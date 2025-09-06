search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump a crezut că niște imagini din 2020 sunt actuale și a amenințat că trimite trupe armate în Portland: „Îi vom elimina”

0
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat să trimită trupe în Portland, Oregon, după ce a fost indus în eroare de un reportaj TV care a folosit imagini vechi din protestele masive din 2020, prezentându-le ca fiind recente. 

Președintele american a fost la un pas să dea ordinul de mobilizare / Sursa foto: EPA
Președintele american a fost la un pas să dea ordinul de mobilizare / Sursa foto: EPA

Președintele SUA a confundat protestele din 2025 cu demonstrațiile masive din 2020

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon, aparent fiind indus în eroare cu privire la amploarea unor mici proteste de acolo, după ce un reportaj TV a folosit în mod eronat imagini înregistrate în 2020, prezentându-le ca și cum s-ar fi petrecut în această vară, potrivit theguardian.com

„Voi spune asta: am urmărit astăzi, nu știam că asta încă se întâmplă, dar Portland este incredibil, ceea ce se întâmplă acolo”, a spus Trump. El a susținut apoi, greșit, că a văzut dovezi video ale „distrugerii orașului”.

De fapt, doar câțiva protestatari au demonstrat în acest an în fața unei facilități a Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) într-o zonă izolată a Portland, de-a lungul malului sudic, dar amploarea protestelor, care atrag cel mult câteva zeci de persoane, nu se compară cu protestele din 2020, după uciderea lui George Floyd, când mii până la zeci de mii de demonstranți se adunau în centrul orașului timp de luni de zile.

„Mergeți în Portland?” a întrebat un reporter. „Ei bine, o să mă uit acum pentru că nu știam că asta încă se întâmplă. Se întâmplă de ani de zile”, a răspuns președintele. El a explicat apoi cum a fost indus în eroare crezând pe nedrept că protestele masive din 2020 continuă și în prezent.

„Vom putea opri asta foarte ușor, dar Portland nu era pe lista mea, însă când am urmărit televizorul aseară, asta se întâmplă”, a spus Trump.

„Ca și alți primari din țară, nu am cerut – și nu avem nevoie de – intervenție federală”, a declarat primarul Portlandului, Keith Wilson, vineri. „Suntem mândri că poliția din Portland a protejat cu succes libertatea de exprimare, în timp ce a gestionat violențele ocazionale și distrugerea proprietăților care au avut loc în timpul protestelor la facilitățile ICE din Portland. Ne așteptăm ca acest loc și jumătatea de bloc din jurul său să rămână un punct de atracție pentru proteste. Portland va continua să se ridice la nivelul momentului, ca un oraș sanctuar mândru, luând măsuri legale pentru a proteja comunitatea și drepturile noastre.”

Președintele nu a menționat reportajul specific pe care se baza, dar Fox News a difuzat joi un material care combina imagini de la un protest recent din Portland, la care au participat câteva zeci de persoane, cu un clip viral din 2020 în care un protestatar, Christopher David, a fost pulverizat cu spray iritant în față de un agent federal, prezentat greșit ca fiind filmat în iunie anul acesta.

Reportajul s-a concentrat în principal pe un protest de marți în fața facilității, la care câțiva protestatari aduseseră o ghilotină ca recuzită, fiind apoi stropiți cu substanțe chimice de ofițerii federali.

După ce a văzut imaginile, Trump a spus că protestatarii„sunt teroriști plătiți”

„Aceștia sunt teroriști plătiți”, a spus președintele, răspândind din nou o teorie a conspirației nefondată pe care administrația sa o promovase despre protestatarii antifasciști din 2020.

„Aceștia sunt agitatori plătiți, profesioniști. Am urmărit asta aseară, sunt foarte bun la chestii de genul acesta. Aceștia primesc bani de la grupuri radicale de stânga”, a afirmat Trump.

El a sugerat apoi că pancartele bine tipărite afișate de unii protestatari dovedesc teoria sa: „Aceștia sunt agitatori plătiți și sunt foarte periculoși pentru țara noastră și când vom merge acolo, dacă vom merge în Portland, îi vom elimina. Vor dispărea. Nici măcar nu se vor putea opune. Nu vor rămâne acolo. Au distrus acel oraș.”

„E ca și cum ai trăi în iad”, a spus președintele, descriind o versiune imaginară a Portlandului care nu seamănă deloc cu orașul real, unde gardurile din jurul tribunalului federal – scena protestelor masive din 2020 – au fost îndepărtate, iar sediul central al poliției nu mai are ferestre acoperite cu scânduri.

Procurorul general al Oregonului l-a amenințat și el la rândul său pe Trump

Procurorul general al Oregonului, Dan Rayfield, a amenințat că va lua măsuri dacă Trump va trimite trupe în stat.

„Deși unele amenințări din partea administrației Trump pot fi noi sau surprinzătoare, aceasta nu este: ne-am pregătit să răspundem de când Trump s-a întors la putere”, a spus Rayfield. „California a arătat cât de eficient poate fi abordarea noastră pentru a opri excesul federal. Oregon este un loc sigur și intenționăm să-l menținem astfel. Președintele poate avea multă putere, dar trebuie să rămână în limitele sale – și dacă nu o face, îl vom trage la răspundere.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Impozitul pe locuințe în 2026. Cât vei plăti în plus și ce modificări aduce noua lege
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum l-a numit Mircea Lucescu pe Horațiu Moldovan, după gafa uriașă din România - Canada 0-3
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI. Cum e viața lui Mario de când nu mai e Fresh. Mai puțină benzină, mai multă grijă
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Nicolai Tand: "Sunt un copil crescut la țară, îmi place munca, nu ascund nimic, rămân original"

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică