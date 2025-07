Trump versus Murdoch: un conflict cu mize mediatice uriașe

Relația complexă și, adesea, tensionată dintre președintele american Donald Trump și magnatul media Rupert Murdoch a cunoscut un nou episod dramatic. Trump a intentat vineri un proces împotriva companiei News Corporation, care deține Wall Street Journal, susținând că a fost defăimat printr-un articol publicat recent.

La baza plângerii se află un articol apărut joi în Wall Street Journal, care detaliază presupusa existență a unui mesaj cu tentă sexuală, semnat de Trump, în albumul aniversar al lui Jeffrey Epstein, finanțistul pedofil decedat în 2019 în condiții controversate. Albumul ar fi fost întocmit de Ghislaine Maxwell, partenera și complicea acestuia, ulterior condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori, scrie The Hill.

Publicația susține că mesajul – care ar fi conținut o schiță nud și urări cu subînțeles – purta semnătura lui Trump. Acesta neagă categoric autenticitatea scrisorii și susține că este o fabricație „grosolană”, cu intenție clară de a-i afecta imaginea publică. „Nu sunt cuvintele mele, nici stilul meu. Și nici nu fac desene,” a declarat fostul președinte într-o postare online.

Răspunsul președintelui a fost prompt, dar pentru cine a urmărit parcursul său public, și puțin credibil. În anii 2000, Trump a oferit în mod repetat desene pentru acțiuni caritabile, mai ales în New York, iar stilul – minimalist, în linii groase de marker negru – apare în mai multe astfel de donații.

Într-una dintre cărțile sale de memorii, Trump Never Give Up, fostul lider republican chiar povestea cu relaxare cum, desenând „un orizont de zgârie-nori” și adăugându-și semnătura, putea obține mii de dolari pentru organizațiile care oferă hrană persoanelor vulnerabile, relatează The New York Times.

O galerie de schițe pentru „cauze bune”

În ciuda afirmației sale recente – „Arta nu este punctul meu forte” – desenele semnate de Donald Trump s-au vândut bine. Un peisaj urban al Manhattanului, realizat în 2003, a fost donat pentru o licitație organizată în beneficiul Capuchin Food Pantries. Alte două schițe, datate 2005, reprezentând tot silueta orașului, au fost oferite în sprijinul combaterii analfabetismului și al adăposturilor pentru persoanele fără locuință.

În 2006, Trump a semnat și o schiță a Podului George Washington din New Jersey, iar o alta – descrisă de casa de licitații drept „copacul banilor” – s-a vândut cu 8.500 de dolari.

Toate aceste lucrări arată că Donald Trump nu doar că „desenează”, ci și că a făcut-o cu regularitate, chiar dacă ocazional și probabil fără ambiții artistice reale.

Trump afirmă că l-a contactat personal pe Murdoch pentru a opri publicarea articolului, fără succes. Reacția nu s-a lăsat așteptată: „Am să-l dau în judecată, și pe el, și ziarul lui de mâna a treia,” a transmis președintele pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, unde a adăugat că așteaptă „cu interes” ca Murdoch să fie citat ca martor.

O relație de cooperare oportunistă

Este, de fapt, o reactivare a unui conflict latent între cei doi: o relație de cooperare oportunistă, pigmentată cu episoade de tensiune încă din perioada primei candidaturi a lui Trump în 2016. În acel an, Murdoch l-a criticat public după ce acesta l-a ironizat pe John McCain, dar a sfârșit prin a susține că partidul republican ar trebui să se alinieze în spatele lui Trump, dacă va câștiga nominalizarea.

De-a lungul mandatului său, Trump și Murdoch au menținut un canal de comunicare constant, presa americană notând că discuțiile între cei doi aveau loc aproape zilnic. Însă, începând cu alegerile din 2020 și, mai ales, după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, tonul s-a schimbat radical. Documentele apărute în procesul Dominion Voting Systems au dezvăluit că Murdoch și-a exprimat dezaprobarea față de strategia lui Trump, considerând că acesta a făcut „un deserviciu imens” Americii, promovând ideea de fraudă electorală.

Tensiunile au continuat și în timpul campaniei pentru alegerile din 2024. Trump a acuzat în mod repetat că Fox News și Wall Street Journal, ambele controlate de Murdoch, favorizează alți candidați, în special pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis. „Murdoch este un globalist. Eu sunt pentru America, și așa va fi mereu,” declara Trump anul trecut.

Pe acest fundal deja inflamabil, apariția articolului despre presupusa scrisoare din albumul Epstein a fost percepută de Trump ca un atac concertat asupra imaginii sale. Murdoch, în schimb, pare să își asume riscul unui conflict cu cel cel mai puternic om din lume.

Miza este una dublă. Pentru Trump, ostilitatea Fox News ar putea eroda susținerea electoratului de bază, întrucât postul rămâne principala sursă de informare pentru publicul conservator. Pe de altă parte, și Murdoch riscă: în trecut, după alegerile din 2020, Fox News a pierdut audiență în favoarea unor canale și mai radicale, precum Newsmax, tocmai din cauza poziționării sale mai reținute față de acuzațiile de fraudă.

Într-un email intern din acea perioadă, dezvăluit ulterior, Murdoch afirma: „Vrem să-l facem pe Trump un non-subiect.” Acum, realitatea pare să infirme dorința mogulului: Trump rămâne în centrul scenei politice și mediatice.

Strategia lui Murdoch

Pentru analiștii de media, distanțarea Wall Street Journal de Trump nu echivalează însă cu o ruptură totală între Murdoch și liderul de la Casa Albă. Fox News, canalul-fanion al conglomeratului mediatic și un actor major în sfera conservatoare americană, continuă să difuzeze conținut favorabil lui Trump. Articolul despre Epstein a fost retrogradat pe site-ul Fox într-o secțiune de opinie, fără vizibilitate notabilă.

Mai degrabă, spun specialiștii, Murdoch își menține poziția de jucător cu dublă strategie: WSJ se adresează electoratului conservator sceptic față de populismul trumpist, și Fox News pentru baza tradițională a susținătorilor MAGA. O rețetă care, în plan comercial, acoperă ambele direcții ideologice ale dreptei americane.

Totodată, conflictul actual scoate în evidență tensiunile interne din universul mediatic pro-Trump. Personalități precum Tucker Carlson sau Laura Loomer au acuzat lipsa de acțiune în ceea ce privește desecretizarea documentelor legate de Jeffrey Epstein. În același timp, alți aliați ai lui Trump insistă pe ideea că întreaga poveste este o „înscenare”.

În acest context, Rupert Murdoch apare ca un actor experimentat, cu instincte politice consolidate în decenii de influență asupra liderilor de pe ambele maluri ale Atlanticului. Spre deosebire de noii veniți în peisajul media, Murdoch a învățat să joace la dublu – fără să devină vulnerabil în fața unui singur om politic, fie el și Donald Trump, subliniază The Guardian.

După cum nota recent un analist american: „Dacă vrei să fii mogul media în America, trebuie să știi când să te apropii și când să te retragi. Murdoch pare să știe exact când să facă ambele lucruri.”

Deși un eventual acord extrajudiciar nu este exclus, dacă cei doi aleg să continue acest drum al confruntării, efectele se vor resimți nu doar în instanță, ci și în spațiul public și în structura peisajului mediatic american.