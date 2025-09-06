Trump a crezut că niște imagini din 2020 sunt actuale și a amenințat că trimite trupe armate în Portland: „Îi vom elimina”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat să trimită trupe în Portland, Oregon, după ce a fost indus în eroare de un reportaj TV care a folosit imagini vechi din protestele masive din 2020, prezentându-le ca fiind recente.

Președintele SUA a confundat protestele din 2025 cu demonstrațiile masive din 2020

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon, aparent fiind indus în eroare cu privire la amploarea unor mici proteste de acolo, după ce un reportaj TV a folosit în mod eronat imagini înregistrate în 2020, prezentându-le ca și cum s-ar fi petrecut în această vară, potrivit theguardian.com

„Voi spune asta: am urmărit astăzi, nu știam că asta încă se întâmplă, dar Portland este incredibil, ceea ce se întâmplă acolo”, a spus Trump. El a susținut apoi, greșit, că a văzut dovezi video ale „distrugerii orașului”.

De fapt, doar câțiva protestatari au demonstrat în acest an în fața unei facilități a Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) într-o zonă izolată a Portland, de-a lungul malului sudic, dar amploarea protestelor, care atrag cel mult câteva zeci de persoane, nu se compară cu protestele din 2020, după uciderea lui George Floyd, când mii până la zeci de mii de demonstranți se adunau în centrul orașului timp de luni de zile.

„Mergeți în Portland?” a întrebat un reporter. „Ei bine, o să mă uit acum pentru că nu știam că asta încă se întâmplă. Se întâmplă de ani de zile”, a răspuns președintele. El a explicat apoi cum a fost indus în eroare crezând pe nedrept că protestele masive din 2020 continuă și în prezent.

„Vom putea opri asta foarte ușor, dar Portland nu era pe lista mea, însă când am urmărit televizorul aseară, asta se întâmplă”, a spus Trump.

„Ca și alți primari din țară, nu am cerut – și nu avem nevoie de – intervenție federală”, a declarat primarul Portlandului, Keith Wilson, vineri. „Suntem mândri că poliția din Portland a protejat cu succes libertatea de exprimare, în timp ce a gestionat violențele ocazionale și distrugerea proprietăților care au avut loc în timpul protestelor la facilitățile ICE din Portland. Ne așteptăm ca acest loc și jumătatea de bloc din jurul său să rămână un punct de atracție pentru proteste. Portland va continua să se ridice la nivelul momentului, ca un oraș sanctuar mândru, luând măsuri legale pentru a proteja comunitatea și drepturile noastre.”

Președintele nu a menționat reportajul specific pe care se baza, dar Fox News a difuzat joi un material care combina imagini de la un protest recent din Portland, la care au participat câteva zeci de persoane, cu un clip viral din 2020 în care un protestatar, Christopher David, a fost pulverizat cu spray iritant în față de un agent federal, prezentat greșit ca fiind filmat în iunie anul acesta.

Reportajul s-a concentrat în principal pe un protest de marți în fața facilității, la care câțiva protestatari aduseseră o ghilotină ca recuzită, fiind apoi stropiți cu substanțe chimice de ofițerii federali.

După ce a văzut imaginile, Trump a spus că protestatarii„sunt teroriști plătiți”

„Aceștia sunt teroriști plătiți”, a spus președintele, răspândind din nou o teorie a conspirației nefondată pe care administrația sa o promovase despre protestatarii antifasciști din 2020.

„Aceștia sunt agitatori plătiți, profesioniști. Am urmărit asta aseară, sunt foarte bun la chestii de genul acesta. Aceștia primesc bani de la grupuri radicale de stânga”, a afirmat Trump.

El a sugerat apoi că pancartele bine tipărite afișate de unii protestatari dovedesc teoria sa: „Aceștia sunt agitatori plătiți și sunt foarte periculoși pentru țara noastră și când vom merge acolo, dacă vom merge în Portland, îi vom elimina. Vor dispărea. Nici măcar nu se vor putea opune. Nu vor rămâne acolo. Au distrus acel oraș.”

„E ca și cum ai trăi în iad”, a spus președintele, descriind o versiune imaginară a Portlandului care nu seamănă deloc cu orașul real, unde gardurile din jurul tribunalului federal – scena protestelor masive din 2020 – au fost îndepărtate, iar sediul central al poliției nu mai are ferestre acoperite cu scânduri.

Procurorul general al Oregonului l-a amenințat și el la rândul său pe Trump

Procurorul general al Oregonului, Dan Rayfield, a amenințat că va lua măsuri dacă Trump va trimite trupe în stat.

„Deși unele amenințări din partea administrației Trump pot fi noi sau surprinzătoare, aceasta nu este: ne-am pregătit să răspundem de când Trump s-a întors la putere”, a spus Rayfield. „California a arătat cât de eficient poate fi abordarea noastră pentru a opri excesul federal. Oregon este un loc sigur și intenționăm să-l menținem astfel. Președintele poate avea multă putere, dar trebuie să rămână în limitele sale – și dacă nu o face, îl vom trage la răspundere.”