Bacalaureatul dat în timpul anului școlar naște controverse aprinse: „O decizie aberantă!” De ce se revoltă profesorii

Reprogramarea Bacalaureatului naște controverse aprinse. Profesorii Colegiului Național „Sfântul Sava” din București au trimis ministrei Ligia Deca o scrisoare deschisă în care spun că le va fi imposibil să participe la organizarea și supravegherea probelor scrise și, în același timp, să gestioneze și finalizarea cursurilor.

La fel și profesorii liceului Caragiale. „Vom avea și noi o reacție. Vom trimite și noi o scrisoare către minister. Este o aberație ce se întâmplă”, a precizat pentru Adevărul profesoara Andreia Bodea, directoarea liceului Caragiale.

Profesorii Colegiului Național „Sfântul Sava”din București au transmis ministrei Ligia Deca o scrisoare deschisă prin care avertizează asupra faptului că organizarea Bacalaureatului, în noua sa formulă, ar putea duce la disfuncționalități uriașe. Este pentru prima oară în istoria recentă a Bacalaureatului când acest examen național are loc în timpul anului școlar. Iar profesorii prevăd deja haosul care îi așteaptă.

Profesorii liceului Sava acuză: „Reprogramarea Bacalaureatului, o anomalie”

Profesorii nu vor putea încheia anul școlar, mediile elevilor, situația corigențelor și să se concentreze, în același timp, și asupra organizării și supravegherii Bacalaureatului, atrag atenția aceștia. „Considerăm că acest fapt constituie o anomalie care va crea disfuncționalități în desfășurarea procesului educațional. Cadrele didactice vor fi puse în situația – imposibilă din punctul nostru de vedere – de a gestiona cea mai încărcată perioadă din timpul anului școlar (finalizarea acestuia) și de a participa, în același timp, la organizarea examenului național de Bacalaureat”, arată cei peste 30 de dascăli semnatari ai scrisorii deschise.

Scrisoarea profesorilor de la Sava vine în contextul în care probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2025 vor începe pe 10 iunie, la patru zile după ce absolvenții de liceu termină cursurile. Însă, pentru elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI școala continuă până în data de 21 iunie. Practic, examenele se vor da în cursul anului școlar. Este motivul pentru care ministra Ligia Deca a venit cu mai multe propuneri: în acele zile elevii să intre în programele „Școala Altfel” sau „Săptămâna Verde”, să nu vină la ore dar să le recupereze în weekend-urile, școlile să modifice programul elevilor mutând orele după amiază sau se reducă programa examenelor - în condițiile în care profesorii nu vor avea timp să termine de predat materia și recapitularea acesteia.

Profesorii Colegiului Sfântul Sava nu agreează însă nici una dintre aceste propuneri. Dimpotrivă. În ceea ce privește programele „Școala Altfel” și „Școala Verde”, cadrele didactice susțin că măsura este în contradicție cu structura anului școlar care stabilește că perioada până la care se pot desfășura aceste programe este 30 mai 2025. Mai mult, ei atrag atenția și asupra faptului că elevii din clasele terminale nu vor putea participa la activități. Cât despre recuperarea orelor în zilele de weekend, profesorii nu sunt de acord nici cu această propunere. „O astfel de decizie ar deregla programul săptămânal al elevilor. Aceștia ar fi nevoiți să petreacă în școli aproximativ 36 de ore într-o săptămână, curba de efort fiindu-le afectată într-un mod nejustificat”, mai spun dascălii.

Director de liceu: „Elevii vor intra în vacanță forțat”

Demersul profesorilor din Sava va fi urmat de cel al cadrelor didactice care predau la Colegiului Național I.L. Caragiale. „Miercuri vom avea consiliu profesoral și vom lua atunci o decizie”, a precizat pentru Adevărul directoarea Andreia Bodea. Aceasta ne-a mărturisit că situația în care s-a ajuns este una aberantă, iar dacă nu se va reveni cu reglementări, la vară am putea asista la un adevărat blocaj în învățământ. Directoarea a mai declarat că, cel mai probabil, pentru elevii claselor de liceu IX-XI cursurile nu se vor sfârși pe data de 21 iunie, așa cum prevede calendarul, ci pe 9 iunie: „Nici cu o zi înainte de susținerea probelor, mai exact pe 9 iunie, elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a nu vor avea cum să-și desfășoare orele. Să vă explic: în această zi, în liceu vine președintele Comisiei de Bacalaureat, se stabilesc sălile de examen, se verifică funcționalitatea camerelor audio-video, se lipesc afișe pe ușile claselor etc. Este o zi compromisă, în care vom avea zero ore. Apoi, urmează alte trei zile în care elevii claselor mai mici de a XII-a nu vor putea să vină la cursuri căci au loc examenele. Apoi începe evaluarea lucrărilor. Profesorii nu corectează de acasă. Ei se duc în centrele de evaluare. Cum să faci ore în timpul acesta? Iată alt timp pierdut pentru elevii claselor mai mici. Alte zile de pauză. Cel mai probabil, școala se va sfârși pentru ei în data de 9 iunie”.

