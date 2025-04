Bac 2025. În căutarea materiei pierdute. Cum să recuperezi în două luni ce nu ai învățat în patru ani de liceu. Sfaturile unor profesori

Astăzi, elevii care au susținut simularea examenului de Bacalaureat 2025 și-au aflat notele. Acestea n-au fost făcute publice, ci le-au fost comunicate copiilor individual, de către profesorii diriginți. Tot astăzi Ministerul Educației a publicat și o sinteză a rezultatelor obținute.

Astfel, potrivit datelor oficiale, 33% dintre elevii de clasa a XII-a care au dat simularea examenului de Bacalaureat 2025 nu au luat nota 5 la Limba română. Acest lucru înseamnă o scădere de opt procente față de anul 2024. La proba obligatorie a profilului, Istorie sau Matematică, 36% dintre elevi nu au reușit să obțină nota 5, iar la proba la alegere a specializării procentul elevilor care nu au luat notă de trecere a fostde 29%.

„Cei care au luat note mici trebuie să se pună serios cu burta pe carte. Timp pentru recuperarea materiei ar fi. Important este cum gestionează copiii acest timp. De exemplu, la Matematică, dacă lucrează zilnic câte două ore și jumătate s-ar putea ridica lejer de la nota 5 la nota 8”, a comentat pentru „Adevărul” Denisa Tănăsescu, profesoară de Matematică.

Rezultatele, comunicate de diriginți, analizate de profesori

Rezultatele obținute de elevi la examenul de simulare a Bacalaureatului nu sunt afișate pe site-ul Ministerului Educației, iar elevii nu au primit nici un cod de autentificare în sistem. Notele le sunt comunicate de profesorii diriginți, individual. „Apoi, fiecare profesor, pe disciplina pe care o predă la clasa respectivă, analizează împreună cu elevii aceste rezultate. Analiza se face tot individual”, explică procedura Ruxandra Achim, profesoară de Limba și literatura română în cadrul Colegiului Național „I.L.Caragiale” din București.

„Fiecare elev este chemat la catedră, iar timp de 10, 15 minute profesorul discută cu el evaluarea lucrării. I se explică unde a greșit, unde a pierdut puncte, unde a câștigat punte, cum ar fi trebuit să abordeze un anumit subiect etc”, continuă prof. Ruxandra Achim.

În ora de curs nu există însă timp suficient pentru a vorbi cu toți copiii. „Motiv pentru care organizăm aceste discuții în ore special dedicate. Sunt ore suplimentare, în afara programului. Însă analiza lucrărilor, oricât de mult ne-am dori, nu se poate face doar într-o singură zi. Pentru că nu ai cum să vorbești cu 25-30 de elevi, să analizezi fiecare subiect în detaliu”.

„Cine nu a citit operele, să citească măcar textele din manuale”

Ce poate face un elev care a luat nota 5 pentru a obține un rezultat mai bun în vară? „Să pună burta pe carte. Să se apuce serios de învățat. Eu cred că cine a luat notă mică nu a aprofundat materia cerută mai ales la subiectul al treilea. Este vorba despre acel eseu pe care copiii nu au știut să-l gândească, să-l redacteze”, a mai punctat profesoara de Română.

Ruxandra Achim are pentru acești elevi și câteva sfaturi: „Probabil, mulți nu au luat în serios această simulare, însă rezultatele slabe ar trebui să-i pună pe gânduri”. Ce ar fi de făcut? În primul rând, să citească operele pe care încă nu le-au citit. În al doilea rând, să lucreze modele de subiecte date în anii trecuți și testele de antrenament. „Dacă nu au citit nici o operă, e grav. Însă, celor care se află într-o astfel de situație, le recomand să parcurgă măcar anumite pasaje importante din acele opere, anumite scene semnificative. Să învețe după manual. În manualele de Limba și literatura română, toate operele studiate au câte un fragment de text. Elevii însă, de cele mai multe ori, nu consultă niciodată manualele”.

Apoi, trebuie știut faptul că examenul urmează, an de an, același model. Prin urmare, elevii ar trebui să lucreze cât mai multe teste de antrenament și modele pe care le găsesc pe internet, inclusiv pe site-ul Ministerului Educației, mai punctează profesoara. Iar cine va proceda întocmai, chiar are șanse la o notă mai mare în vară. „Materia poate fi recuperată. Încă nu este foarte târziu. Însă, dacă nu exersează, elevii nu vor avea nici o șansă în vară. Exerciul este fundamental”.

