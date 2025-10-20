Turn de vânătoare descoperit în Florida, cu vedere spre zona unde Donald Trump coboară din Air Force One

Agenții Serviciilor Secrete au găsit un „turn de vânătoare suspect” cu vedere la zona în care președintele debarcă din Air Force One.

Serviciul Secret al SUA a descoperit un turn de vânătoare suspect, cu vedere directă la locul în care președintele Donald Trump iese din Air Force One pe Aeroportul Internațional Palm Beach, au declarat oficialii pentru Fox News.

Agenții au găsit turnul joi, iar FBI conduce acum o investigație. Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că la turnul de vânătoare nu a fost localizată nicio persoană.

„Înainte de întoarcerea președintelui la West Palm Beach, USSS a descoperit ceea ce părea a fi un turn de vânătoare ridicat în raza vizuală a zonei de aterizare a Air Force One”, a declarat Patel pentru Fox News Digital. "Nicio persoană nu a fost localizată la fața locului. FBI a preluat de atunci conducerea investigației, trimițând resurse pentru a colecta toate dovezile de la fața locului și desfășurând capacitățile noastre de analiză a telefoanelor mobile."

Șeful departamentului de comunicații al USSS, Anthony Guglielmi, a confirmat, de asemenea, că organizația „lucrează îndeaproape” cu FBI, precum și cu forțele de ordine din comitatul Palm Beach.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru Fox News Digital că turnul pare să fi fost amenajat „cu luni în urmă”.

Ancheta vine la câteva săptămâni după ce Ryan Routh a fost găsit vinovat de încercarea de a-l asasina pe Trump pe un teren de golf din Palm Beach, dintr-un cuib de lunetist pe care l-a instalat în tufișuri de-a lungul unei linii de gard.

Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost acuzat de cinci infracțiuni federale, printre care tentativă de asasinare a unui candidat prezidențial important, agresarea unui ofițer federal și mai multe infracțiuni cu arme de foc.

Această tentativă a venit după un alt atac în care Trump a fost împușcat în ureche în timpul unui miting de campanie, anul trecut.