Pentru a recupera tot acest timp pierdut, ministra Ligia Deca a venit cu niște propuneri: printre acestea, elevii să intre în programele „Săptămâna Altfel” sau „Săptămâna Verde”. „Nu există așa ceva! În aceste două săptămâni copiii se duc în excursii, în vizite la muzee, la Observatorul Astronomic etc. Dar cu ce profesori? Că aceștia sunt la supraveghere și la încărcat lucrări în platformă. Iar părinții se vor trezi cu copiii acasă. Asta se va întâmpla”, a mai precizat Andreia Bodea.

O altă variantă propusă de minister este recuperarea orelor pierdute în weekend. Însă măsura este și aceasta aspru criticată. „Cum adică să chem copiii sâmbăta și duminica? Dar copiii au diverse activități în aceste zile. Sport, o limbă străină, un instrument, e dreptul lui să stea acasă. Cum adică să-i chemi? Dar ce vină au ei?”, se întreabă, revoltată, directoarea de la I.L.Caragiale.

„O problemă reală, o decizie luată în grabă, o soluție scoasă din pălărie”

O altă problemă cu care se vor confrunta elevii dar și profesorii va fi lipsa de timp alocată celor care vor avea de trecut corigențe. „Este final de an școlar! Nu va fi timp pentru evaluarea acestor elevi care au dreptul să fie evaluați în plus. Și ce le spui? Că profesoara lor este plecată la centrul de evaluare?”

Directoarea Andreia Bodea ne-a mai precizat că în zilele în care se susțin examenele naționale dintr-un liceu în altul se dislocă un număr extrem de mare de cadre didactice: „În Caragiale sunt 24 de săli de examen, vom avea 48 de supraveghetori, apoi cei care stau pe holuri, plus profesorii din Comisie, plus doi, trei care stau în sala de bagaje. Cine mai rămâne să facă ore cu elevii claselor de liceu? Aproape nimeni!”

Andreia Bodea recunoaște că se află în fața unei dileme iar în momentul de față nu vede nicio rezolvare: „Nu știu ce voi face. Nu am nici o soluție. Va fi un haos total. Am tot discutat despre asta în Consiliul profesoral și toată lumea s-a uitat la mine să găsesc o soluție magică. Sunt foarte supărată și îngrijorată. Prin multe am trecut eu, dar la asta chiar nu mă așteptam. Am ajuns la concluzia că doamna ministru nu știe..nu pot să-mi explic..dar este o armată de oameni care o înconjoară, de consilieri, juriști. Ce fac oamenii aceia? A fost o decizie luată pe repede-nainte pentru că a fost problema aceea cu temperaturile ridicate din vară și hai, repede, să scoatem o soluție din pălărie. Puteau gândi alte soluții: să pună examenele mai devreme, să le scurteze cu o oră, să-i țină pe elevi mai puțin în școli. Ei vin la 8.00-8.30 și unii pleacă la 14.00, căci trebuie să fie prezenți când se încarcă ultimele lucrări în platformă. Însă, cel mai bine puneau bani și cumpărau aparate de aer condiționat în clase. Și rezolvau problema. Așa ne-au dat pe toți peste cap”.

„Recuperarea orelor pierdute se poate face cu consultarea părinților”

Părinții, în schimb, mai spune directoarea de la I.L. Caragiale, sunt de acord cu situația: „Părinții elevilor de a XII-a, în egoismul cras care ne caracterizează, n-au nicio problemă. În schimb, părinții celor din clasele a XI-a, a X-a și a XI-a sunt disperați. Sunt oameni care nu pot să-și țină copiii acasă. Ce fac în situația asta? Îi lasă așa, pe stradă?”

Directoarea este nemulțumită și de faptul că între cele trei probe scrise ale Bacalaureatului există câte o zi liberă: „Că au cerut părinții. Păi și dacă într-o zi părinții cer să nu se mai dea deloc Bacalaureatul, ce facem? Nu-l mai dăm? Și eu cer multe de la părinți și nu fac ce trebuie, își trimit copiii goi la școală. Asta cu zilele libere între examene mi se pare o fandoseală!”.

Cătălin Nan, președintele Federației Părinților, a declarat pentru Adevărul că recuperarea orelor pierdute la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a ar trebui gândită împreună cu părinții. „Să se ia o decizie de comun acord. Părinții să fie consultați, să ajungem la un numitor comun. Să decidem împreună ce este mai bine pentru copii. Pe de altă parte, în ceea ce privește recomandarea ministrului și anume ca orele pierdute să fie recuperate în weekend, școlile sunt independente să decidă cum vor proceda. Pentru că această recomandare nu va deveni o lege pe care vor fi obligați s-o respecte. Să nu uităm că sunt multe zile libere pe an pe care elevii trebuie să le recupereze: sărbători legale pe care școlile le recuperează într-un fel sau altul. Este imperios necesar ca directorii de școli să discute cu asociațiile de părinți și cu comitetele de părinți să să gândească cea mai bună metodă de recuperare a acestor ore. Sunt convins că dacă conlucrează vor găsi soluții eficiente. Că dacă ni se impun reguli cu sabia, atunci normal să vor crea tot felul de probleme”, a declarat reprezentantul părinților.