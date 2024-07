Bacalaureat 2024. Tehnologia le-a dat bătăi de cap profesorilor. Mii de elevi au stat aproape opt ore în sălile de examen

Mai mulți liceeni care au susținut luni, 1 iulie, prima probă a examenului de Bacalaureat 2024, cea la Limba și literatura română, au fost nevoiți să rămână în sălile de clasă preț de mai multe ore. Motivul? Elevii dau vina pe organizare.

Conform edupedu.ro, absolvenții claselor a XII-a au stat în sălile de examen chiar și opt ore: de la 8, ora la care accesul elevilor este permis în săli, până la 14 sau 16.

„Am fost ținuți în clasă, cu foile pe bănci, nu aveam voie să le atingem, nu aveam voie să cerem o ciornă ca să desenam, nu aveam voie să mâncăm-nimic. Ne uitam pe pereți și ni s-a spus că o așteptăm pe doamna cu ștampila. Că nu se poată începe scanarea decât după ce vine doamna cu ștampila”, a mărturisit un candidat din Capitală pentru sursa citată.

Se pare că la mijloc este vorba despre organizare. Atât liceeni, cât și părinții, împărtășesc părerile pe Facebook și susțin că centrele de examen au la dispoziție o singură ștampilă, iar persoana însărcinată cu ștampilarea lucrărilor este nevoită să se plimbe din clasă în clasă.

„Majoritatea de acolo păreau analfabeți tehnologic”

În plus, și procesul de scanare a lucrărilor s-a dovedit unul anevoios.

„Noi, elevii, stăteam în bănci și priveam acest spectacol sinistru, nemâncați de la ora 7, sau de ieri, că nu toți au putut să mănânce mic-dejunul, doar cu apă la noi, fără să putem face nimic. Ultimul a ieșit din sală la ora 16:40”, a mărturisit un elev.

„Am intrat în clasă cu toții pe la 8:30 s-a ținut polologhia cu regulile, în jur de 4-5 min. Apoi au venit și subiectele pe la 9:30 și de atunci a început timer-ul care practic înseamnă 3h. Doar că ideea e că teoretic cel puțin după 90 min, oamenii care au terminat subiectele și care vor să iasă poată să facă lucrul ăsta? Nu? Ei bine nici eu și nici colegii mei nu am putut ieși nici măcar după terminarea timpului. Adică după cele 3 ore normale. Am fost ținuți în clasă, cu foile pe bănci, nu aveam voie să le atingem, nu aveam voie să cerem o ciornă ca să desenam, nu aveam voie să mâncăm-nimic. Ne uitam pe pereți și ni s-a spus că o așteptăm pe doamna cu ștampila. Că nu se poată începe scanarea decât după ce vine doamna cu ștampila.

Am stat vreo oră jumate până să vină ștampila, și în final a venit – era o doamna mai în vârstă, care se plimba așa cu o ștampilă. O singură ștampilă în mână – cu ea s-a dus de la clasă la clasă și de la elev la elev și a ștampilat la fiecare lucrarea pe fiecare foaie. Asta s-a întâmplat undeva la 1:20. Era o ștampilă rotundă, doar a pus ștampila nu a și semnat.

Abia apoi a început scanarea: procesul de „cum deschidem calculatorul” pentru că majoritatea de acolo păreau analfabeți tehnologic și nu e vina lor, dar cum să nu știi cum să deschizi platforma. Au chemat informaticiana care mergea din clasă în clasă ca să îi logheze pe fiecare dintre cei care scanau lucrările în platforma respectivă. Asta a mai durat jumătate de oră, apoi prima lucrare a fost scanată în 25 de minute, cu tot cu verificarea că s-a scanat, că s-a încărcat, că s-au respectat pașii din procedura pe care o aveau. În tot acest timp noi elevii stăteam în bănci și priveam acest spectacol sinistru, nemâncați de la ora 7, sau de ieri, că nu toți au putut să mănânce mic-dejunul, doar cu apă la noi, fără să putem face nimic. Apoi au început să scaneze o lucrare la fiecare 10 minute. Ultimul a ieșit din sală la ora 16:40”, a mai spus un elev.

„Doamna cu ștampila s-a pierdut în liceu”

Astfel de incidente au avut loc și la Liceul Teoretic „Alexandru Vlăhuță” din Capitală, conform TVR Info.

„Am stat cele 3 ore alocate și după aia am așteptat încă vreo 2 ore doar pentru procedură”, a mărturisit un licean.

„Am stat după ștampilă o oră toți pentru că doamna cu ștampila s-a pierdut în liceu. Și apoi, când a venit timpul să scaneze, doamnele profesoare care trebuiau să ne scaneze lucrările, citau instrucțiunile abia cu noi în sală, după ce am terminat examenul, încercau să înțeleagă cum funcționează sistemul. Și am stat pentru fiecare copil să-și scaneze foile jumătate de oră. La scanare nu prea se pricepeau profesorii. Am stat după ei să stea, să scaneze. Eu am stat 2 ore si jumătate. Până la ora 15:00 da, cam așa. Am mai stat o oră jumate după ce am terminat examenul, doar pe scaune și am mai așteptat să mai vină. Nici n-au avut capsator, nouă nu ne-a capsat lucrările”, a mai dezvăluit o elevă.

„Noi am ajuns aici la 7 dimineața și mulți dintre noi au plecat la trei. Și BAC-ul în sine ar trebui să fie până la 12 și să terminăm cu scanatul cu tot până la 13 măcar”, a mai adăugat o altă elevă.

„Am stat la scanare mai mult decât la proba scrisă fără să mai luăm în calcul că am avut de semnat 10 procese verbale la modul fizic!! Asta înseamnă digitalizarea pentru domnul Sorin Ion”, a notat un elev într-un comentariu pe Facebook.

Reacția lui Zoltan Kallos

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Zoltan Kallos, președintele comisiei naționale de Bacalaureat, a venit și cu o explicație pentru sursa citată: întârzierea s-a produs din cauza faptului că elevii au scris foarte mult: „Într-adevăr, se pare că scanarea a ținut mai mult. Răspunsul este foarte simplu. Majoritatea copiilor au rămas până la epuizarea timpului de 3 ore de lucru, ceea ce înseamnă că toate lucrurile au trebuit preluate, scanate la final și a durat foarte mult. Au scris un număr foarte mare de pagini 15-18 și vă dați seama că interesul nostru este lucrările lor să fie scanate corespunzător, ca să nu avem după aceea probleme la evaluare. Din câte am înțeles li s-a explicat și acolo în centru, să aibă puțină răbdare. Adică totul este în interesul elevilor, nicidecum pentru a-i ține acolo. Vă dați seama că dacă acei copii nu ar fi avut cunoștințe și nu ar fi știut la examene și ar fi scris două-trei pagini scanarea s-ar fi terminat mult mai repede”.