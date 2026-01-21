Vicepreședintele SUA și soția sa așteaptă al patrulea copil. „Suntem foarte entuziasmați să împărtășim vestea”

Vicepreședintele SUA JD Vance și soția sa, Usha Vance (39 de ani), au anunțat marți că așteaptă al patrulea copil.

„Suntem foarte entuziasmați să împărtășim vestea că Usha este însărcinată cu al patrulea nostru copil, un băiat”, au declarat cei doi într-o postare pe Instagram.

„Usha și bebelușul se simt bine, iar noi așteptăm cu nerăbdare să-l întâmpinăm la sfârșitul lunii iulie.”

Vicepreședintele și soția sa și-au exprimat recunoștința față de medicii militari care au avut grijă de familia lor, precum și față de personalul lor, scrie CBS News.

La fel ca soțul său, Usha provine dintr-un mediu modest, dar a demonstrat că munca asiduă și educația sunt cheia succesului. Părinții ei, imigranți din India, au ajuns în America în anii '70 și au devenit profesori. În San Diego, Usha a crescut într-o familie hindusă unde învățătura era esențială.

A urmat cursurile prestigioasei Yale Law School, unde l-a întâlnit pe JD.

Usha şi JD Vance sunt căsătoriți din 2014 și au trei copii: fiii Ewan, de 8 ani, şi Vivek, de 5 ani, şi fiica Mirabel, de 3 ani.

Deși Usha a fost foarte implicată în campania lui JD, ea a preferat să rămână „în afara reflectoarelor”. Totuși, susținerea ei activă pentru Trump i-a surprins pe mulți, mai ales având în vedere pozițiile sale mai degrabă moderate și apolitice din trecut.