Deși nu se recomandă îngrășarea porcului în Ajun, asta nu înseamnă că, dacă ai luat o notă mică, te lași păgubaș. „Însă, elevii care abia ai luat o notă de trecere să nu se aștepte în iunie la note foarte mari. Căci, neînvățând sistematic, în toți cei patru ani de liceu, ei vor avea carențe mai ales în exprimare. Vor intra în examen cu goluri, cu hibe care vor afecta nota finală. Prin urmare, sfatul meu este simplu: apucați-vă de învățat serios!”

Cât de ușor s-ar putea lua o notă de 8 la Matematică

Și profesoara de Matematică Denisa Tănăsescu le recomandă elevilor să lase telefoanele, jocurile online, rețelele sociale, gadgeturile, relaxarea și distracția și să se concentreze pe recuperarea materiei. „Notele mici nu s-au luat pentru că au fost grele subiectele, ci pentru că elevii nu au învățat. Ei, în general, nu prea dau importanța cuvenită acestor simulări. Însă, rezultatele au fost întotdeauna dușul rece care i-a trezit din somn. Iar acum, ca în fiecare an, vom asista la un maraton, la un galop în ceea ce privește recuperarea”, consideră dascălul.

Ai spune că la Matematică nu ai cum să înveți în câteva luni ce nu ai învățat în patru ani de liceu. „Este și nu este adevărat. De exemplu, dacă la simulare ai luat nota 5, cu greu vei lua în vară 10. Însă, un 8 ai putea primi cu ușurință. Evident, cu o condiție: să înveți formulele, teoria”. La Matematică, subiectele 2 și 3 conțin fiecare câte două probleme. La rânul lor, aceste probleme au mai multe cerințe. Cele mai grele sunt cerințele notate cu „c” mic. „În total, aceste cerințe însumează 20 de puncte. Deci, dacă nu rezolvă punctele „c”, elevii coboară la nota 8. Practic, am eliminat partea dificilă a probei. Acum, ne rămân doar exercițiile ușoare, pe care elevii trebuie să le rezolve, nu mai au nici o scuză. Deci, pot lua un opt numai să cunoască teoria, formulele”, mai spune prof. Denisa Tănăsescu.

Planul de bătaie pentru recuperarea materiei la Matematică. Sfatul unui profesor

Profesoara recomandă copiilor un program zilnic de două ore jumătate sau chiar trei pentru studiu. „O oră să fie dedicată doar memorării tuturor formulelor. Acestea ar trebui să fie scrise pe niște foi așeazate pe birou, la vedere. Să știți că, de multe ori, memoria vizuală face minuni. Copiii ar trebui să-și facă, pentru început, un portofoliu de teorie. O teorie pe care s-o învețe și s-o repete zilnic”. Apoi, această teorie trebuie structurată pe anumite tipuri de probleme și exerciții. „Mă refer la cele de dificultate mică și medie, cele a căror rezolvare presupune aplicarea teoriei învățate. Asta înseamnă că elevii ar trebui să se concentreze foarte mult pe acele modele de subiecte pe care le găsesc pe internet. Sunt publicate și răspublicate. Numai dacă nu vrei, nu le faci”.

O săptămână, continuă profesoara, elevul ar trebui să rezolve doar primele trei probleme ale primului subiect. „Se uită în modele, văd cum sunt rezolvate subiectele și încearcă și ei. Apoi, săptămâna următoare ar trebui să rezolve următoarele trei cerințe. Apoi, avansează la subiectul al doilea. Și tot așa. Nu este indicat să încerce să rezolve toate subiectele dintr-un foc pentru că nu vor reuși. Trebuie s-o ia treptat, din aproape în aproape. Să înțeleagă, pentru început, subiectele simple, iar apoi pe cele mai complicate”.

Până în vară, profesoara consideră că un elev care a luat la simulare nota 4, va lua la examen nota 5 sau chiar peste. „Problema este cu elevii care acum au luat nota 2. Va fi greu pentru ei să atingă un 5, dar nu imposibil. Ei, acum, intră într-un maraton, se află pe ultima sută de metri și trebuie să alerge. Să recupereze cât mai mult”.

Copiii, la Matematică, trebuie să fie organizați, mai spune profesoara Denisa Tănăsescu, să știe să gândească logic, să fie atenți, să aibă putere de concentrare. Matematica presupune o anumită disciplină pe care ti-o formezi pe tot parcursul școlii, din cele mai mici clase. „Copiii greșesc, de foarte multe ori, pentru că nu sunt atenți. Copiază greșit cerințele, nu citesc până la capăt subiectele, uită să treacă rezolvarea de pe ciornă „pe curat” sau uită să noteze răspunsul problemelor, concluzia. Și pierd din start niște puncte importante”, ne-a mai declarat dascălul.