EXCLUSIV Profesorul care i-a luat apărarea absolventei care a criticat dur sistemul: „Copilul acesta spune păsurile elevilor”

Un profesor din Olt, care este și director de școală, i-a luat apărarea Iuliei Cociuba, abolventa care a spus în discursul de absolvire că „în loc să fie un loc al învățării și dezvoltării, școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire pentru mulți”.

Profesorul Răzvan Bățăgui este și directorul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Caracal, o școală cu rezultate foarte bune. Pe un grup al profesorilor în care discursul Iulie Cociuba, șefa de promoție de la Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu, a fost analizat cuvânt cu cuvânt, absolventa fiind aspru criticată pentru cele spuse iar adulții care sunt de acord cu cele spuse de absolventă fiind în minoritate, Răzvan Bățăgui le-a spus colegilor că „fata are dreptate”. Mai mult, le-a recomandat colegilor să nu mai aștepte „recunoștință la toate discursurile”.

„Eu cred că discursul arată problemele învățământului. Sunt în bună măsură și din vina profesorilor și a părinților și a societății. Să-l analizam cu luciditate și să ne uitam și în curtea noastră (e clar că problema e și la noi). Să nu mai așteptăm recunoștință la toate discursurile (ne-am ales meseria, suntem plătiți pentru asta). Respectul elevilor se câștigă și se vede în timp nu doar la festivități. Societatea nu este perfectă, deci nici învățământul. Fata are dreptate!”, a scris profesorul pe grupul cadrelor didactice.

„Ajungem la 6% din PIB, dar cum? Cu meditațiile pe care le susțin părinții”

Profesorul Răzvan Bățăgui a declarat pentru „Adevărul” că discursul Iuliei ar trebui să determine o dezbatere reală și să se caute soluții pentru a se aduce îmbunătățiri sistemului de învățământ care se confruntă cu probleme reale, însă sunt ascunse sub preș. Prima dintre acestea, finanțarea.

„Eu le spun și colegilor mei directori, le spun și colegilor mei inspectori: finanțarea învățământului trebuie să ajungă la 6% din PIB. Noi ajungem la 6% din PIB, dar cum? Cu meditațiile pe care le susțin părinții, cu banii pe care îi cheltuie părinții suplimentar. Cred că dacă adunăm industria aceasta de instrumente didactice, paralelă, și care este puternică, da, ajungem la 6% din PIB. Dar din păcate contribuția asta vine din partea părinților și nu din partea statului. Da, sunt de acord cu ce a spus copilul acela. A fost, cred, o frustare enormă pentru el, un copil bun”, a declarat Răzvan Bățăgui.

„Mă pun și eu în pielea celor care erau acolo, dar cineva trebuie să tragă odată un semnal de alarmă. Dacă ne întâlnim de fiecare dată să spunem ce minunat e sistemul și ce bine o ducem, și să ne lamentăm că nu știu ce era înainte de Revoluție, rămânem în urmă”, a continuat profesorul. Lumea se schimbă, mai spune profesorul, iar copiii se schimbă mai repede decât noi, adaptarea fiind absolut necesară.

„Am plecat dintr-o dictatură a profesorilor și s-a ajuns la o dictatură a părinților”

Directorul Răzvan Bățăgui spune că discuația iscată de discursul Iuliei ar trebui să se tranforme într-o dezbatere autentică, purtată într-un cadru adecvat.

„Copilul ăsta a spus în trei fraze ce n-au spus toți miniștrii la un loc în 30 de ani”, a mai spus Bățăgui. Schimbarea așteptată se va produce însă greu, pentru că „este o rezistență la schimbare care vine și din interiorul nostru”.

Deși i-a luat apărarea absolventei, profesorul din Olt spune că deopotrivă trebuie apărați și profesorii. „Eu i-am luat apărarea copilului acolo pentru că sunt de acord cu el, dar am luat tot timpul apărarea și profesorilor, pentru că ei nu au un instrument prin care să se apere împotriva unui copil sau unui părinte nesimțit care vine și îl abuzează fizic sau verbal. Nu avem instrumentele acestea și le spun celor de la sindicat: căutați un instrument prin care să ne apărați și pe noi. Da, copilul cutare a înjurat în mijlocul clasei și a făcut un profesor prost, atunci părintele acela să plătească 100 de milioane amendă sau 50 de milioane amendă și să facă 10 zile în folosul comunității. De ce să mă răzbun eu pe el? Pentru că apar frustrări ale profesorilor. (...) Din punctul meu de vedere, am plecat dintr-o dictatură a profesorilor, în care noi aveam tot timpul dreptate, și profesorul era zeu și a-l supăra pe profesor era un risc foarte mare, și s-a ajuns la o dictatură a părinților și a mediei împotriva profesorilor”, mai atrage atenția profesorul Bățăgui.

Dezbateri de formă în momente-cheie

Profesorul atrage în continuare atenția că nu au existat dezbateri reale atunci când s-au decis schimbări majore în sistemul de educație, astfel că problemele s-au perpetuat și s-au acutizat.

„Întâlnirile cu ministrul au fost tot timpul aproape jumătate trucate. A fost stabilit clar cine ia cuvântul, e bine să nu deranjezi pe nimeni, să spui lucrurile cât mai puțin deranjant. Ați văzut și dezbaterile care au fost pe Legea învățământului. Se sta la masă, sus, ni se prezenta proiectul, și noi eram într-o sală jos, sub presiunea poziției, lucrurile erau deja stabilite, asta era senzația pe care o aveam cu toții la aceste dezbateri. Poate au fost și lucruri care au trecut prin sindicate, însă din punctul ăsta de vedere iau apărarea copilului, cum am luat și apărarea profesorilor în timpul grevei. Eu sunt director de școală și poziția mea trebuie să fie undeva între profesori, părinți și elevi ca să pot să armonizez acest act educativ. De multe ori văd că sunt dezechilibre și într-o parte și în alta. Cât timp suntem spectatori și nu interacționăm, n-o să rezolvăm niciodată problema din triunghiul ăsta”, a subliniat Răzvan Bățăgui.

Din perspectiva directorului de școală problemele semnalate sunt și mai grave. S-a ajuns la o luptă a fiecărui director pentru a-ți menține elevii în școală, pentru că fiecare elev înseamnă finanțare.

„Copilul acesta spune păsurile elevilor, și sunt îndreptățite, cum și profesorii spun și ei că sunt jigniți, că sunt tratați ofensator de către copii. Și știți de unde vine problema asta la nivel de gimnaziu? Toate această situație vine din faptul că un copil, atunci când este nemulțumit de cadrul didactic sau de notă, se poate transfera fără niciun fel de probleme. E competiția asta nebună pentru finanțarea per elev pe care a generat-o sistemul. Sunt foarte atent la numărul de elevi, că asta îmi asigură finanțare pentru toate activitățile școlii. Și atunci eu sunt foarte atent să nu pierd elevii, eu, din perspectiva managerului. Și atunci par să fiu un pic șantajabil, pentru că în momentul în care un copil e nemulțumit, părintele are prima tendință să-l mute, nu să accepte situația. Și ei sunt de vină, părinții. Merg la meditații și-și cumpără liniștea și notele. Sistemul are puncte tari și puncte slabe în toate părțile”, a conchis profesorul Răzvan Bățăgui.