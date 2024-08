Camera de detenție pentru elevi încinge spiritele între părinți

Noul Statut al elevului, trimis spre publicare în Monitorul Oficial, și care va intra în vigoare începând cu acest an școlar, a încins spiritele în rândul părinților și i-a împărțit pe aceștia în două tabere. Mărul discordiei: camera de detenție unde vor putea fi trimiși elevii care deranjează ora.

În timp ce unii părinți sunt de acord cu noile prevederi, alții consideră că vor exista abuzuri din partea profesorilor la adresa elevilor. Iar pe grupurile de socializare discuțiile pro și contra sunt foarte aprinse.

„Ce se întâmplă dacă părintele contestă decizia profesorului de a trimite copilul în sala de detenție și solicită ca elevul să nu mai facă ore cu respectivul cadru didactic? Considerând că prin această măsură se produce un bullying asupra copilului”.

„Sala de detenție"?!?! Da' ce sunt: deținuți/infractori?! Nu ar putea să o cheme "sala de meditație", ca în alte țări? Imbecili la Ministerul Educației”.

„Vrem o țară ca afară. Sala de detenție exista de mult în America. Vrem evolutie, asta primim”.

„Eu sunt pentru acest lucru deoarece în clasa copilului meu sunt 2-3 elevi care deranjează orele in mod intenționat și copilul meu( și nu numai) vine acasă obosit și frustrat pentru că profesorul din lipsa de timp ori nu a explicat din nou ori a predat repede ce avea de predat ...etc. ( se profita in special la orele la care profesorii sunt tineri,amabili și atenți la clasă)”

„Oricum, școala românească în sine e un penitenciar. Închis în clădire, sub supravegherea paznicului, obligat să stai între patru pereți, așezat în scaune crunt de incomode. Nu ai voie să bei apă, nu ai voie la toaletă, nu ai voie la aer decât când ți se dă voie. Pedepse peste pedepse. Nu ai voie să vorbești cu colegii. Ai voie să deschizi gura doar când ești întrebat. Ți se confiscă telefonul personal. Uneori trebuie și să porți o uniformă incomodă. Și muuulte altele! Culmea, cu cât mai mari sunt restricțiile și pedepsele, cu atât copiii devin mai indisciplinați de la an la an. Deci nu pare să funcționeze metoda asta. Aloo, ministerul!”

„Eu tot citesc termenul asta de " ... de detenție" și parcă tot nu îl pot procesa. Cu tot respectul pentru "doamna" , i-a dispărut si ultimul neuron?De ce nu-i ducem direct la închisoare? Că de acolo sigur nu mai ies copiii problemă. S-au rezolvat toate problemele din sistemul românesc de invatamant și doar asta mai rămăsese? Oare noi, parintii, chiar vom accepta asta?”

Sunt doar câteva dintre comentariile care au încins internetul.

Părinții se tem de eventualele abuzuri din partea profesorilor

Dan Tita, președintele Asociației Părinților din sectorul 1 al Capitalei, a declarat pentru „Adevărul” că, în primul rând, denumirea „cameră de detenție” nu este una deloc fericită iar oamenii s-au blocat, mulți dintre ei, în aceste termen.

„Nu sună deloc bine. E mult marketing la mijloc. Iar părinții, unii dintre ei, asociază termenul cu lucruri foarte grave. Apoi, oamenii e tem că elevii vor fi supuși abuzurilor, că profesorii i-ar putea pedepsi pe nedrept. dascălii vor avea această nouă putere în mână iar mulți nu vor ști cum s-o folosească. Ar fi bine dacă această detenție s-ar produce după câteva atenționări. Adică, nu scoți elevul din clasă la prima abatere. Părinții se tem că dascălii ar putea trimite la camera de detenție pe cine vor și când vor”, ne-a explicat Dan Tita.

Însă, spune reprezentantul părinților din sectorul 1 al Capitalei, aceste derapaje se pot proba destul de ușor. Există martori, alți elevi din clasă, camere de supraveghere. „Un abuz se observă iar acest fenomen poate fi ținut sub control, dacă nu chiar stopat”.

Alți părinți, continuă Dan Tita, consideră că nu ar trebui să punem accentul pe pedepse, ci pe prevenție. „Evident, sunt mulți care consideră că această pedeapsă nu va avea nici un efect, elevul nu-și va revizui comportamentul. Dacă îl trimiți doar la camera de detenție, nu ai făcut nimic”.

Însă, mai este mult până departe, căci aceste reglementări nu pot fi puse, deocamdată, în practică. „Ministerul nu face altceva decât că găsească soluții care nu pot fi puse în aplicare. Sunt foarte multe școli care nu au spații libere pentru aceste camere de detenție. Toate clasele sunt ocupate. Apoi nu există profesori care să supravegheze copiii. Ar trebui să existe un supraveghetor, însă personalul auxiliar nu are în fișa postului această responsabilitate. Sarcina ar trebui să cadă în grija consilierilor școlari, dar știm cu toții că aceștia sunt extrem de puțini. Nici profesorii de sercivi nu pot să se ocupe, căci au ore la clasă”.

Pri urmare, camera de detenție și pedepsee vor rămâne, operioadă, cel puțin, doar la nivel declarativ.