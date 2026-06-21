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Ce ar trebui să știe un copil la final de clasă pregătitoare. Semne ca s-a dezvoltat corespunzator

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Clasa pregătitoare reprezintă prima treaptă a învățământului primar și, pentru majoritatea copiilor, primul contact structurat cu mediul școlar. La finalul acestui an, întrebarea firească a părinților este dacă micuții au parcurs în mod corespunzător etapele de dezvoltare prevăzute de programă.

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Ce ar trebui să știe un copil în clasa pregătitoare. FOTO: Arhiva Adevărul

Răspunsul nu se rezumă la simpla cunoaștere a unor litere sau cifre, ci vizează un spectru mai larg de competențe, structurate de Ministerul Educației în patru domenii principale, precum dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea socio-emoțională și dezvoltarea fizică și motrică.

Înțelegerea acestor repere nu are rolul de a eticheta sau de a compara copiii, ci de a oferi un cadru obiectiv prin care părinții și educatorii pot observa progresele înregistrate și pot identifica eventualele domenii care necesită sprijin suplimentar.

Dezvoltarea limbajului și a comunicării

Unul dintre cele mai vizibile progrese la finalul clasei pregătitoare este cel legat de capacitatea de comunicare. Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română stabilește competențe clare în această zonă. Astfel, la finalul anului, un copil ar trebui să fie capabil să recepteze mesaje orale în contexte cunoscute, să identifice semnificația unui mesaj scurt rostit clar și rar, precum și să recunoască sunetul inițial sau final dintr-un cuvânt.

Pe plan expresiv, copilul trebuie să pronunțe clar sunetele și cuvintele în enunțuri simple, să transmită informații despre sine și despre universul apropiat prin mesaje scurte și să participe cu interes la dialoguri uzuale. În ceea ce privește scrisul, reperele includ recunoașterea cuvintelor uzuale scrise cu litere mari și mici de tipar, precum și identificarea semnificației imaginilor sau simbolurilor din universul familiar. Aceste competențe sunt evaluate prin raportul descriptiv întocmit de învățător la finalul anului școlar.

Dezvoltarea cognitivă și matematică

Domeniul cognitiv, abordat prin discipline precum Matematică și explorarea mediului, vizează dezvoltarea gândirii logice și a capacității de înțelegere a lumii înconjurătoare. Programa școlară este centrată pe competențe, ceea ce înseamnă că accentul nu cade pe memorarea mecanică, ci pe formarea unor abilități care permit rezolvarea unor probleme specifice vârstei.

La finalul clasei pregătitoare, copiii își dezvoltă capacitatea de a număra, de a recunoaște numerele și de a înțelege noțiuni matematice de bază, precum compararea cantităților. De asemenea, ei încep să exploreze mediul înconjurător, să observe fenomene naturale și să își formeze o primă înțelegere a lumii. Aceste achiziții sunt esențiale pentru trecerea la clasa I, unde cerințele devin mai complexe. Este important de menționat că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare, iar evaluările au un rol formativ, nu unul sancționator.

Ce învață copiii în clasa pregătitoare. Ce materii au, care este orarul și în ce constă programa școlară

Dezvoltarea socio-emoțională

Un alt pilon fundamental al dezvoltării în clasa pregătitoare este cel socio-emoțional. Disciplina Dezvoltare personală, care beneficiază de două ore pe săptămână, urmărește formarea unor atitudini și competențe esențiale pentru viața în comunitate. Competențele generale ale acestei discipline vizează manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți.

La finalul anului, un copil ar trebui să își cunoască propriile preferințe și emoții, să fie capabil să interacționeze cu colegii într-un mod civilizat, să respecte reguli simple și să își gestioneze, într-o oarecare măsură, frustrările. Aceste competențe sunt la fel de importante ca cele academice, deoarece ele stau la baza integrării armonioase în colectivitate și a dezvoltării unei stime de sine sănătoase. Raportul de evaluare întocmit la finalul clasei pregătitoare include și o secțiune dedicată acestui domeniu.

Dezvoltarea fizică și motrică

Ultimul domeniu, dar nu mai puțin important, este cel al dezvoltării fizice și motrice. Prin disciplina Educație fizică și prin activitățile desfășurate în mod curent la clasă, copiii își dezvoltă coordonarea, echilibrul și deprinderile motrice fine și grosiere. 

La finalul clasei pregătitoare, ei ar trebui să fie capabili să se deplaseze în siguranță în spațiu, să manipuleze obiecte cu precizie (de exemplu, să folosească corect creionul sau foarfecele) și să își mențină postura corectă în timpul activităților statice. Aceste abilități sunt esențiale nu doar pentru succesul școlar, ci și pentru sănătatea și bunăstarea generală a copilului.

Reperele nu sunt obligații stricte

Finalul clasei pregătitoare nu marchează un punct de sosire, ci un reper important într-un parcurs mai lung. Cele patru domenii de dezvoltare – limbaj și comunicare, cognitiv, socio-emoțional și fizico-motric – oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor înregistrate de copil. 

Este esențial ca părinții să privească aceste repere nu ca pe niște obligații stricte, ci ca pe un ghid care să îi ajute să înțeleagă mai bine nevoile și potențialul propriului copil. În cazul în care există îngrijorări cu privire la întârzieri în dezvoltare, discuția cu învățătorul și, după caz, cu specialiștii (psiholog, logoped) poate oferi direcții clare de sprijin. Fiecare copil are un ritm propriu de creștere, iar clasa pregătitoare este, mai presus de orice, un an al descoperirii și al adaptării la viața de școlar.

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