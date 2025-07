Video 13 iulie: Un an de la tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, în timpul unui miting electoral

În ziua de 13 iulie, s-a născut celebrul actor american Harrison Ford, iar președintele Donald Trump a supraviețuit unei tentative de asasinat în 2024.

100 î.Hr: Se naște conducătorul roman Iulius Caesar

Născut pe 13 iulie anul 100 î.Hr, la Roma, Iulius Caesar rămâne în istorie pentru activitatea sa ca general roman, cuceritor al Galiei și dictator, care a lansat o serie de reforme politice și sociale.

În anii 50 î. Hr., Caesar a desfășurat campanii militare împotriva triburilor galice, pe care le-a cucerit, transformând Galia în provincie romană. Tot în această perioadă, Senatul i-a ordonat să se întoarcă la Roma și să renunțe la dreptul de a conduce armata, însă acesta a refuzat să asculte ordinul, motiv pentru care a fost acuzat de insubordonare și trădare.

După o serie de lupte purtate cu trupele senatoriale, conduse de Pompei, cel din urmă a fost înfrânt, pe teritoriul Greciei și a fugit în Egipt, sperând să reușească să câștige timp pentru a se regrupa. Odată ajuns în Alexandria, Pompeius Maximus a fost prins de egipteni și executat, iar capul său i-a fost oferit lui Caesar.

Iulius Caesar a murit pe 15 martie 44 î.e.n, după ce a fost asasinat în timpul unei ședințe a Seantului, la care inițial se gândise să nu participe.

Când a intrat Caesar în sală, senatorii s-au rdicat în semn de respect, iar cei care aveau să comploteze la ucidera lui stăteau aproape de el. La un moment-dat au năpustit asupra lui și l-au înjunghiat de mai multe ori.

În timul luptelor, Caesar a pimit 22 de lovituri, dintre care una singură fost letală.

1942: Se naște actorul american Harrison Ford

Harrison Ford s-a născut pe 13 iulie 1942, în Chicago, statul american Illinois, avându-i ca părinți pe Dorothy (Nidelman), actriță de radio, și Christopher Ford (născut John William Ford), actor devenit director de publicitate.

După ce a renunțat să mai studieze la Ripon College din Wisconsin, unde a făcut actorie, a semnat un contract la Hollywood cu Columbia, iar, mai târziu, cu Universal.

Rolurile sale în filme și seriale precum „Ironside” (1967), „The Virginian” (1962) au rămas secundare și, descurajat, s-a orientat către o carieră în tâmplărie.

Cu toate acestea, patru ani mai târziu, a revenit în forță în rolul lui Bob Falfa din „American Graffiti” (1973). Patru ani mai târziu, a avut un succes colosal cu rolul lui Han Solo în „Star Wars: Episode IV - A New Hope” (1977). După încă patru ani, Ford a interpretat rolul lui Indiana Jones în „Raiders of the Lost Ark” (1981).

Patru ani mai târziu, a fost nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur pentru rolul lui John Book din filmul „Witness” (1985). O altă nominalizare la Globul de Aur i-a fost acordată pentru rolul doctorului Richard Kimble din The Fugitive (1993).

Ford este pilot privat atât de avioane cu aripi fixe, cât și de elicoptere și deține o fermă de 800 de acri (3,2 km2) în Jackson, Wyoming, aproximativ jumătate din aceasta fiind donată ca rezervație naturală.

În mai multe rânduri, Ford a furnizat personal servicii de urgență cu elicopterul la cererea autorităților locale, într-un caz salvând un drumeț afectat de deshidratare. A început antrenamentul de zbor în anii 1960.

1953: Se naște Violeta Dinescu, pianistă și compozitoare română

Violeta Dinescu s-a născut pe 13 iulie 1953. Aceasta este pianistă, compozitoare și cadru universitar, și trăiește în Germania încă din 1982.

Muziciana Violeta Dinescu a avut contactul cu muzica încă din copilărie, la 4 ani, părinții ei orientând-o însă în școală spre un profil real, pe care l-a parcurs la Liceul „Gheorghe Lazăr” din București, absolvând-ul în 1972.

După anii de formare, V. Dinescu a predat între anii 1978-1982 la Școala de Muzică „George Enescu” din București, emigrând apoi în Germania.

Compozitoarea se declară profund atașată de spațiul românesc. O mare parte din creația sa stă sub semnul folclorului, artista fiind încă din anii de studiu interesată de cercetarea etnomuzicologică.

