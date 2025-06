Titan, submersibilul distrus prin implozie, ar fi făcut parte dintr-un plan de sinucidere al creatorului său. „Capcană pentru miliardari”

Stockton Rush, creierul din spatele expediției cu submersibilul Titan din 2023, nu și-a dorit doar să exploreze epava Titanicului – ci ar fi intenționat să moară acolo.

Aceasta este afirmația tulburătoare făcută de un apropiat al fostului CEO OceanGate, care susține că inginerul multimilionar era sinucigaș și hotărât să își scrie numele în mitologia celei mai faimoase tragedii maritime, chiar cu prețul vieții altor patru oameni, transmite Daily Mail.

Karl Stanley, expert în submersibile comerciale, i-a spus lui Matthew Gavin Frank, pentru cartea acestuia Submersed: Wonder, Obsession and Murder in the World of Amateur Submarines („Scufundat: Minune, obsesie și crimă în lumea submarinelor amator”), că: „Ego-ul lui Rush era atât de mare încât era dispus să moară și să ucidă pentru a deveni o piesă centrală în acest capitol de istorie. Voia să moară chiar acolo, lângă epavă. Cu cât mai mediatizat, cu atât mai bine. Nu doar că a ucis patru oameni bogați și a fost plătit cu un milion pentru asta – ci acum toți fac parte din mitologia Titanicului.”

La 12 zile după ce Titan a explodat în Atlanticul de Nord, în iunie 2023, ucigând cinci persoane, Stanley i-a trimis lui Frank un mesaj pe WhatsApp cu o declarație înfiorătoare: că Rush știa exact ce se va întâmpla în timpul ultimei scufundări fatale.

Excursia fatală a fost plănuită în detaliu

Stanley susține că Rush ar fi plănuit în mod activ ca acea coborâre fatală să fie un drum fără întoarcere – o scufundare sinucigașă premeditată, menită să-i cimenteze locul în cărțile de istorie, la bordul unui vas „inutil”, care nu fusese niciodată conceput să se întoarcă.

„A fost, de fapt, un inginer bun”, a spus Stanley. „A stabilit un nou standard pentru a ieși din scenă cu zgomot.”

Potrivit lui Stanley, Rush a numit submersibilul său condamnat „Titan” după vaporul fictiv din nuvela „Futility” din 1898, scrisă de Morgan Robertson. În poveste, vasul britanic se scufundă în Atlanticul de Nord după ce lovește un aisberg – într-un mod bizar de asemănător cu soarta reală a Titanicului, petrecută 14 ani mai târziu.

Stanley a afirmat că, pentru a-și extinde prezența în mitologia Titanicului, „Rush avea nevoie să provoace mai mult decât propria moarte – și trebuia să fabrice cu bună știință un vas ‘inutil’, mascat cu un nume titanic, ca armă a crimei”, scrie Frank.

„Capcană pentru miliardari”

Colegul pasionat de submersibile a mai susținut că Rush a proiectat Titanul să fie o „capcană pentru miliardari”.

Întrebat dacă crede cu adevărat că Rush a intenționat să-i ucidă pe toți cei de la bord într-un proiect sinucigaș alimentat de vanitate, Stanley nu a ezitat: „Știu că asta s-a întâmplat.”

Cu patru ani înainte de dezastrul Titanului, Stanley l-a însoțit pe Rush într-o scufundare de test în Bahamas. Împreună cu alți doi pasageri, au atins o adâncime record, comparabilă cu cea a Titanicului – 12.336 de picioare (aproximativ 3.760 metri).

A doua zi după acea scufundare, Stanley i-a scris un e-mail lui Rush, ridicând semnale de alarmă cu privire la ceea ce el considera a fi probleme serioase de siguranță.

Îngrijorările lui veneau din niște sunete amenințătoare, ca niște împușcături, care se auzeau la fiecare 3–4 minute în timpul coborârii de mai multe ore.

Stanley l-a implorat pe Rush să amâne orice alte scufundări, în special cele cu pasageri plătitori, până când problema putea fi investigată corespunzător.

„Nu cred că ar trebui să continui cu scufundările către Titanic în acest sezon... Cred că vei ceda presiunilor create de tine însuți, parțial dictate de ego, pentru a face ceea ce alții au spus că e imposibil”, a scris Stanley.

Într-un răspuns furios, Rush i-a ordonat lui Stanley să-și țină părerile pentru el, insistând că nu fusese invitat la test pentru a comenta designul sau siguranța submersibilului Titan.

„Îți apreciez experiența și sfaturile în multe domenii, dar nu în evaluarea carcaselor din fibră de carbon… Sper că tu, dintre toți oamenii, te vei gândi de două ori înainte să îți exprimi părerea în domenii în care nu ești complet pregătit”, a replicat Rush.

Toate avertismentele au fost ignorate

Refuzând să cedeze, Stanley i-a desenat lui Rush un tablou sumbru despre ceea ce l-ar putea aștepta dacă va continua pe drumul imprudenței.

„Cum îmi place mie să iau deciziile este să iau în calcul cel mai rău scenariu. Cel mai rău scenariu dacă amâni scufundarea până identifici defectul care produce toate acele sunete este să ai niște clienți dezamăgiți și pierderi financiare”, a scris Stanley.

„Cel mai rău scenariu dacă mergi mai departe și ignori strigătele carcasei presupune ca [rivalul și CEO-ul Triton Submarines] Patrick Lahey și un oligarh rus să bâjbâie printre rămășițele unei epave în niște păpuși rusești, într-un documentar TV, explicând cum s-a întâmplat tragedia.”

Pe 18 iunie 2023, submersibilul Titan s-a scufundat în apele Atlanticului pentru o misiune către epava Titanicului, având la bord cinci persoane, inclusiv fondatorul OceanGate, Stockton Rush. La scurt timp după ce a pierdut contactul cu nava de suport, Titan a fost dat dispărut, declanșând o amplă operațiune de salvare. După patru zile, Garda de Coastă a confirmat că aparatul a suferit o implozie catastrofală, toți pasagerii fiind uciși pe loc. Experți ca Karl Stanley susțin că tragedia putea fi evitată, acuzând utilizarea riscantă a unui tub din fibră de carbon și presiunile financiare.

Ulterior, imaginea lui Rush s-a schimbat radical: de la pionier visător, la lider neglijent, acuzat că a ignorat avertismentele privind siguranța. Fostul său coleg, David Lochridge, a declarat că Rush era mai interesat de profit decât de știință. Rush chiar sugerase public că „siguranța e o pierdere de timp”. Mulți cred că, dornic de notorietate și bani, Rush a acceptat riscuri enorme. După tragedie, OceanGate și-a închis definitiv activitatea, iar epava Titanului a fost găsită la circa 500 de metri de Titanic.