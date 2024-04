Antreprenoarea de succes care a renunțat la afaceri ca să devină învățătoare la sat. „Salarial a fost un șoc!”

Diana Blînda și-a dorit să transmită mai departe experiența ei în afaceri și de viață, iar acum predă prin metode atipice la o școală din Chitila. Elevii joacă în piese de teatru create de ei și au venit cu ideea să redacteze un ziar al școlii.

Diana Blînda (56 de ani) a devenit învățătoare în 2018 după ce a fondat alături de un partener una dintre cele mai cunoscute companii de design și mobilier ergonomic din România.

A lucrat mai întâi în resurse umane și marketing la câteva companii, a avut și o editură de cărți pentru copii, pe care a deschis-o alături de o profesoară de matematică, iar apoi a pornit din nou la drum cu un partener de afaceri cu care lucrase anterior. Ideea de creare a unei firme de amenajări de birouri s-a dovedit una de succes, dovadă că au deschis francize în Timișoara și în Cluj.

La 50 de ani a decis că are nevoie de o schimbare și a intrat în programul Teach for Romania, iar firma a rămas pe mâinile partenerului său de afaceri.

„Mă gândeam să fac un proiect care să aibă o cauză nobilă: natură, educație. Voiam să face ceva deosebit de ceea ce făceam în firmă, să fie un proiect în care să dăruiesc toată experiența mea profesională și de viață. Am aflat apoi de Teach for Romania și am hotărât pe loc că acesta este proiectul în care vreau să mă implic“, a povestit Diana pentru „Weekend Adevărul“ cum a început totul.

Nu i-a fost ușor să treacă de la statutul de om de afaceri la cel de angajat la stat. „A fost ca un salt în gol. Salarial a fost un șoc, dar nu am intrat în Educație pentru bani. Un șoc a fost și când am trecut de la libertatea maximă de acțiune la firmă la lucruri care trebuiau făcute, dar despre care nu îți spunea nimeni că trebuie să le faci“, ne dezvăluie dascălul.

În 2020 a absolvit cursurile de Pedagogie la Învățământul Primar și Preșcolar ale Universității Creștine „Dimitrie Cantemir“ din București, iar din 2022 este titulară la Scoala gimnazială „Prof. Ion Vișoiu“ din Chitila, județul Ilfov.

Anterior, a fost în India, unde a început pregătirea pentru a obține certificarea de profesor Montessori, după ce anterior absolvise cursurile intensive ale Academiei Teach for Romania.

„Din India am adus la clasă ideea de libertate cu responsabilitate și disciplină cu limite. I-am învățat lucruri simple, dar foarte importante: iei un lucru de pe raft, îl pui la loc, ai făcut mizerie, cureți. Este un mod de responsabilizare a copiilor care le imprimă și o disciplină mentală“, explică dascălul.

Principii de afaceri devenite lecții

Diana aplică la clasă principii și idei din antreprenoriat sub o formă adaptată elevilor. În afaceri este la mare preț libertatea, dar cu anumite limite.

„Ești liber să faci ce vrei, dar fără să faci rău și în limitele resurselor tale de timp, fizice și psihice. Acestea se traduc în cât de bine faci față stresului de la birou, cât de mult poți sta departe de familie când petreci mult timp la job și cum îți manageriezi resursele financiare pentru ca firma să reziste 5, 10 ani“, exemplifică învățătoarea.

Copiii au învățat că au libertatea să citească, dar fără să își deranjeze colegii, și că pot alerga în curtea școlii, dar fără să rupă crengile copacilor și să arunce cu conuri în porumbei. Unul dintre planurile ei de viitor este să îi scoată cât mai mult din școală.

Spre exemplu, vrea să îi ducă la Casa Memorială „George Enescu“ de la Sinaia, pentru ca micuții să aibă parte de o experiență interesantă. Dacă nu reușește să facă prea des ieșiri cu ei, aduce invitați speciali la clasă.

