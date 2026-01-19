Un videoclip-satiră cu un „viking” într-o cadă cu roţi urmărit de agenţii ICE în Minnesota a cucerit reţelele sociale

Un videoclip generat cu AI, în care un „viking” într‑o cadă cu roți este urmărit pe străzile din Minnesota de agenți ai ICE, a devenit viral, declanșând valuri de umor și ironii pe rețelele sociale.

Minnesota a devenit recent epicentrul unor confruntări dure între agenții U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) și comunitățile locale, ca parte a unei operațiuni federale masive de aplicare a legilor privind imigrația, denumită „Operațiunea Metro Surge”. Prezența numeroșilor agenți, protestele și incidentele reale au alimentat nemulțumiri și critici dure privind metodele și amploarea intervențiilor federale.

În acest context tensionat, au apărut videoclipuri satirice și creații generate de inteligența artificială care ironizează situația.

Unul dintre cele mai recente şi mai distribuite, realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale, îl arată pe un bărbat îmbrăcat într-un costum de viking, așezat într-o cadă cu roți, „urmărit” de un grup de agenți ICE pe străzile din Minneapolis. Înregistrarea include şi o voce care comentează în stil alert şi ironic în acelaşi timp, ca şi cum evenimentul ar fi transmis în regim de breaking news la o televiziune.

Videoclipul a fost distribuit masiv pe reţelele de socializare şi a stârnit comentarii amuzante pe platforme precum X (fost Twitter), Threads și Reddit.

Utilizatorii au glumit despre „vikingul care a venit să se răzbune” sau despre abilitățile sale de a conduce o cadă mai bine decât agenții ICE.

* „Minnesota: acasă la vikingi… și la polițiștii urmărind căzi”

* „Sper că a reușit să le scape!”

* „Acest viking chiar știe să manevreze o cadă mai bine decât ICE!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de americani.

Comunitatea norvegiană din Minnesota, una dintre cele mai numeroase din Statele Unite, a contribuit la popularizarea ironiei, deoarece imaginea „vikingului modern” rezonează cu identitatea locală și simbolurile culturale nordice.

„Vikingul în cadă” nu este singura satiră la adresa politicii extrem de dure a lui Donald Trump împotriva imigranţilor. Alte videoclipuri virale înfăţişează agenți ICE alunecând pe zăpadă, protestatari fugind printre agenți sau alte scene absurde surprinse de camerele telefoanelor.

Chiar și persoane publice au fost păcălite. Un fost consilier din administrația Biden a republicat videoclipul crezând că este real, înainte de a șterge postarea după ce a aflat că era o creație AI menită să ironizeze situația tensionată din Minnesota.