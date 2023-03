Ce spune ministru Educației despre noile proteste din sistem

Angajații din sistemul de învățământ ies în stradă pentru a forța Guvernul să aplice integral o lege a salarizării dată acum şase ani. Sindicaliștii spun că autoritățile au fost surde în fața problemelor lor, astfel că altă soluție nu mai au.

O nouă serie de proteste în sistemul de învățământ începe mâine. Primul oraș în care vor fi organizate pichete este Iași, unde în fața Prefecturii sunt așteptați să participe peste 500 de membri de sindicat afiliați Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, FSLI.

Protestatarii cer în primul rând ca Guvernul să aplice integral prevederile Legii nr.153 din 2017, astfel încât toate categoriile de angajați din educație să-și primească salariul de bază prevăzut pentru anul 2022.

Indexare, în raport cu rata inflației

În al doilea rând, mai spun sindicaliștii, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar și să adopte în regim de urgență normativele de personal dat, fiindcă acelea care funcționează astăzi datează din 1998, și plata orelor suplimentare.

Lista revendicărilor include aplicarea regulamentelor pentru acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, salariații din educație fiind singura categorie de bugetari care nu le primesc.

Noua lege de salarizare, mai spun sindicaliștii, trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă mai înaltă celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport cu activitatea muncii prestate.

Sindicaliștii mai spun că s-a ajuns în situația anormală în care cei care ocupă funcții de conducere au venituri mai mici decât cei cu funcții de execuţie pentru că veniturile celor dintâi au rămas nemodificate în ultimii patru ani.

Angajații afiliați FSLI mai cer instituirea prin lege a obligativității indexării anuale a salariilor bugetarilor cu rata inflației și plata suplimentară a celor nominalizați să lucreze pe proiecte finanțate din fonduri europene.

Potrivit lui Simion Hăncescu, președintele FSLI, după pichetarea prefecturilor și a sediului Guvernului în lunile martie și aprilie, în luna mai va fi organizat un marș de protest în Capitală. Dacă în continuare autoritățile vor rămâne indiferente, în luna mai, adaugă Hăncescu, vom începe să strângem semnături în vederea declanşării grevei generale.

Ce spune ministrul Educației

Prezentă ieri în studioul Adevărul Live, ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat că s-a lucrat îndeaproape cu sindicatele din Educație: „A fost o întrevedere la finalul anului trecut împreună cu primul ministru în care ni s-a solicitat să facem întâlniri de lucru pentru a veni cu niște propuneri de grile, apropo de grilele de salarizare în conformitate cu noua lege, Noi am lucrat împreună cu liderii sindicali, am trimis aceste grile la Ministerul Muncii, dar solicitările sindicatelor pentru care – probabil – ies ei acum la protest, n-am văzut ultimul anunț, dar din discuțiile mele cu ei de săptămâna trecută, se referă la nivelul de salarizare pe grila Legii 153, legea actuală a salarizării unice. Acolo ei au niște solicitări punctuale de a ajunge la nivelul maxim pe grilă aferent anului 2022. Acolo este o decizie care ține de coaliție, o decizie cu impact bugetar care are nevoie de sprijin politic”, a declarat Deca.