Mutarea în Germania, care a avut loc în anul 1982, nu a fost una premeditată, după cum reiese din destăinuirea Violetei Dinescu.

„Nu am plecat din România cu intenția de a rămâne definiv, ci m-am dus pentru câteva zile la Mannheim pentru a primi un premiu de compoziție”, a povestit compozitoarea.

Cu acea ocazie i-a fost oferită o bursă de trei luni, pentru care compozitoarea a cerut prelungirea vizei, refuzată însă de Ambasada Română, fapt ce a trezit frica de întoarcere pe meleagurile românești.

1995: Republica Moldova devine membru al Consiliului Europei

Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei pe 13 iulie 1995, devenind parte a unei comunități de state angajate în apărarea drepturilor omului, democrației și statului de drept.

Potrivit MAE de la Chișinău, în prezent, Moldova face parte din 98 de convenții ale Consiliului Europei, printre care:

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale

Carta europeană a autonomiei locale

Carta socială europeană

Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Convenția europeană privind combaterea traficului de persoane

2018: Se stinge din viață actorul Cornel Gârbea

Pe 5 septembrie 1928, la Cluj, se naște Cornel Gârbea, care rămâne cunoscut pentru rolurile sale în filmele regizate de Sergiu Nicolaescu dar și pentru activitatea sa de la Teatrul Mic, scrie Click!.

Acesta a jucat în filme precum „Dacii” (1967), „Mihai Viteazul” (1970), în rolul lui Baba Novac, „Un comisar acuză” (1974), „Păcală”, „Nea Mărin Miliardar” (1979), „Ultima noapte de dragoste” (1980), „Secretul lui Bachus” (1984), „Ciuleandra” (1985) și „Triunghiul Morții” (1999).

În ziua de 13 iulie 2018, actorul se stinde din viață la vârsta de 90 de ani,

„Actorul a trecut în nefiinţă vineri, 13 iulie. Informaţia a fost anunţată Uniunii de către familia lui Cornel Gârbea”, a anunţat preşedintele Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film, conform Agerpres.

2019: Simona Halep o învinge pe Serena Williams, la Wimbledon

Pe 13 iulie 2019, Halep a câștigat al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după ce a învins-o în finala de la Wimbledon, 6-2, 6-2, pe Serena Williams.

„A fost cel mai bun meci al meu”, a declarat jucătoarea, care la acea vreme avea 27 de ani.

Pentru Williams, în vârstă atunci de 37 de ani, a fost a treia înfrângere într-o finală importantă în ultimele 12 luni.

„A jucat extraordinar, iar eu am fost puțin paralizată”, a declarat ea.

2024: Donald Trump este rănit într-o tentativă de asasinat

Pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting electoral din Pennsylvania, Donald Trump, pe atunci candidat la alegerile prezidențiale din SUA, a scăpat de o tentativă de asasinat. Un glonț l-a atins pe politicianul republican în lobul urechii.

Serviciile de Securitate l-au scos de urgență de pe scenă pe Trump. FBI a dezvăluit identitatea atacatorului.

Atacatorul a fost Thomas Crooks, care atunci avea 20 de ani și care a fost doborât de Secret Service. Crooks a folosit o puşcă automată AR-15 cu pat rabatabil, ceea ce potrivit lui Wren a contribuit la faptul că nu a fost observat înainte de a-i răni pe Trump şi pe doi participanţi la miting şi de a-l împuşca mortal pe altul.

Directorul FBI le-a mai declarat parlamentarilor că Crooks a pilotat o dronă la circa 180 de metri de scena de pe care urma să vorbească Trump la miting şi a transmis în direct imagini timp de circa 11 minute, cu aproximativ două ore înainte de eveniment.

După incident, președintele de la acea vreme, Joe Biden, a declarat că, în SUA, „nu există loc pentru acest tip de violență”.

„În America nu există loc pentru acest tip de violență, sau pentru orice violență de altfel. O tentativă de asasinat este împotriva a tot ceea ce reprezentăm ca națiune. Totul. Nu ne reprezintă ca națiune. Nu este America. Și nu putem permite să se întâmple asta. Unitatea este cel mai evaziv obiectiv dintre toate, dar nimic nu este la fel de important ca asta acum: Unitatea”, a declarat Biden, conform CNN.