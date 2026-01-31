search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Trump a primit o nouă listă de opțiuni privind o intervenție în Iran. Care ar avea gradul cel mai mare de risc

Publicat:
Ultima actualizare:

Președintelui american Donald Trump i s-a prezentat o listă mai largă de opțiuni privind o posibilă intervenție militară în Iran față de în urmă cu două săptămâni, în contextul protestelor în masă, acestea vizând atât programul nuclear și de rachete, cât și slăbirea liderului suprem al Iranului, a relatat NYT, citând oficiali.

sua iran

Oficialii americani au declarat că Trump nu a autorizat încă acțiuni militare și nu a decis încă în privința opțiunilor prezentate de Pentagon, care ar include chiar o intervenție terestră asupra unor ținte specifice, rămânând deschis unei soluții diplomatice și oferind Iranului semnale în acest sens.

În ultimele zile, președintele american a reflectat asupra întrebării dacă schimbarea regimului ar fi o opțiune viabilă.

„Președintele a declarat că speră că nu va fi necesară nicio acțiune, dar regimul iranian ar trebui să încheie o înțelegere înainte de a fi prea târziu”, a transmis Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

În contextul protestelor care au cuprins Iranul în urmă cu câteva săptămâni, administrația Trump a cântărit atacuri împotriva programului nuclear iranian, precum și atacuri asupra unor ținte simbolice, precum sediul Gardienilor Revoluției, forța paramilitară responsabilă pentru o bună parte din reprimarea brutală a protestelor.

Președintele american pare ca cel puțin să fi amânat o acțiune după ce autoritățile iraniene au declarat că au anulat sute de execuții programate, iar Israelul și națiunile arabe i-au cerut președintelui să amâne sau să nu efectueze atacuri.

Între timp însă, datele problemei s-au schimbat, iar SUA țintesc problema delicată care a făcut să eșueze negocierile de până acum: programul nuclear al Iranului.

În prezent, Trump folosește o tactică similară celei care a precedat înlăturarea și arestarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, acumulând forțe în cadrul unei campanii de presiune, însă cazul Iranului este unul diferit.

Oficialii sunt sceptici că Teheranul ar accepta condițiile cerute de Statele Unite, care includ predarea întregului stoc de uraniu îmbogăţit, plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acţiune şi încetarea sprijinului pentru o serie de grupări armate proxy din Orientul Mijlociu - Hamas, Hezbollah și rebelii houthi care operează în Yemen.

Un oficial american a declarat că Trump și principalii săi consilieri sunt conștienți de faptul că o operațiune în Iran ar fi mult mai dificilă decât ceea ce au făcut Statele Unite în Venezuela. Gradul de complexitate și pericol pentru forțele americane ar fi mult mai mare, iar Iranul este un adversar mult mai capabil decât Venezuela. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri Senatului că își imaginează că „ar fi mult mai complex” să gestionezi schimbarea de regim în Iran decât în ​​Venezuela.

Cea mai riscantă opțiune

Aceasta ar însemna trimiterea în secret a unor comandouri americane pentru a distruge sau a deteriora serios părți ale programului nuclear iranian care nu au fost deja avariate în bombardamentul american din iunie anul trecut. 

Forțele americane sunt antrenate pentru misiuni specializate, cum ar fi incursiuni în țări precum Iranul pentru a viza situri nucleare sau alte ținte de mare valoare.

Trump și-a exprimat în trecut rezervele cu privire la trimiterea forțelor americane la sol și a evocat în repetate rânduri operațiunea eșuată a președintelui Jimmy Carter din 1980 de salvare a 52 de ostatici americani ținuți în Iran, care ar fi produs o impresie profundă asupra sa.

O altă opțiune ar fi o serie de atacuri împotriva țintelor militare sau a liderilor Republicii Islamice, care să provoace o asemenea dezordine încât ar putea crea condițiile pentru ca forțele de securitate iraniene sau alte forțe să-l înlăture pe liderul suprem în vârstă de 86 de ani, ayatollahul Ali Khamenei. Nu este clar însă în acest scenariu cine ar guverna țara dacă liderul suprem ar fi înlăturat sau dacă vreun succesor ar avea cumva deschidere mai mare la negocieri cu Statele Unite.

Trump a dat un termen limită Iranului

„Vă pot spune că ei vor să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.

Întrebat dacă le-a dat iranienilor un termen limită, el a răspuns: „Da, şi ei înşişi îl ştiu cu certitudine”.

„Să sperăm că vom ajunge la un acord. Dacă aşa va fi, cu atât mai bine. Dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla”, a precizat Trump, care joi declarase că „speră” să nu fie nevoit să atace Iranul

Întrebat dacă intenţionează să reediteze în Iran planul aplicat în Venezuela, unde Statele Unite l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele Nicolas Maduro şi au preluat controlul asupra petrolului, Trump a refuzat să vorbească despre planurile sale militare.

„Nu vreau să vorbesc despre nimic ce are legătură cu planurile mele militare. Dar avem o flotă extrem de puternică în această regiune”, chiar mai mare decât cea din apropierea Venezuela, a indicat el.

De partea cealaltă, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a subliniat vineri că în acest stadiu nu este planificată nicio întâlnire pentru negocieri cu SUA.  „Dacă negocierile sunt juste şi echitabile, Republica Islamică Iran este pregătită să participe”, însă  capacităţile de apărare şi rachetele Iranului „nu vor face niciodată obiectul negocierilor”, a adăugat el.

SUA