Elevii au interacționat cu o arhitectă, o avocată, un antreprenor cunoscut, Marius Ștefan, un fost angajat la CFR, un polițist, un DJ, o directoare de bancă, care a deschis simbolic o sucursală bancară în clasă, un consultant financiar care le-a povestit despre istoria banilor și cum se făcea barter pe vremuri, o alpinistă amatoare și un contabil care a devenit magician.

„I-am învățat la toate aceste întâlniri să își depășească teama de a vorbi în public, pentru că fiecare s-a prezentat și a pus întrebări invitaților“, spune Diana.

Ziarul școlii

În toamna lui 2023 a venit cu o idee unică în școală. A pornit de la talentul fiecărui copil din clasă și a scos la vânzare apoi vouchere în comună la târgul de toamnă, în baza cărora elevii au oferit lecții de scrimă, matematică, fotbal și caligrafie.

„Am făcut vouchere cadou cu lecții pentru colegii lor din școală și nu numai. Au cumpărat vouchere mai mulți profesori și chiar domnul primar. Copiilor le plac ideile noi și se aruncă cu pasiune când sunt lăsați să decidă și să facă singuri diverse lucruri“, spune Diana. Ideea ei a fost deja preluată și de o altă colegă de catedră care predă în Ferentari.

Un alt secret al succesului ei la clasă este că niciodată nu întrerupe copiii care lucrează. Dacă citesc, fac ceva la matematică sau pictează, le respectă concentrarea și îi lasă să termine, chiar dacă ne mărturisește că nu întotdeauna îi este ușor.

„Dacă lași copiii să vină cu idei, învață mai ușor și mai bine“, punctează dascălul. De pildă, elevii s-au gândit să facă un ziar al școlii, unde scriu despre ei, iar în 2023 le-au luat interviuri copiilor care au participat la târgul de toamnă, o soluție simplă și eficientă pentru dezvoltarea literației.

Provocarea pentru perioada următoare este să scoată ziarul și online. Majoritatea nu au calculatoare sau laptopuri acasă, iar Diana spune că le-ar trebui cel puțin trei-patru calculatoare la clasă ca să poată lucra pe echipe.

Va apela la cunoscuții ei din business ca să le obțină prin donații, așa cum a făcut și în pandemie, când a primit mai multe tablete și un laptop pentru ca elevii să poată face școală online.

Cu gândul, pe harta Europei

Diana este extrem de implicată în viața elevilor ei și a organizat până acum două școli de vară la Chitila. La ediția din 2023 a făcut cu elevii o călătorie imaginară în Europa, iar în fiecare zi copiii au căutat pe hartă o țară și au vorbit despre capitala ei, despre limbă, obiceiuri și tradițiile de acolo, despre geografie, mâncare și orice altă informație la care micuții au avut acces.

În 2024 a organizat un spectacol de teatru conceput și interpretat de elevi tot la școala de vară, la care a implicat inclusiv comunitatea locală: părinți, colegii de cancelarie și o actriță și trainer de actorie.

„Au construit o piesă pornind de la personajele lor preferate. Am adus și o profesoară de muzică, care a compus un cântec pentru ei, pe care l-au interpretat la finalul piesei de teatru“, explică învățătoarea, care le-a dezvoltat micuților creativitatea, imaginația și spiritul de echipă, dar i-a învățat și cum să își depășească frica de a vorbi în public.

Nu știe cât va rămâne învățătoare, dar dacă la un moment dat va decide să revină în afaceri, spune că va face antreprenoriat în educație. Până atunci, copiii de la clasă sunt prioritatea și vrea ca ei să își depășească mereu limitele și să îndrăznească să viseze: „Vreau ca elevii mei să aibă în primul rând curaj și să se cunoască foarte bine pe ei înșiși, să știe ce pot și ce nu, ce vor și cum să relaționeze cu ceilalți“.