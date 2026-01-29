Ce beneficii poate aduce acordul comercial istoric dintre UE și India. Profesor de economie: „Efectele pozitive ar putea fi semnificative”

Negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și India deschid o perspectivă economică extrem de valoroasă pentru exportatorii europeni. În acest context, România se află într-o poziție privilegiată, gata să valorifice accesul la una dintre cele mai mari piețe de consum din lume. Profesorul de economie mondială Christian Năsulea explică într-o analiză pentru „Adevărul” care sunt avantajele strategice ale acestui parteneriat, în special pentru sectorul auto autohton.

Deși discuțiile tehnice despre tarife și standarde continuă, miza principală a acordului rămâne accesul producătorilor europeni la o piață în plină expansiune. Pentru economia românească, acest tratat reprezintă o foarte bună oportunitate.

Automobilele românești, gata să cucerească piața indiană

Cel mai important câștigător al acestui acord se prefigurează a fi industria auto. Modelele produse în România, deja consacrate în Europa pentru fiabilitate și costuri optime, se potrivesc perfect profilului cumpărătorului din India.

„Principalul avantaj este că producătorii auto europeni vor avea acces la o piață foarte mare, pe care unele modele europene își vor găsi ușor locul. România, de exemplu, are șanse să profite foarte mult de acest acord, deoarece două dintre cele mai bine vândute mașini la nivel european în 2025 sunt competitive ca preț și calitate. Aceste modele sunt utilizate pe scară largă și exportate în întreaga lume datorită raportului excelent calitate-preț”, a explicat Christian Năsulea.

Pe de altă parte, profesorul de economie ține să sublinieze că agricultorii vor fi protejați în fața unor eventuale importuri sub standardele europene.

„Producătorii din agricultură vor fi protejați de produse mai ieftine care ar putea veni din India, ceea ce în același timp va proteja, între ghilimele, și consumatorii acelor produse. Este important de menționat că, chiar dacă taxele vamale ar fi reduse la zero pentru toate produsele, barierele non-tarifare existente în comerțul între UE și alte regiuni ale lumii vor rămâne în continuare în vigoare”, arată Năsulea.

Beneficii pentru sănătate și piața muncii

Dincolo de bunurile fizice, acordul vizează și transferul de resurse vitale pentru viitorul Europei: medicamente și capital uman. India, un gigant al industriei farmaceutice, poate deveni un partener cheie în strategia UE de reducere a costurilor din sistemul de sănătate.

„Un alt avantaj potențial se referă la industria farmaceutică. Deși nu imediat, există speranța ca, în viitor, să putem beneficia de medicamente mai accesibile din India, care să reducă costul tratamentelor în UE. India este cunoscută ca sursă de medicamente mai ieftine. Și chiar dacă companiile trebuie să respecte standardele europene, efectele pozitive ar putea fi semnificative, mai ales pentru medicamentele foarte costisitoare în prezent”, evidențiază profesorul Năsulea.

De asemenea, acordul propune soluții pentru criza forței de muncă din Europa, prin atragerea de indieni cu înaltă calificare.

„Un alt beneficiu este accesul mai larg la sistemul educațional și piața muncii pentru absolvenți indieni cu performanțe bune, ceea ce ar putea aduce profesioniști calificați în UE, contribuind la economia, societatea și demografia europeană. Evident, există și riscuri, iar succesul depinde de modul în care vor fi aplicate regulile și standardele privind integrarea și migrația”, explică economistul.

Un acord complex

Deși entuziasmul este justificat de oportunitățile specifice, Christian Năsulea atrage atenția asupra complexității negocierilor. Acordul nu elimină total barierele, ci creează culoare de tranzit pentru domeniile unde interesele coincid.

„Răspunsul este unul foarte complex. (...) După calculele pe care le-am văzut eu, aproximativ 90% dintre produsele care fac obiectul tranzacțiilor efective între UE și India nu ar fi vizate, ceea ce înseamnă că nu putem vorbi, de fapt, despre un acord de liber schimb în adevăratul sens al cuvântului, pentru că există mult prea multe restricții, care, în general, vizează tocmai acele domenii în care există legături comerciale semnificative”, detaliază Năsulea.

Totuși, chiar și cu menținerea unor standarde europene riguroase – care uneori fac dificilă intrarea produselor indiene pe piața comunitară – avantajul net pentru România rămâne clar.

„Standardele exagerat de ridicate afectează atât consumatorii, care plătesc mai mult, cât și producătorii europeni”, menționează profesorul, referindu-se la necesitatea unui echilibru între protecția consumatorului și fluidizarea comerțului.