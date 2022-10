WSJ: FBI investighează un posibil transfer de tehnologie de către un producător de camioane în China

Agențiile de aplicare a legii studiază legăturile companiei americane TuSimple Holdings Inc. cu compania chineză Hydron Inc.

Oamenii legii americani suspectează TuSimple Holdings Inc., cu sediul în SUA, care dezvoltă camioane cu conducere autonomă, că ar putea transfera tehnologie în China, conform The Wall Street Journal, care citează surse.

Biroul Federal de Investigații (FBI), Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și Comisia pentru Investiții Străine efectuează investigații paralele asupra relațiilor TuSimple Holdings Inc. cu compania chineză Hydron Inc., care dezvoltă camioane cu hidrogen și este condusă de unul dintre co-fondatorii producătorului american.

Oficialii FBI și SEC investighează dacă șefii TuSimple Holdings Inc., în special CEO-ul, ar fi putut să-și fi încălcat obligațiile de administrator și legile privind valorile mobiliare, nedezvăluind în mod corespunzător relația dintre companii. În plus, forțele de ordine investighează drepturile de proprietate intelectuală ale Hydron Inc și dacă investitorii TuSimple Holdings Inc. au fost înșelați prin trimiterea tehnologiei în China.