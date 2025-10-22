Trump, încurcat de problema despăgubirilor de milioane de dolari pe care le cere Departamentului de Justiție: „Mă dau în judecată, nu-i așa?”

Preşedintele Donald Trump cere Departamentul de Justiţie despăgubiri de 230 de milioane de dolari pentru anchetele cu care s-a confruntat înainte de a reveni la Casa Albă, au declarat pentru ABC News surse familiarizate cu problema. Acest acord extraordinar ar avea nevoie de aprobarea unor înalţi funcţionari din Departamentul Justiţiei care anterior au fost chiar avocaţii lui Trump sau i-au reprezentat pe apropiaţii săi.

Avocații au depus două plângeri administrative separate, în 2023 şi 2024, când actualul președinte nu mai era în funcție.

Una dintre ele privește ancheta privind legăturile campaniei sale electorale din 2016 cu guvernul rus.

A doua plângere, care a fost făcută publică anul trecut, se referă la acuzaţii conform cărora Trump a fost urmărit penal în mod abuziv de către consilierul special de atunci, Jack Smith, respectiv drepturile sale la viaţă privată au fost încălcate de FBI, care i-a percheziţionat proprietatea Mar-a-Lago în căutarea unor documente clasificate, în august 2022.

Într-o discuție în Biroul Oval, săptămâna trecută, alături de procurorul general Pam Bondi, directorul FBI Kash Patel şi procurorul general adjunct Todd Blanche, președintele american a făcut referire la negocierile şi natura neobişnuită a faptului că Departamentul de Justiţie ar urma să plătească o despăgubire unui preşedinte în funcţie.

„Am un proces care mergea foarte bine, iar când am devenit preşedinte, am spus: «Într-un fel, mă dau în judecată pe mine însumi». Nu ştiu cum se va soluţiona procesul, voi spune să-mi daţi atâţia dolari şi nu ştiu ce să fac în legătură cu procesul”, a spus Trump. „Arată cam rău, mă dau în judecată pe mine însumi, nu?” a continuat el.

Conform reglementărilor, orice acord ar trebui să fie aprobat fie de procurorul general adjunct, fie de procurorul general asociat. Todd Blanche l-a reprezentat pe Trump atât în cazul documentelor clasificate, cât şi în cazul din 6 ianuarie intentat de Smith. Procurorul general adjunct, Stan Woodward, l-a reprezentat pe Walt Nauta, co-inculpatul lui Trump în cazul documentelor clasificate.

Trump a pledat nevinovat în ambele cazuri, înainte ca acestea să fie clasate în urma realegerii lui Trump, datorită unei politici de lungă durată a Departamentului de Justiţie care interzice urmărirea penală a unui preşedinte în exerciţiu.

„Eu sunt cel care ia decizia, nu-i aşa?”

Întrebat, marţi, de reporteri în Biroul Oval în legătură cu această chestiunei, Trump a declarat: „Nici măcar nu vorbesc cu ei despre asta – tot ce ştiu este că mi-ar datora o mulţime de bani, dar eu nu, nu urmăresc banii. I-aş dona în scopuri caritabile sau ceva de genul ăsta”.

„Este interesant, pentru că eu sunt cel care ia decizia, nu-i aşa?”, a continuat Trump. „Şi ştiţi că decizia ar trebui să treacă pe la biroul meu şi este extrem de ciudat să iau o decizie în care eu mă plătesc pe mine. Cu alte cuvinte, v-aţi confrunat vreodată cu un caz în care trebuie să decideţi cât să vă plătiţi pe voi înşivă ca despăgubiri? Dar am suferit daune foarte mari şi orice bani aş primi, i-aş dona în scopuri caritabile”, a spus Trump.

Întrebat dacă Blanche sau Woodward ar fi în conflict de interese în cazul semnării unei astfel de înţelegeri, un purtător de cuvânt al Departamentului Justiţiei a declarat pentru ABC News: „În orice circumstanţă, toţi funcţionarii Departamentului Justiţiei urmează îndrumările funcţionarilor responsabili cu etica profesională”.

Departamentul Justiţiei a refuzat să comenteze cu privire la stadiul negocierilor.

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a iniţiat o serie de proceduri judiciare împotriva mass-media şi a altor organizaţii pe care le acuză de părtinire, obținând sume uriașe de bani în unele cazuri, potrivit news.ro.