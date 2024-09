Ce spun părinții despre Bacalaureatul de iarnă. Care este marea lor nemulțumire

Legea Bacalaureatului reprogramat în iarnă și care se va întinde până în vară a fost publicată în Monitorul Oficial. Practic, din acest moment, putem vorbi despre o premieră în sistemul de educație românesc pe care părinții însă au și „taxat-o”.

„În general, când vii cu astfel de schimbări, e bine să tatonezi puțin terenul. S-o faci mai întâi la un nivel mai mic. Să vezi ce merge și ce nu, ce trebuie reglementat, implementat, schimbat, revizuit etc. Să afli care sunt hibele, dacă există, ce funcționează și ce nu, ce trebuie îmbunătățit. De exemplu, s-a gândit cineva ce vor face elevii din clasele IX-XI, care în timpul probelor de Bacalaureat din iarnă vor trebui să vină la școală? Păi, în perioada examenelor, în unitățile de învățământ nu are voie să intre nimeni în afară de candidați și profesori. Apoi, s-a gândit cineva cum vor recupera materia acești copii care dau examenul în timpul anului școlar? Că nu se dă în vacanța de iarnă. Și nu e ok!”, a precizat pentru Adevărul Dan Tita, președintele Federației părinților din sectorul 1 al Capitalei.

Acesta a mai spus că un program pilot ar fi ajutat. „Să se fi încercat această variantă printr-un proiect pilot desfășurat în mai multe licee din București și țară. Apoi, dacă totul merge strună, să se generalizeze. Însă, ideea, la modul general vorbind, este nu bună, ci foarte bună. Noi, părinții, am cerut o astfel de modificare de multă vreme. Și ni se pare că este mult mai bine așa din două motive. În primul rând, copiii nu vor mai fi atât de încărcați cu materie și examene în vară. Întregul proces va fi mai lejer, mai puțin stresant și obositor. Apoi, vom scăpa de canicula din iulie..cele mai multe dintre școli nu au aer condiționat, iar elevii și profesorii au îndurat anul acesta temperaturi extreme. Nu în ultimul rând, sunt foarte mulți elevi care vor să se înscrie la facultate în străinătate și nu pot pentru că nu au dat încă Bacalaureatul la noi”.

O altă noutate cu care vine legea reglementează modalitate de depunere a contestațiilor. Mai exact, începând cu anul viitor, elevii vor putea să-și vadă lucrările înainte de a depune contestații. „Noi am vrea însă ca elevii să aibă dreptul a-și cunoaște cele două note primite de la cei doi profesori evaluatori. Pentru ca întregul proces de notare să fie cât mai transparent”.

Legea Bacalaureatului reprogramat. Principalele modificări

Înscrierea candidaţilor la probele A, B, C şi D din cadrul examenului naţional de Bacalaureat - 2025 se realizează în perioada 16 - 20 decembrie 2024.

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B, evaluarea competenţelor digitale - proba D şi evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, astfel încât fiecărei probe de evaluare a competenţelor să i se aloce un interval de maximum 3 zile lucrătoare.

Elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate, care nu pot participa la probele A, B, C şi D din cadrul examenului naţional de Bacalaureat în perioada 27 ianuarie - 7 februarie 2025, le pot susţine în perioada 30 mai - 4 iunie.

În cazul în care elevii au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, acestea se pot recunoaşte şi echivala cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de Bacalaureat, până în data de 6 iunie 2025.

Calendar Bacalaureat 2025, prima sesiune

16 - 20 decembrie 2024: Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea probelor A, B, C, D

27 - 29 ianuarie 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

29 - 31 ianuarie 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

3 - 5 februarie 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

5 - 7 februarie 2025: Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30 mai - 4 iunie 2025: Susţinerea probelor A, B, C, D de către elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate, care nu pot participa la Bacalaureat în perioada 27 ianuarie - 7 februarie

2 - 6 iunie 2025: Înscrierea candidaţilor la probele scrise ale primei sesiuni de examen

6 iunie 2025: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 iunie 2025: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

16 iunie 2025: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

20 iunie 2025: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14,00 - 18,00)

23 - 24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor

30 iunie 2025: Afişarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă

14 - 21 iulie 2025: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

4 - 5 august 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

5 august 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

6 august 2025: Evaluarea competenţelor digitale - proba D

7 - 8 august 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

11 august 2025: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

14 august 2025: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

18 august 2025: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14,00 - 18,00)

19 - 20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor

26 august 2025: Afişarea rezultatelor finale