particip la această disciplină Profesorul folosește tehnologia digitală Profesorul explică modul în care ești evaluat și criteriile de evaluare Profesorul încurajează competitivitatea între elevi Elevii sunt încurajați să își exprime ideile și opiniile Atmosfera este plăcută în cadrul orelor Mă simt în siguranță și confortabil la această oră Profesorul ia în considerare și respectă Statutul elevului Ritmul de parcurgere a materiei este potrivit pentru mine Profesorul este interesat de starea mea de bine Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină

Formularul include și două câmpuri pentru răspunsuri deschise, locuri în care elevii se pot exprima liber și pot scrie ce nu merge. Primul este despre cum ar vrea ei să fie la această disciplină atmosfera sau profesorul: „Mi-aș dori ca la această disciplină să…”, după care al doilea câmp este un mesaj transmis profesorului: „Dacă ar fi să spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta?” La final, elevul trece procentajul de ore la care a fost prezent în semestrul în care acordă feedback.